Федор Смолов: «Ледниковый период» – то, чего я еще не делал, но хотел бы с точки зрения медийности»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия телевидение Динамо Москва Первый канал Евгения Медведева Ледниковый период Футбол

Федор Смолов рассказал, что хотел бы принять участие в «Ледниковом периоде».

– Летом видела, как Саша Овечкин сыграл с вами в футбол. А в каком бы виде спорта ты бы хотел поучаствовать?

– Выберу баскетбол. Мне очень нравится НБА, слежу за ней.

В хоккей, думаю, будет сложнее. Хотя в детстве зимой в Саратове каждый день ходил на каток, так что кататься умею достаточно неплохо. Хотя, конечно, смотря с кем сравнивать.

– «Ледниковый период» ждет.

– Если честно, просто не стал сразу раскрывать все карты. То, чего я еще не делал, но хотел бы с точки зрения медийности, это, конечно, поучаствовать в «Ледниковом периоде», – сказал смеясь форвард «Динамо» в беседе с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой.

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6 комментариев

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Aleksandr Danilov
С точки зрения медийности можно было бы хорошо в футбол играть и тебя бы все знали, но это не для паспортистов
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Камбоджа Иванов
Да в футбол тоже не особо играл, если прям честно. Два сезона в Краснодаре замыкать пасы гениального Перейры - это хорошо, конечно, но.
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JuVero
голы забивай пачками, будет тебе медийность.
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Заблокируйте тег Смолова в футбольном разделе.
В фк его отправляйте.
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ХавиГави_Паратрупер
Майкл Джордан играл в гольф и бейсбол, Федя Джордан пойдёт в фигурное катание. Преемственность😍
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Gagarin Party
ну вот, уже известен один участник в следующем сезоне.
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