Федотов о 4:0 с «Крыльями»: «У ЦСКА была нервозность, но нападающие сделали свое дело. Бывала потеря концентрации – позволяли тренировать Акинфеева»
Владимир Федотов указал на проблемы ЦСКА после разгрома «Крыльев Советов» (4:0).
– Хорошо начали. Была нервозность, но нападающие сделали свое дело. Антон Заболотный из непростой ситуации забил. Нагнетали, комбинировали. Все сложилось к перерыву благоприятно.
Во втором тайме использовали пространство. Но были моменты с потерей концентрации, когда мы позволяли сопернику создавать.
– Почему не вышел в старте Карраскаль? Связано ли это с тем, что было осенью прошлого года, когда к нему были вопросы по игре в обороне?
– Он пропустил тренировку по поводу пищевого отравления. На поле появились здоровые футболисты. Оставили чуть игрового времени – в сравнении с тем, сколько он провел в тренировочном режиме.
– Как вам связка Чалов – Заболотный?
– Я бы отметил всю команду. То, что они забили, это их прямая обязанность. Были матчи, когда они не забивали – и нам было тяжело.
– Если бы состав на следующую игру нужно было бы назвать сейчас, кто бы играл в атаке?
– Не надо бежать впереди паровоза. Придет время, и мы этот состав определим.
– Есть что‑то, что вам не понравилось сегодня в игре вашей команды?
– Бывает, что, когда счет 3:0, мы начинаем позволять сопернику создавать что‑то у наших ворот – тренировать Игоря [Акинфеева], чтобы он показывал свое мастерство. Концентрация немного падает, хотелось бы пронести это от начала и до конца игры, – сказал главный тренер ЦСКА.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Разберитесь, пожалуйста.
Во втором тайме успокоились, но все равно не бросили играть.
Ну и выход Зе сегодня прям порадовал: гол и голевая передача на его счету )
Надо продолжать в том же духе дальше !