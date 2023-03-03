Ренан из «Зенита», Винисиус, Родриго, Каземиро, Антони – в составе Бразилии на матч с Марокко. Неймара нет в списке

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Стал известен состав сборной Бразилии на мартовский товарищеский матч.

Новичок «Зенита» защитник Роберт Ренан впервые в карьере вызван в сборную Бразилии.

Вратари: ЭдерсонМанчестер Сити»), Майкел («Атлетико Паранаэнсе»), Уэвертон («Палмейрас»);

Защитники: Рожер ИбанесРома»), Эдер Милитао («Реал»), Маркиньос («ПСЖ»), Роберт Ренан («Зенит»), Артур («Америка Минейро»), Эмерсон Роял («Тоттенхэм»), Алекс Теллес («Севилья»), Ренан Лоди («Ноттингем Форест»);

Полузащитники: Андре («Флуминенсе»), Андрей Сантос («Васко да Гама»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Жоао Гомес («Вулверхэмптон»), Лукас Пакета («Вест Хэм»), Рафаэл Вейга («Палмейрас»);

Нападающие: Антони («Манчестер Юнайтед»), Ришарлисон («Тоттенхэм»), Родриго Гоэс, Винисиус Жуниор (оба – «Реал»), Рони («Палмейрас»), Витор Роке («Атлетико Паранаэнсе»).

25 марта Бразилия проведет товарищеский матч со сборной Марокко.

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30 комментариев

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Злодей Спб
Ответ CoMoBo3
Орлов: "Попав в Зенит, молодой парень дорос до сборной Бразилии" 😎
Да фигли. Орлов через пол года уже воспитанником Зенита его будет называть.
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прощай Роналду
Будет интересно посмотреть на Роке, юный талант которого сватают вы Барселону👍🏻
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kokakoka
Ответ Evgeny Trifonov
специально что бы паспорт российский не успели выдать)
Пока вызвали лишь на товарняк. Есть шансы)
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Balt
Клаудиньо и Малколм: А чё, в смысле?
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Carlos
Видите даже Бразилия на матч со слабой командой выставляет основу
А не просто молодежь гоняет
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Spartakus1984
Только скоро о нем начнут все щаще забывать.Вообще странный выбор игрока,получается игрок сборной и выбрал зенит а не топ лигу Европейскую.Это тоже кое о чем говорит о человеке, как личности и спортсмене.
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tankist231
Очуметь, в зените до сборной дорос))
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Сергей Галынский
Нехило прокачали на тренировках с Алипом
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Nogoi89
Зенит обучил парня. Взял из бразильских фавел мальчишку и прокачал до уровня сборной Бразилии!
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Ruscello
Ответ Vorobie
Зенит, похоже, сорвал куш с Ренаном
Там еще один проспект был в трейде.
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gustavo1097
Набрался опыта на тренировках, как говорится)
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justburn
Ответ CoMoBo3
Орлов: "Попав в Зенит, молодой парень дорос до сборной Бразилии" 😎
Уровень вырос прямо на глазах.
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КИРИЛЛ УСТИНОВ
Ответ Wiley Fox
Ахаха Газпром снова проплатил за попадание своего днища а сборную Максимум на 10 минут выпустят
Ну вряд-ли полную сумму. Напополам с тамбовскими, скорее всего.
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Иван Овчинников
Ответ Redmurza
О, нифига, давненько из нашей лиги в сборную Бразилии не звали, со времён Халка, пожалуй)
1,5 года назад вызывали Малкома и Клаудиньо. И Жулиано в 2017
+38
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+38
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Niko [Ars]
спасибо, что не вызвали Мартинелли и Габриэля
этим бистам не помешает отдых в борьбе за трофеи
+4
0
+4
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Jeksan
Бразильцы все равно развели Медведева как пальмочку
+2
-10
-8
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Богдан Агафонов
Физрук сборной Бразилии - клоун недалекий. Ну набрал ты местных игроков , ну набери Вендела ,Нереса, Карлоса Аугусто каких нибудь. Зачем из АПЛ дергать, зачем из Ла Лиги дергать? Тренеры клубов должны запрещать отьезды в сборную своим лидерам на всякие бесполезные товарняки и прочие проходные матчи
+2
-6
-4
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Поцелуй Оздоева
Лесунку не рассказываете, тот из конуры своей выпадет
+1
0
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CoMoBo3
Орлов: "Попав в Зенит, молодой парень дорос до сборной Бразилии" 😎
+24
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+23
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Wiley Fox
Комментарий скрыт
0
-12
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Валдис Пельш
Люба, Ренан аж с целого зенита", а остальные ?, (в заголовке)больше информации, пожалуйста
0
-5
-5
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Сибирский литовец
Ответ Hong Kil
Комментарий удален пользователем
Товарищеские не считаются
+3
-2
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Дмитрий9779
Смотрел почти все матчи с его участием на КЮА,был хорош,как минимум вызов в основную сборную точно заслужил.
+6
-2
+4
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Redmurza
О, нифига, давненько из нашей лиги в сборную Бразилии не звали, со времён Халка, пожалуй)
+24
-1
+23
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Hong Kil
Комментарий удален пользователем
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