Бельгия в первом матче при Тедеско обыграла Швецию – 3:0

Теги Спартак Сборная Бельгии по футболу Сборная Швеции по футболу квалификация Евро-2024 Доменико Тедеско Футбол

Сборная Бельгии одержала победу в первом матче при Доменико Тедеско.

Бельгийцы на выезде обыграли Швецию (3:0) в рамках 1-го тура отборочного турнира к Евро-2024.

Напомним, экс-тренер «Спартака» возглавил сборную Бельгии в начале февраля.

Сборная Бельгии одержала победу в первом матче при Доменико Тедеско.

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9 комментариев

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Юлия Закаблукова
С ляйпцыгом тоже удачно начал
+1
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melmi
Смотрел матч
Уверенно
Лукаку так вообще почти все реализовал( прежний что ли)
Сам Теди довольно спокойно принимал голы, не было какой-то радости, как и после победы.
Буднично-спокойно
Удачи и дальше ему
+1
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TiNO
У Мостового бомбанет, он скажет, что фигли, 41-летний дед у шведов вышел, вот и выиграли))
+4
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Spaten
Мостовой: где футбол и где Швеция?
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Михо
Ответ Blaumerc
только Мостовому не говорите об этом. а Тедеско удачи в новом этапе карьеры
Да он ответит как всегда, кого они там обыграли, шведы не те, Ибры нет! Как это есть?! Вышел на замену? Ну ладно есть, но это дела не меняет!))
+2
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Sevuska
А ведь он никогда не играл в футбол 🤔
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Кан и Баллак сидят в баре
Завтра ждём экспертное мнение от Мостового, как этому Тедеско просто повезло
+6
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Этот Райола хочет денег
Пришла весна. Ждем массовые переобувания)
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Blaumerc
только Мостовому не говорите об этом.
а Тедеско удачи в новом этапе карьеры
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