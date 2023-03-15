Медведева о победе «Динамо» над «Зенитом»: «Офигеть, ребята, это очень круто. Лещук – красавчик!»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Динамо Москва женское катание Евгения Медведева Игорь Лещук соцсети Футбол

Евгения Медведева поздравила «Динамо» с победой над «Зенитом».

В 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России бело-голубые обыграли команду Сергея Семака (1:1, 5:4 по пенальти). Игорь Лещук отразил удары Далера Кузяева и Дугласа Сантоса в послематчевой серии.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию записала в телеграм-канале эмоциональное видеосообщение с поздравлением.

«Лещук – красавчик! Офигеть, ребята, поздравляем, это очень круто. Селебрейшн!» – сказала Медведева.

«Удивлена, что на поле так сильно пахнет землей». Медведева теперь амбассадор «Динамо» – что их связывает?

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Таня Зимина
Самое интересное,что Женя выставила в инсте с пожеланием победы фото чувака,который забил на 10 секунде.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бедоносец
Там где Женя всегда удача! С Победой команду Динамо.👍
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
King_X
Ответ Денис Гончаров
Динамо давно надо Шунина на пенсию отправлять, сколько лет играет до сих пор загадка почему.
Да просто ладно раньше были отдельные косяки
Но сейчас несколько туров смотрю, он элементарные удары любой силы - отбивает неуклюже
Даже то, что другой вратарь поймал бы запросто, он перед собой отбивает или на угловой
Дико неуверенная игра, будто человек вышел без линз(условно)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pelerin
А как же Туктамышева? Такой болельщик Зенита... а как поражения, никого рядом )
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Трент Резнор
ТП и умные мысли, что ее преследуют
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Истинный зенитовец
Женя накатила видимо:)
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rospierdolator
После этого матча хочу видеть Лещука в основе.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MrWillSee
Ответ dinamo9777
Всех с побеДой! Среда- маленькая пятница, все праздновать!)
На Никольскую?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Павлов
Динамо благодарю за этот праздник.
Вся Москва переживала за Вас.
Вперед Москва!!!!
КБ
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
закрыт по беспределу
Ответ Anneta28
Женька приносит удачу! Динамо с победой, хоть я и болею за Зенит, но Женьку люблю больше.))
Счастливый талисман)
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Гончаров
Ответ King_X
Без шуток, был бы Шунин, Зенит уже с +2 в основное прошёл бы
Динамо давно надо Шунина на пенсию отправлять, сколько лет играет до сих пор загадка почему.
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anneta28
Женька приносит удачу! Динамо с победой, хоть я и болею за Зенит, но Женьку люблю больше.))
+5
-11
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Recreated
Убрали дно с виражом, с судьёй и с миллером!
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Никогда так не переживал за Динамо как сегодня. Динамо в сегодняшнем матче с этим нескрываемым судейским произволом и цинизмом - это как остаток здравого смысла, совести. И оно победило, как в старых сказках, где добро побеждает зло
+34
-8
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Ответ King_X
Без шуток, был бы Шунин, Зенит уже с +2 в основное прошёл бы
Без Кукуяна и в основное время проиграл бы.
+8
-7
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
King_X
Без шуток, был бы Шунин, Зенит уже с +2 в основное прошёл бы
+14
-5
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dinamo9777
Всех с побеДой! Среда- маленькая пятница, все праздновать!)
+20
-6
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий