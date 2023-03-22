Нагельсманн – лучший тренер до 40 лет по версии FourFourTwo. Тедеско – 3-й, Компани – 4-й, Руни – 7-й
Юлиан Нагельсманн признан лучшим тренером мира в возрасте до 40 лет.
35-летний немец, возглавляющий «Баварию», занял верхнюю строчку в рейтинге, составленном FourFourTwo.
Полный список выглядит следующим образом:
1. Юлиан Нагельсманн – «Бавария», 35 лет;
2. Рубен Аморим – «Спортинг», 38;
3. Доменико Тедеско – сборная Бельгии, 37;
4. Венсан Компани – «Бернли», 36;
5. Маттиас Яйссле – «Зальцбург», 34;
6. Вилл Стилл – «Реймс», 30;
7. Уэйн Руни – «Ди Си Юнайтед», 37.
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