Федотов о 4:0 с «Крыльями»: «У ЦСКА была нервозность, но нападающие сделали свое дело. Бывала потеря концентрации – позволяли тренировать Акинфеева»

указал на проблемы после разгрома «Крыльев Советов» (4:0).

– Хорошо начали. Была нервозность, но нападающие сделали свое дело. из непростой ситуации забил. Нагнетали, комбинировали. Все сложилось к перерыву благоприятно.

Во втором тайме использовали пространство. Но были моменты с потерей концентрации, когда мы позволяли сопернику создавать.

– Почему не вышел в старте ? Связано ли это с тем, что было осенью прошлого года, когда к нему были вопросы по игре в обороне?

– Он пропустил тренировку по поводу пищевого отравления. На поле появились здоровые футболисты. Оставили чуть игрового времени – в сравнении с тем, сколько он провел в тренировочном режиме.

– Как вам связка – Заболотный?

– Я бы отметил всю команду. То, что они забили, это их прямая обязанность. Были матчи, когда они не забивали – и нам было тяжело.

– Если бы состав на следующую игру нужно было бы назвать сейчас, кто бы играл в атаке?

– Не надо бежать впереди паровоза. Придет время, и мы этот состав определим.

– Есть что‑то, что вам не понравилось сегодня в игре вашей команды?

– Бывает, что, когда счет 3:0, мы начинаем позволять сопернику создавать что‑то у наших ворот – тренировать Игоря [Акинфеева], чтобы он показывал свое мастерство. Концентрация немного падает, хотелось бы пронести это от начала и до конца игры, – сказал главный тренер ЦСКА.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас