Бербатов о тираде Конте про «Тоттенхэм»: «Он привык побеждать и имеет право на мнение. Восхищаюсь его честностью. Но он мог высказаться в раздевалке»

считает, что Антонио Конте должен остаться в «Тоттенхэме».

Ранее сообщалось, что итальянец может быть уволен во время перерыва на матчи сборных.

– Считаете ли вы, что Антонио Конте пришло время покинуть «Тоттенхэм» после его пресс-конференции после матча с «Саутгемптоном» в субботу? Верите, что его уволят во время перерыва на сборные?

– Я смотрел игру и видел, как счет из 3:1 превратился в 3:3. « » уже много раз приходилось, ведя в счете, терять преимущество. Иногда дело не только в том, что команды сравнивают счет, поскольку их тоже обыгрывали с выигрышных позиций.

Антонио Конте кажется, что он слишком часто наблюдает подобные результаты. Его опыт показывает, что он один из лучших тренеров в мире и неоднократно выигрывал трофеи, поэтому, когда он пришел в клуб, в распоряжении которого есть все для подготовки к матчам, но они по-прежнему не могут добиться результатов, у него наступил переломный момент, ведь он привык выигрывать очень много трофеев. Было бы неприятно видеть, что игроки не защищают лидирующие позиции и не проявляют должного характера.

Антонио Конте эмоционален и очень прямолинеен, поэтому он просто говорит все, что у него на уме. Это не самая приятная ситуация. Сказал ли он это, потому что это было правдой? Как тренер, после игры он имеет право поделиться своим мнением. Однако некоторые люди говорили, что он должен был поделиться своим мнением в раздевалке, и они правы. Я считаю, что в раздевалке он мог сказать то же самое, что и на пресс-конференции.

Он сделал это, потому что хотел спровоцировать руководство? Хотел ли он, чтобы они предприняли какие-то действия и встряхнули ситуацию? Когда я говорю «действовать», я имею в виду, хочет ли он провести честный разговор с правлением и посмотреть, как идут дела, узнать, что они думают о текущей ситуации. Он также захочет узнать, как выглядит его будущее с клубом. Должно быть, у них состоялся разговор после той пресс-конференции.

– Если Антонио Конте покинет «Тоттенхэм», кого бы вы хотели видеть на его месте?

– Об этом меня спрашивали уже много раз. Было много хороших тренеров, которые приходили в «Тоттенхэм» и не могли добиться результата. Это факт. Клуб будет думать о том, что еще они могут сделать и как часто им придется менять тренеров. Какова их формула побед? В их распоряжении есть все. У них отличный стадион, великолепная тренировочная база и хорошие игроки, но ничего не происходит.

Я не могу назвать имя тренера, который, по моему мнению, мог бы заменить Антонио Конте и добиться успеха. Я читал, что люди предвкушают возвращение Маурисио Почеттино, но все мы знаем по предыдущему опыту, что возвращение игроков и тренеров в свои бывшие клубы не всегда срабатывает и не всегда является выигрышной формулой. Я почти уверен, что на рынке есть хорошие тренеры, которым понравился бы этот вызов, а работа менеджера в «Тоттенхэме» – это большой вызов. Если Антонио Конте будет уволен, то тому, кто его заменит, предстоит проделать большую тяжелую работу.

В то же время «Тоттенхэм» находится в хорошем положении в , и они имеют все шансы квалифицироваться в Лигу чемпионов. Нестабильность команды выглядит не очень хорошо, когда у них такой эмоциональный тренер, как Антонио Конте.

Кто заменит Конте? Я не знаю. Лично я хотел бы увидеть, как Конте завершит то, что он начал, потому что я восхищаюсь его честностью. Я хочу видеть, как он продолжит работу, но если придет кто-то другой, то перед ним встанет очень большая задача, – сказал экс-форвард «МЮ».

«Мы не команда, а 11 эгоистов. А вы пытаетесь их выгораживать». Этот монолог Конте войдет в историю «Тоттенхэма»

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