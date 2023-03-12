Федотов о 4:0 с «Крыльями»: «У ЦСКА была нервозность, но нападающие сделали свое дело. Бывала потеря концентрации – позволяли тренировать Акинфеева»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Владимир Федотов Антон Заболотный Хорхе Карраскаль Матч ТВ Федор Чалов Футбол

Владимир Федотов указал на проблемы ЦСКА после разгрома «Крыльев Советов» (4:0).

– Хорошо начали. Была нервозность, но нападающие сделали свое дело. Антон Заболотный из непростой ситуации забил. Нагнетали, комбинировали. Все сложилось к перерыву благоприятно.

Во втором тайме использовали пространство. Но были моменты с потерей концентрации, когда мы позволяли сопернику создавать.

– Почему не вышел в старте Карраскаль? Связано ли это с тем, что было осенью прошлого года, когда к нему были вопросы по игре в обороне?

– Он пропустил тренировку по поводу пищевого отравления. На поле появились здоровые футболисты. Оставили чуть игрового времени – в сравнении с тем, сколько он провел в тренировочном режиме.

– Как вам связка Чалов – Заболотный?

– Я бы отметил всю команду. То, что они забили, это их прямая обязанность. Были матчи, когда они не забивали – и нам было тяжело.

– Если бы состав на следующую игру нужно было бы назвать сейчас, кто бы играл в атаке?

– Не надо бежать впереди паровоза. Придет время, и мы этот состав определим.

– Есть что‑то, что вам не понравилось сегодня в игре вашей команды?

– Бывает, что, когда счет 3:0, мы начинаем позволять сопернику создавать что‑то у наших ворот – тренировать Игоря [Акинфеева], чтобы он показывал свое мастерство. Концентрация немного падает, хотелось бы пронести это от начала и до конца игры, – сказал главный тренер ЦСКА.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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8 комментариев

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Виктор Литвинов
Корням повезло что Садыгов нынче не в форме
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Рашпель793
Федотов у местных экспертов снова топ или всё ещё лысый физрук?
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за ЦСКА 2002
Федотов сегодня со стартовым составом угадал👍
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ЖУЛИК
Волнуют обрезы и ошибки Облякова на своей половине
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0
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инок
Хорошо играл ЦСКА. С победой команду. Акинфеева с очередным сухарем. Так продолжать и дальше.
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blaugrano
Что с приложением? Все новости и комменты отображаются, матч-центр работает, ничего не лагает и не тормозит. Но реклама куда-то пропала... у всех так?
Разберитесь, пожалуйста.
+7
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ARIGAMI ARIGAMI
Великий theболотный забил. Это праздник и уникальное событие
+3
-2
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Кирилл
Первый тайм в исполнении ЦСКА - просто песня: все четко, быстро, командно, заставили ошибаться Крылья и забили три после ошибок.
Во втором тайме успокоились, но все равно не бросили играть.

Ну и выход Зе сегодня прям порадовал: гол и голевая передача на его счету )

Надо продолжать в том же духе дальше !
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