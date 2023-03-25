Нагельсманн открыт для переговоров с «Тоттенхэмом». Тренеру может понадобиться время на размышления

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По информации Sky Sports, бывший главный тренер «Баварии» открыт для переговоров с лондонским клубом. Однако специалисту может потребоваться короткий период размышлений перед назначением на новую должность.

«Шпоры» заинтересованы в приглашении Нагельсманна после его увольнения из мюнхенской «Баварии» и на фоне неопределенности относительно будущего .

«Тоттенхэм» рассматривал вариант с назначением Нагельсманна еще после увольнения Маурисио Почеттино в 2019 году. Также лондонцы пытались назначить немецкого специалиста в качестве замены Жозе Моуринью.