Федор Смолов: «Ледниковый период» – то, чего я еще не делал, но хотел бы с точки зрения медийности»

рассказал, что хотел бы принять участие в «Ледниковом периоде».

– Летом видела, как Саша Овечкин сыграл с вами в футбол. А в каком бы виде спорта ты бы хотел поучаствовать?

– Выберу баскетбол. Мне очень нравится НБА, слежу за ней.

В хоккей, думаю, будет сложнее. Хотя в детстве зимой в Саратове каждый день ходил на каток, так что кататься умею достаточно неплохо. Хотя, конечно, смотря с кем сравнивать.

– «Ледниковый период» ждет.

– Если честно, просто не стал сразу раскрывать все карты. То, чего я еще не делал, но хотел бы с точки зрения медийности, это, конечно, поучаствовать в « », – сказал смеясь форвард « » в беседе с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой.