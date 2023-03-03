Ренан из «Зенита», Винисиус, Родриго, Каземиро, Антони – в составе Бразилии на матч с Марокко. Неймара нет в списке
Стал известен состав сборной Бразилии на мартовский товарищеский матч.
Новичок «Зенита» защитник Роберт Ренан впервые в карьере вызван в сборную Бразилии.
Вратари: Эдерсон («Манчестер Сити»), Майкел («Атлетико Паранаэнсе»), Уэвертон («Палмейрас»);
Защитники: Рожер Ибанес («Рома»), Эдер Милитао («Реал»), Маркиньос («ПСЖ»), Роберт Ренан («Зенит»), Артур («Америка Минейро»), Эмерсон Роял («Тоттенхэм»), Алекс Теллес («Севилья»), Ренан Лоди («Ноттингем Форест»);
Полузащитники: Андре («Флуминенсе»), Андрей Сантос («Васко да Гама»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Жоао Гомес («Вулверхэмптон»), Лукас Пакета («Вест Хэм»), Рафаэл Вейга («Палмейрас»);
Нападающие: Антони («Манчестер Юнайтед»), Ришарлисон («Тоттенхэм»), Родриго Гоэс, Винисиус Жуниор (оба – «Реал»), Рони («Палмейрас»), Витор Роке («Атлетико Паранаэнсе»).
25 марта Бразилия проведет товарищеский матч со сборной Марокко.
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