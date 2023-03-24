Председатель комитета по культуре Петербурга о Fan ID: «Оформление занимает 2-3 минуты. Обеспечение безопасности – наша общая ответственность, мы часто ходим на стадион с семьями и детьми»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Газпром Арена (Крестовский) стадионы Политика Fan ID Футбол

Председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга оформил Fan ID.

«Санкт-Петербург – не только культурная, но и спортивная столица.

Сегодня для посещения стадиона существует правило – необходимо оформить паспорт болельщика. Это занимает 2-3 минуты в личном кабинете или в приложении в мобильном телефоне. Сделать это можно даже дистанционно – все условия были согласованы, поэтому оформление становится еще проще.

Все достаточно понятно и очевидно для тех, кто следит за спортом и регулярно посещает различные крупные соревнования. Еще на Олимпиаде в 2014 году в Сочи был реализован принцип карты болельщика, и тогда все ее оформляли для того, чтобы прикоснуться к уникальному спортивному событию.

Такая же опция была на Кубке конфедерации, чемпионате мира, и никаких проблем с оформлением этих документов нет. Понятно, что на сегодняшний момент оформление карты болельщика связано в том числе с необходимостью обеспечения безопасности, и это наша общая ответственность, тем более что зачастую мы ходим на стадион с семьями и детьми.

Думаю, все будут чувствовать себя в большем комфорте и безопасности, находясь на больших публичных спортивных мероприятиях», – сказал Федор Болтин.

