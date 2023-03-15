Медведева о победе «Динамо» над «Зенитом»: «Офигеть, ребята, это очень круто. Лещук – красавчик!»

Евгения Медведева поздравила «Динамо» с победой над «Зенитом».

В 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России бело-голубые обыграли команду Сергея Семака (1:1, 5:4 по пенальти). Игорь Лещук отразил удары Далера Кузяева и Дугласа Сантоса в послематчевой серии.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию записала в телеграм-канале эмоциональное видеосообщение с поздравлением.

«Лещук – красавчик! Офигеть, ребята, поздравляем, это очень круто. Селебрейшн!» – сказала Медведева.

«Удивлена, что на поле так сильно пахнет землей». Медведева теперь амбассадор «Динамо» – что их связывает?

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