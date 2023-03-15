Медведева о победе «Динамо» над «Зенитом»: «Офигеть, ребята, это очень круто. Лещук – красавчик!»
Евгения Медведева поздравила «Динамо» с победой над «Зенитом».
В 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России бело-голубые обыграли команду Сергея Семака (1:1, 5:4 по пенальти). Игорь Лещук отразил удары Далера Кузяева и Дугласа Сантоса в послематчевой серии.
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию записала в телеграм-канале эмоциональное видеосообщение с поздравлением.
«Лещук – красавчик! Офигеть, ребята, поздравляем, это очень круто. Селебрейшн!» – сказала Медведева.
«Удивлена, что на поле так сильно пахнет землей». Медведева теперь амбассадор «Динамо» – что их связывает?
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Но сейчас несколько туров смотрю, он элементарные удары любой силы - отбивает неуклюже
Даже то, что другой вратарь поймал бы запросто, он перед собой отбивает или на угловой
Дико неуверенная игра, будто человек вышел без линз(условно)
Вся Москва переживала за Вас.
Вперед Москва!!!!
КБ