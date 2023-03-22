Нагельсманн – лучший тренер до 40 лет по версии FourFourTwo. Тедеско – 3-й, Компани – 4-й, Руни – 7-й

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Юлиан Нагельсманн признан лучшим тренером мира в возрасте до 40 лет.

35-летний немец, возглавляющий «Баварию», занял верхнюю строчку в рейтинге, составленном FourFourTwo.

Полный список выглядит следующим образом:

1. Юлиан Нагельсманн – «Бавария», 35 лет;

2. Рубен Аморим – «Спортинг», 38;

3. Доменико Тедеско – сборная Бельгии, 37;

4. Венсан Компани – «Бернли», 36;

5. Маттиас Яйссле – «Зальцбург», 34;

6. Вилл Стилл – «Реймс», 30;

7. Уэйн Руни – «Ди Си Юнайтед», 37.

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26 комментариев

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добрый коля
не болельщик спартака но абаскаль тоже хороший тренер
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wadwill13
капец.... руни всего лишь 37.... а его столько лет уже нет как игрока.... а ведь играл за мю .... как бежит время...
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Никита Ершов
Но Нагельсманн не играл как царь …
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savik-A.M.
Ответ Хан Сахан
Артета?
Это тот кому 40 лет ?)
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Momos
О, как. На первое место поставили тренера, который умудрился слететь с первого места абсолютно вытоптанного и полностью подавленного Баварией чемпионата. Который вляпался в скандал с увольнением надежного и профессионального тренера вратарей. А сейчас еще и возник скандал с появлением в Бильде тактических схем перед матчем. И Нагельсманн что-то намекал на крысу среди игроков. Хотя более вероятно, что "крыса" спит с ним в одной кровати, поскольку сразу после прихода в Баварию Юлиан додумался завести роман с журналистской этого самого Бильда, которая как-раз писала про все связанное с Баварией.
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savik-A.M.
По версии сайта 442 , А.Мостовой лучший тренер из никогда не тренировавших
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Michael Boldyrev
Если что, то Мостового тут нет только из-за возраста.
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S.Mane10
Компани крут!
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Alessio Imperiale
Компани проделал очень хорошую работу с этом сезоне с Бернли, думаю через годик увидим его в топ клубе.
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Almaz KENZHEBEKOV
Ответ no_one_perfect
А Руни тут за какие заслуги?
по квоте, должен быть минимум один англосаксонец
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no_one_perfect
Ответ greenvud
3 из 7 тренеров - немцы. А ведь еще есть Тухель, Клопп и Флик. Сильнейшая тренерская школа современности сейчас именно в Германии. А вот с топовыми немецкими игроками нынче засуха.
Вы Виртца видели?) Мусиала тоже не то чтобы Кокорин)
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no_one_perfect
А Руни тут за какие заслуги?
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greenvud
3 из 7 тренеров - немцы. А ведь еще есть Тухель, Клопп и Флик. Сильнейшая тренерская школа современности сейчас именно в Германии.
А вот с топовыми немецкими игроками нынче засуха.
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Хан Сахан
Артета?
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ФК Пушкино
Ответ Gagarin Party
не надо о грустном перед сном)
И то верно)
+2
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Михо
Ну в этой категории у Нагеля нет конкурентов
+1
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Gagarin Party
Ответ ФК Пушкино
Да тут уж +-2 года ничего не решают, когда понимаешь, что бОльшую часть жизни просрал непонятно на что)
не надо о грустном перед сном)
+2
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ФК Пушкино
Ответ Gagarin Party
А к 37?)
Да тут уж +-2 года ничего не решают, когда понимаешь, что бОльшую часть жизни просрал непонятно на что)
+1
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Abdu Giyasov
У сборной Бельгии разве Тедеско а не Мартинез???
0
-4
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deadjoker
Сашка сейчас сгорит
+2
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Okazaki
Где Гогниев?!
+4
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Gagarin Party
Ответ ФК Пушкино
А к 36?)
А к 37?)
+4
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+4
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раскаявшийся жиробас
Раньше я удивлялся тому, что мои ровесники забивают голы, а сейчас удивляюсь тому, что они уже являются главными тренерами команд 😃
+42
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(_Баловень:)_)
бедный Мостовой😂
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ФК Пушкино
Ответ Gagarin Party
а чего ты добился к 35?)
А к 36?)
+6
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