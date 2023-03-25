Нагельсманн открыт для переговоров с «Тоттенхэмом». Тренеру может понадобиться время на размышления

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Антонио Конте Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн готов возглавить «Тоттенхэм». 

По информации Sky Sports, бывший главный тренер «Баварии» открыт для переговоров с лондонским клубом. Однако специалисту может потребоваться короткий период размышлений перед назначением на новую должность.

«Шпоры» заинтересованы в приглашении Нагельсманна после его увольнения из мюнхенской «Баварии» и на фоне неопределенности относительно будущего Антонио Конте.

«Тоттенхэм» рассматривал вариант с назначением Нагельсманна еще после увольнения Маурисио Почеттино в 2019 году. Также лондонцы пытались назначить немецкого специалиста в качестве замены Жозе Моуринью. 

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34 комментария

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XavIniesta2008-2015
Ответ melmi
За его плечами был лишь игроцкий авторитет . Блестящая карьера игрока . И никакой тренерской карьеры . Мы же говорим об одном из лучших молодых тренеров Европы. С опытом работы в 3 клубах Бундеслиги ( и успешном опыте ) . Или игроцкий авторитет перевешивает тренерский ? Главное тренерский талант . Иначе бы все в прошлом великие игроки стали классными тренерами .
Игроцкий авторитет всегда идёт перед тренерским, особенно в начале тренерского пути. Это своего рода бонус, которым можно либо воспользоваться, либо нет. У Зидана получилось, у условного Марадоны нет.
А про важность тренерского авторитета в Реале расскажите Бенитесу и Лопетеги. Им будет интересно послушать
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zidane467554
Ответ Доминатор3000
Отличный расклад для обоих. Тоттенхэм получит молодого,современного тренера. Нагельсман получит доверие,время и деньги на постройку команды. В Тоттенхэме побед НЕМЕДЛЕННО ждать не будут. Просто нужен прогресс,а там как получится. От Артеты вот борьбы за титул не ждали,в этом году,а оно вон как вышло.
плюсую. пускай строит нормальный атакующий футбол, как в арсенале. автобусы это уже прошлое.
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FrankR
Ответ ConorNite
Знал бы он, что из себя всю историю (сейчас в том числе) представляет Тоттенхем и кто им владеет.. Конте скоро уйдет, это уже ясно, но не хочется, чтобы столь молодой, перспективный, многообещающий специалист портил себе карьеру в этом неудачливом токсичном болоте
Клубом владеет Джо Льюис, британский миллиардер, живущий в Аргентине.
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Kyancey
Ответ kaka10
Нагельсман отлично подошёл бы Реалу, если Анчелотти надумает возглавить сб Бразилии
Идея неплохая, интересная, но это вряд ли. Скорее, возьмут Алонсо или Рауля либо вообще ждём 3 приход ЗиЗу
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NottinghamForest79
закрыть его нужно
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zuma
Тоттенхэму будет сложно заполучить топ тренера после Конте. вообще Конте был их шанс на трофей, но увы
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picho
Да кто знает, может стрельнет и трофей возьмет со шпорами
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melmi
Ответ XavIniesta2008-2015
Речь идёт про авторитет. Зидану гораздо проще было со своим игровым прошлым приобрести авторитет игроков, чем Нагельсману, который моложе многих игроков
За его плечами был лишь игроцкий авторитет . Блестящая карьера игрока . И никакой тренерской карьеры . Мы же говорим об одном из лучших молодых тренеров Европы. С опытом работы в 3 клубах Бундеслиги ( и успешном опыте ) . Или игроцкий авторитет перевешивает тренерский ? Главное тренерский талант . Иначе бы все в прошлом великие игроки стали классными тренерами .
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Игорь Новиков
Ответ Homelender_666
Реал должен тренировать авторитетный человек. Поэтому в новостях фигурируют Зидан, Рауль, Хаби Алонсо. Хотя первым кандидатом на замену Карло был Тухель. Самое странное, что в этих же новостях был Почеттино)
Ну, Рауль и Хаби хотя бы свои. Логика в том, что их не должны сразу прессовать в случае неудач. Плюс авторитетны для игроков. Поч - это смешно, да)
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Gagarin Party
Ответ <~Inter~>
Больше всего хотелось бы на него в ПСЖ посмотреть. ПСЖ последний раз показывал достойный футбол с немецким тренером который пытался ставить им позиционную игру
пока ПСЖ не избавится от некоторых звездунов, ничего кроме чемпионата не выиграет.
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Игорь Новиков
Ответ melmi
Очень сомнительное утверждение . Зидан был готовым ? Багаж у него был Кастилья. Сейчас речь о тренерском классе , багаже и опыте , а не о принадлежности к клубу , ДНК, знание кухни клуба и тд
Это вообще разные вещи. Зидан - легенда клуба и мирового футбола. У него иной кредит доверия, иная харизма, иной авторитет среди игроков.

