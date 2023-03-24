Озил о класико: «Я попал в лучший период в его истории, победа над «Барсой» была похожа на оргазм. Сейчас оно потеряло интенсивность и эмоциональность»

считает, что в его время матчи « » и «Барселоны» были лучше.

Недавно завершивший карьеру полузащитник выступал за «Мадрид» с 2010 по 2013 год.

– Какие у тебя остались воспоминания о класико против «Барселоны»?

– Думаю, я попал в лучший период в истории класико. «Мадрид» и «Барса» были на пике развития, встречались даже в полуфинале Лиги чемпионов! В этих матчах было все. Моуринью против , против ...

Я бы сказал, что сейчас класико потеряло интенсивность и эмоциональность. Победна над «Барселоной» в то время была похожа на оргазм, потому что это были невероятно сложные матчи. Отмечу, что поражение 0:5 в Ла Лиге в 2010-м было одним из моих самых больших кошмаров на поле.

Я сыграл много игр, много дерби, но думаю, что ничего подобного класико не будет, – сказал Озил.