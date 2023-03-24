Председатель комитета по культуре Петербурга о Fan ID: «Оформление занимает 2-3 минуты. Обеспечение безопасности – наша общая ответственность, мы часто ходим на стадион с семьями и детьми»
Председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга оформил Fan ID.
«Санкт-Петербург – не только культурная, но и спортивная столица.
Сегодня для посещения стадиона существует правило – необходимо оформить паспорт болельщика. Это занимает 2-3 минуты в личном кабинете или в приложении в мобильном телефоне. Сделать это можно даже дистанционно – все условия были согласованы, поэтому оформление становится еще проще.
Все достаточно понятно и очевидно для тех, кто следит за спортом и регулярно посещает различные крупные соревнования. Еще на Олимпиаде в 2014 году в Сочи был реализован принцип карты болельщика, и тогда все ее оформляли для того, чтобы прикоснуться к уникальному спортивному событию.
Такая же опция была на Кубке конфедерации, чемпионате мира, и никаких проблем с оформлением этих документов нет. Понятно, что на сегодняшний момент оформление карты болельщика связано в том числе с необходимостью обеспечения безопасности, и это наша общая ответственность, тем более что зачастую мы ходим на стадион с семьями и детьми.
Думаю, все будут чувствовать себя в большем комфорте и безопасности, находясь на больших публичных спортивных мероприятиях», – сказал Федор Болтин.
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Все они понимающие, одобряющие, ходят по-расписанию семьями , детьми малыми на футбол...
Введут регламент на покупку мороженого, и тогда всё они поймут, объяснят и поддержат.
В общем, я не ярых фанат футбола в плане походов на стадионы, но даже если в родной город Реал приедет и для похода нужен будет Fan ID- нет!
Он же видит всю ситуацию и отношение болельщиков и фанатов к fan id
Но положения и должности своей лишаться не хочет, гнёт свою линию.
Ага, раньше было страшно, а сейчас он даже с детьми на стадион ходит, рассказывай..!
Когда ходил на тот же Локо - Спартак, стадион вперемешку был забит болельщиками с обеих сторон. И ничего, все нормально, смотрели и так же нормально вышли со стадиона.
Закон этот вышел после того, как на фанатских трибунах начали появляться баннеры против войны. И вот такими мерами они решили закрыть рты всем, кто хотел высказать своё мнение