Юлиан - крутой. Но ему точно сейчас не надо в Реал. Да и Реалу не он сейчас нужен.
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<~Inter~>
Больше всего хотелось бы на него в ПСЖ посмотреть. ПСЖ последний раз показывал достойный футбол с немецким тренером который пытался ставить им позиционную игру
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Homelender_666
Ответ ConorNite
Знал бы он, что из себя всю историю (сейчас в том числе) представляет Тоттенхем и кто им владеет.. Конте скоро уйдет, это уже ясно, но не хочется, чтобы столь молодой, перспективный, многообещающий специалист портил себе карьеру в этом неудачливом токсичном болоте
Леви не владелец Тоттенхэма
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XavIniesta2008-2015
Ответ melmi
Очень сомнительное утверждение . Зидан был готовым ? Багаж у него был Кастилья. Сейчас речь о тренерском классе , багаже и опыте , а не о принадлежности к клубу , ДНК, знание кухни клуба и тд
Речь идёт про авторитет. Зидану гораздо проще было со своим игровым прошлым приобрести авторитет игроков, чем Нагельсману, который моложе многих игроков
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Homelender_666
Ответ Игорь Новиков
Хуже вариант сложно представить. В 35 лет явно не стоит идти тренировать Реал. Можно не вывезти, что потом сильно ударит по карьере. Туда надо идти готовым.
Реал должен тренировать авторитетный человек. Поэтому в новостях фигурируют Зидан, Рауль, Хаби Алонсо. Хотя первым кандидатом на замену Карло был Тухель. Самое странное, что в этих же новостях был Почеттино)
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neolol0
Хех, Леви как обычно гений. Общался с Тухелем, а в итоге урвал вариант получше за счёт Баварии.

Ну а вообще, вопрос почти решённый.
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Доминатор3000
Отличный расклад для обоих.
Тоттенхэм получит молодого,современного тренера.
Нагельсман получит доверие,время и деньги на постройку команды.
В Тоттенхэме побед НЕМЕДЛЕННО ждать не будут.
Просто нужен прогресс,а там как получится.
От Артеты вот борьбы за титул не ждали,в этом году,а оно вон как вышло.
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Ronny92
Вообще, будет интересно поглядеть. Состав у шпор далеко не самый плохой, у тренера знание тактики на уровне. Вполне может стать новым Почем, если Леви не облажается
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Step_up
Не самый лучший вариант для Юлиана. Реал (если уйдёт Папа Карло), Атлетико Мадрид. В АПЛ топы при тренерах и кресло не шатается даже под Поттером. Хотя… Может быть, Ливерпулю и Клоппу пора расстаться?
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ну Ват и посмотрим что на самом деле представляет из себя Нагельсман и была ли ошибка для Баварии его увольнение.
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Syndycate
Зачем ему этот бестрофейник?
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LifeStream
Нагельсман хочет, чтоб было как он хочет. Даже Нойеру дал прикурить. И идет в клуб, где все решает Леви. Как так получается?
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melmi
Ответ Игорь Новиков
Хуже вариант сложно представить. В 35 лет явно не стоит идти тренировать Реал. Можно не вывезти, что потом сильно ударит по карьере. Туда надо идти готовым.
Очень сомнительное утверждение . Зидан был готовым ? Багаж у него был Кастилья. Сейчас речь о тренерском классе , багаже и опыте , а не о принадлежности к клубу , ДНК, знание кухни клуба и тд
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tem.8888
Ответ Гильяно
А Конте вообще без заявлений сливают?)
он уже сам слился, уехал в Италию и не планирует возвращаться
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vzi
Ответ kaka10
Нагельсман отлично подошёл бы Реалу, если Анчелотти надумает возглавить сб Бразилии
Почему?
Его работа со звездами в Баварии не до конца убеждает в том, что он способен руководить таким количеством эго в раздевалке.
Мадрид при Флорентино успешен или при своих (Дель Боске, Зидан), или при проверенных мастерах (Моур, Анчелотти). Остальные середнячки не заходят (Кейрош, Пеллегрини).
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