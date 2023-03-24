Председатель комитета по культуре Петербурга о Fan ID: «Оформление занимает 2-3 минуты. Обеспечение безопасности – наша общая ответственность, мы часто ходим на стадион с семьями и детьми»

Председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга оформил Fan ID.

«Санкт-Петербург – не только культурная, но и спортивная столица.

Сегодня для посещения стадиона существует правило – необходимо оформить паспорт болельщика. Это занимает 2-3 минуты в личном кабинете или в приложении в мобильном телефоне. Сделать это можно даже дистанционно – все условия были согласованы, поэтому оформление становится еще проще.

Все достаточно понятно и очевидно для тех, кто следит за спортом и регулярно посещает различные крупные соревнования. Еще на Олимпиаде в 2014 году в Сочи был реализован принцип карты болельщика, и тогда все ее оформляли для того, чтобы прикоснуться к уникальному спортивному событию.

Такая же опция была на Кубке конфедерации, чемпионате мира, и никаких проблем с оформлением этих документов нет. Понятно, что на сегодняшний момент оформление карты болельщика связано в том числе с необходимостью обеспечения безопасности, и это наша общая ответственность, тем более что зачастую мы ходим на стадион с семьями и детьми.

Думаю, все будут чувствовать себя в большем комфорте и безопасности, находясь на больших публичных спортивных мероприятиях», – сказал Федор Болтин.

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