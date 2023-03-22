Нагельсманн – лучший тренер до 40 лет по версии FourFourTwo. Тедеско – 3-й, Компани – 4-й, Руни – 7-й

признан лучшим тренером мира в возрасте до 40 лет.

35-летний немец, возглавляющий «Баварию», занял верхнюю строчку в рейтинге, составленном FourFourTwo.

Полный список выглядит следующим образом:

1. Юлиан Нагельсманн – « », 35 лет;

2. Рубен Аморим – « », 38;

3. – сборная , 37;

4. Венсан Компани – «Бернли», 36;

5. Маттиас Яйссле – «Зальцбург», 34;

6. Вилл Стилл – «Реймс», 30;

7. Уэйн Руни – «Ди Си Юнайтед», 37.

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