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38 комментариев

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Любитель побеждать
Ну и ходи, тебе никто не мешает
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artem saribekyan
Если кто желает быстро поумнеть- стань чиновником!
Все они понимающие, одобряющие, ходят по-расписанию семьями , детьми малыми на футбол...
Введут регламент на покупку мороженого, и тогда всё они поймут, объяснят и поддержат.
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Максим Черкашин
Ответ OneMind
Они до сих пор не понимают, что дело не в том, удобно получать фан айди или нет?
Да обычное лицимерие и циничность.😏
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luqwet
А сотни серых на стадионах для чего тогда?
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Yakub25
Ладно с тем, что оформить быстро. Допустим быстро. Вот за все время, что этот Fan ID сначала рекламировали, а потом и ввели, я ни разу от официального лица не слышал внятной причины: Зачем его было вводить? О какой-то безопастности речь... У нас, как в Турции? С ножами друг на друга бросаются? Когда была на высшем уровне массовая драка фанатов последний раз? Глупость несусветная! Зачем вводить то, что не требуется? Пересчёт здоровых парней в случае повторной мобилизации?
В общем, я не ярых фанат футбола в плане походов на стадионы, но даже если в родной город Реал приедет и для похода нужен будет Fan ID- нет!
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Кирилл.С-Пб
Ответ GenchiK
А что мешает вычислить гипотетического"хулигана" по билету, проданому по паспорту?
а по Фанайди?
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Deca
Ответ Eugene88
Я каждый день выхожу из подъезда, как и многие другие. Почему до сих пор не оформляем пропуск на улицу? Безопасность улицы - наше общее дело!
тем более что зачастую мы выходим на улицу с семьями и детьми.
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Deca
Да за яйки его государство держит..
Он же видит всю ситуацию и отношение болельщиков и фанатов к fan id
Но положения и должности своей лишаться не хочет, гнёт свою линию.
Ага, раньше было страшно, а сейчас он даже с детьми на стадион ходит, рассказывай..!
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Eugene88
Я каждый день выхожу из подъезда, как и многие другие. Почему до сих пор не оформляем пропуск на улицу? Безопасность улицы - наше общее дело!
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GenchiK
Ответ Кирилл.С-Пб
Какие винтики??? У всех есть банковские карты и никто не жалуется, что следят за расходами и доходами официальными. Хочешь на стадионе чудить? Ок, сиди дома. Орать и петь песни никто не запрещал. Абонементы по паспортам выдают. Это проблема??? Это затевали для того, чтобы ни один дурачок не чувствовал себя безнаказанно. Вот и всё! Если это не понятно, тогда я уже не знаю...
А что мешает вычислить гипотетического"хулигана" по билету, проданому по паспорту?
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Денис Давыдов
Ответ Кирилл.С-Пб
Какие винтики??? У всех есть банковские карты и никто не жалуется, что следят за расходами и доходами официальными. Хочешь на стадионе чудить? Ок, сиди дома. Орать и петь песни никто не запрещал. Абонементы по паспортам выдают. Это проблема??? Это затевали для того, чтобы ни один дурачок не чувствовал себя безнаказанно. Вот и всё! Если это не понятно, тогда я уже не знаю...
Ты реально ничего не знаешь))
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hawkins 2266
Что не так с фан айди? Его легко оформить. Объясните
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Жирный Лукаку
Ответ Jefri AG
Только сегодня в Петербурге видел на большом рекламном щите - "Оформи карту болельщика, поддержи команду". А на соседнем реклама службы по контракту - "Служить России - лучшая работа"... впаривают всякую шнягу)
Не, ну если бронь начнут раздавать фанатам, тогда может трибуны и заполнятся
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OneMind
Ответ Кирилл.С-Пб
Какие винтики??? У всех есть банковские карты и никто не жалуется, что следят за расходами и доходами официальными. Хочешь на стадионе чудить? Ок, сиди дома. Орать и петь песни никто не запрещал. Абонементы по паспортам выдают. Это проблема??? Это затевали для того, чтобы ни один дурачок не чувствовал себя безнаказанно. Вот и всё! Если это не понятно, тогда я уже не знаю...
Дан фан айди сделали не ради безопасности на стадионе. Когда последний раз на стадионах беспорядок был?
Когда ходил на тот же Локо - Спартак, стадион вперемешку был забит болельщиками с обеих сторон. И ничего, все нормально, смотрели и так же нормально вышли со стадиона.
Закон этот вышел после того, как на фанатских трибунах начали появляться баннеры против войны. И вот такими мерами они решили закрыть рты всем, кто хотел высказать своё мнение
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Nastia Sergey
Ответ Кирилл.С-Пб
Какие винтики??? У всех есть банковские карты и никто не жалуется, что следят за расходами и доходами официальными. Хочешь на стадионе чудить? Ок, сиди дома. Орать и петь песни никто не запрещал. Абонементы по паспортам выдают. Это проблема??? Это затевали для того, чтобы ни один дурачок не чувствовал себя безнаказанно. Вот и всё! Если это не понятно, тогда я уже не знаю...
а для оформления банковской карточки тебе тоже нужно оформлять какое-то спецпропуск типо Bank ID ???
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m1t9
в зоопарках, театрах, музеях, клубах, концертных залах тоже введите фануйди пожалуйста. ну и на всех других спортах тоже, особенно на шахматах и женском футболе, я не могу посещать данные мероприятия, пока они проводятся без фануйди, т.к. в его отсутствии не чувствую себя в безопасности. особенно на соревнованиях паралимпийских спортсменов
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Александр Евдокимов
Ответ Мистер Уайт
Чего ж вы тогда на матч Россия-Ирак будете пускать без фан-айди? Плевать на безопасность? Или я не понимаю и это другое?
Вот поэтому народ и не пойдет на этот матч сборной - слишком опасно!
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Александр Евдокимов
Ответ hawkins 2266
Почему все против фан айди?? Его оформить пару сек займёт. Обьясните
Ну так оформи за пару сек. На Торпедо ходят 207 человек - будешь там 208-м. Еще и Терюшков календарик подарит.
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Melnikov1968
Что такое общая ответственность? Переведи. Я так понял, недостаточно того, что я сам ничего не нарушаю, я ещё должен проводить работу среди своих знакомых, друзей, соседей и др.граждан. У вас там совсем мозги жиром заплыли? Буду заниматься своими делами и плевал я на футбол и Fanid.
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Кирилл.С-Пб
Ответ OneMind
Ну может хотя бы в том, что людям не нравится отношение такое, когда правительство всё сильнее затягивает винтики и бьёт по правам человека
Какие винтики??? У всех есть банковские карты и никто не жалуется, что следят за расходами и доходами официальными. Хочешь на стадионе чудить? Ок, сиди дома. Орать и петь песни никто не запрещал. Абонементы по паспортам выдают. Это проблема??? Это затевали для того, чтобы ни один дурачок не чувствовал себя безнаказанно. Вот и всё! Если это не понятно, тогда я уже не знаю...
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OneMind
Ответ Кирилл.С-Пб
а в чём?
Ну может хотя бы в том, что людям не нравится отношение такое, когда правительство всё сильнее затягивает винтики и бьёт по правам человека
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Stt
В этом высере прекрасно все: и форма, и содержание. А теперь это должны сожрать.
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Jefri AG
Только сегодня в Петербурге видел на большом рекламном щите - "Оформи карту болельщика, поддержи команду". А на соседнем реклама службы по контракту - "Служить России - лучшая работа"... впаривают всякую шнягу)
+13
-3
+10
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d.xoxlov
А чё за вой-то? Всем удобно, все в безопасности. Наслаждался бы отлично выполненной работой.
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Кирилл.С-Пб
Ответ Алексей Ненахов
Скинул бы ссылку но удалят
Ты из Петербурга?
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