Нагельсманн открыт для переговоров с «Тоттенхэмом». Тренеру может понадобиться время на размышления
Юлиан Нагельсманн готов возглавить «Тоттенхэм».
По информации Sky Sports, бывший главный тренер «Баварии» открыт для переговоров с лондонским клубом. Однако специалисту может потребоваться короткий период размышлений перед назначением на новую должность.
«Шпоры» заинтересованы в приглашении Нагельсманна после его увольнения из мюнхенской «Баварии» и на фоне неопределенности относительно будущего Антонио Конте.
«Тоттенхэм» рассматривал вариант с назначением Нагельсманна еще после увольнения Маурисио Почеттино в 2019 году. Также лондонцы пытались назначить немецкого специалиста в качестве замены Жозе Моуринью.
А про важность тренерского авторитета в Реале расскажите Бенитесу и Лопетеги. Им будет интересно послушать
Юлиан - крутой. Но ему точно сейчас не надо в Реал. Да и Реалу не он сейчас нужен.
Ну а вообще, вопрос почти решённый.
Тоттенхэм получит молодого,современного тренера.
Нагельсман получит доверие,время и деньги на постройку команды.
В Тоттенхэме побед НЕМЕДЛЕННО ждать не будут.
Просто нужен прогресс,а там как получится.
От Артеты вот борьбы за титул не ждали,в этом году,а оно вон как вышло.
Его работа со звездами в Баварии не до конца убеждает в том, что он способен руководить таким количеством эго в раздевалке.
Мадрид при Флорентино успешен или при своих (Дель Боске, Зидан), или при проверенных мастерах (Моур, Анчелотти). Остальные середнячки не заходят (Кейрош, Пеллегрини).