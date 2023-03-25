Бельгия в первом матче при Тедеско обыграла Швецию – 3:0
Сборная Бельгии одержала победу в первом матче при Доменико Тедеско.
Бельгийцы на выезде обыграли Швецию (3:0) в рамках 1-го тура отборочного турнира к Евро-2024.
Напомним, экс-тренер «Спартака» возглавил сборную Бельгии в начале февраля.
Сборная Бельгии одержала победу в первом матче при Доменико Тедеско.
Уверенно
Лукаку так вообще почти все реализовал( прежний что ли)
Сам Теди довольно спокойно принимал голы, не было какой-то радости, как и после победы.
Буднично-спокойно
Удачи и дальше ему
а Тедеско удачи в новом этапе карьеры