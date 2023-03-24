Озил о класико: «Я попал в лучший период в его истории, победа над «Барсой» была похожа на оргазм. Сейчас оно потеряло интенсивность и эмоциональность»

Теги Месут Озил Криштиану Роналду Жозе Моуринью Барселона Реал Мадрид Лионель Месси Пеп Гвардиола Класико Футбол

Месут Озил считает, что в его время матчи «Реала» и «Барселоны» были лучше.

Недавно завершивший карьеру полузащитник выступал за «Мадрид» с 2010 по 2013 год.

– Какие у тебя остались воспоминания о класико против «Барселоны»?

– Думаю, я попал в лучший период в истории класико. «Мадрид» и «Барса» были на пике развития, встречались даже в полуфинале Лиги чемпионов! В этих матчах было все. Моуринью против Гвардиолы, Роналду против Месси...

Я бы сказал, что сейчас класико потеряло интенсивность и эмоциональность. Победна над «Барселоной» в то время была похожа на оргазм, потому что это были невероятно сложные матчи. Отмечу, что поражение 0:5 в Ла Лиге в 2010-м было одним из моих самых больших кошмаров на поле.

Я сыграл много игр, много дерби, но думаю, что ничего подобного класико не будет, – сказал Озил.

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32 комментария

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Аня Козаченко
на что?
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Мохнатый55
Ответ Буратино55
Да, было время.. А сейчас нытик Хави ставит трусливый автобус.. Вернулся бы Пеп
Один матч от обороны из шести против Реала при Хави. Но для тебя это уже тенденция.
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& Co1366
Были сведения, что телеаудиотория Эль Классико составляла 🍉 (1 лярд), как на открытии ОИ и финале ЧМ по футболу.
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Oleg
Ответ Иван Иванов
Дааа, Эль Классико времён Пепа Гвардиолы и Жозе Моуриньо - это было нечто! Как финал Лиги Чемпионов. 🔥
Это было популярней чем финал ЛЧ.
Аудитория была больше у Класико тех лет.
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Арман Бижанов
Ответ ML26
Тот Реал ещё не был пиковым, он станет таковым в след сезоне
ты знаешь про это лучше чем Месут Озил?)))
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Kyancey
Ответ Barca_mania
те редкие матчи когда реал обыгрывал Барсу с минимальным счётом
Откуда ты знаешь? Ты ещё даже не родился в то время
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ML26
Ответ Арман Бижанов
Мбаппе в 24 года против Баварии в ЛЧ: капитанская повязка, Месси в 24 года против Реала в ЛЧ, который был на пике своего развития по словам Месута Озила: Дубль на Сантяго Бернабеу, второй гол забивает в одиночку, обводя всю полузащиту и оборону пикового Реала.
Тот Реал ещё не был пиковым, он станет таковым в след сезоне
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Буратино55
Ответ Иван Иванов
Дааа, Эль Классико времён Пепа Гвардиолы и Жозе Моуриньо - это было нечто! Как финал Лиги Чемпионов. 🔥
Да, было время.. А сейчас нытик Хави ставит трусливый автобус.. Вернулся бы Пеп
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Арман Бижанов
Мбаппе в 24 года против Баварии в ЛЧ: капитанская повязка, Месси в 24 года против Реала в ЛЧ, который был на пике своего развития по словам Месута Озила: Дубль на Сантяго Бернабеу, второй гол забивает в одиночку, обводя всю полузащиту и оборону пикового Реала.
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Мадрид наказывает!
Пас на Рона на унитазе))
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Harut Hovsepyan
Ответ Ебздрогыч
Ну да, с возрастом оргазм уже не вызывает таких ярких эмоций...
Чувствуется боль в этом сообщении ...
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Александра Александрова
Чем Реал отличается от такси?! В такси помещается 4!" Уткин ))
+1
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Макс Кидалов
Это 100%. Я тогда матчи Реала и барсы смотрел как крутой боевик, который не хотелось чтобы заканчивался, каждую секунду матча я наслаждался футболом, это просто было нечто, мне жаль, тех кто пропустил те времена. Это были лучшие матчи в жизни которые я смотрел, помню после матчей с друзьями несколько дней обсуждали эти матчи долго . А сейчас победы над барсой никакого кайфы не доставляют, просто обычная победа, то же самое думаю для болельщиков барсы. Просто обычная победа над главным соперником. Я точно помню, что стал болельщиком Реала после матча Реал Барса 1 3 когда Бензема забил на 22 секунде, когда включил просто так эль классико, понять что это такое, так как по телеку крутили все время превью, я тогда футбол никогда не смотрел и не интересовался никогда, просто любил играть в футбол только на улице. Но этот матч просто впал в сердце мне и после этого я стал болельщиков Реала и вообще любителем футбола
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DHARMA Initiative
Ответ Плотников Семен
Эх, какие тогда были битвы, какие составы. Да я не плачу, просто в глаз попало что-то ностальгическое…😭
Это просто дождь, мой друг, это просто дождь!
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DHARMA Initiative
Не думал что когда нибудь соглашусь с тем что говорит Озил. Хотя как футболиста всегда его уважал.
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nurikkkk
Ответ fcb812
Озил видимо задницей последние классико смотрел,да без Месси и Роналду классико просел но это до сих пор все так же один из лучших если не лучший матч в мире футбола и в плане эмоций там все в порядке.
Позор фанату Барселоны "класико" писать в двумя С
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eazyjet
Это были битвы двух лучших команд мира на тот момент. Галактикос против ТикиТаки.
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Barca_mania
Ответ Плотников Семен
Эх, какие тогда были битвы, какие составы. Да я не плачу, просто в глаз попало что-то ностальгическое…😭
эпоха максимального доминирования Барсы над реалом, да и всем миром
+7
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ljolik888
Правду сказал - классико Моуринье и Гвардиолы это были супер матчи
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Саша Казанов
Ответ fcb812
Озил видимо задницей последние классико смотрел,да без Месси и Роналду классико просел но это до сих пор все так же один из лучших если не лучший матч в мире футбола и в плане эмоций там все в порядке.
Ну явно же не правда.
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Gagarin Party
Ответ fcb812
Озил видимо задницей последние классико смотрел,да без Месси и Роналду классико просел но это до сих пор все так же один из лучших если не лучший матч в мире футбола и в плане эмоций там все в порядке.
это ты не смотрел те матчи. Тогда эмоции были до матча, во время и после. Было противостоянии лучших тренеров и футболистов.
+14
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НРИ
Да в те времена даже не особо интересующиеся футболом люди говорили о классико и матчах , сейчас же классико так классико
+8
0
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Никита Алексеев
Те противостояния реально ждали, а предвкушения этой битвы, ммм, было круто
+22
0
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Gagarin Party
Ответ А. Мостовой
Не удивлен. Для Реала обыгрыш Барселоны это праздник, а для Барселоны обыгрыш Реала - обыденность. Вся суть "противостояния".
сказочный
+3
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Balt
Да, это были лучшие классико. Да даже в декабре 2017 года помню отличный матч на Сантьяго Бернабеу (РМ-Барса 0-3).
+1
-2
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