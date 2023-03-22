Писатель Беседин о Fan ID: «Извращенная экзекуция с убийством того, что едва трепыхалось. Давайте вообще без зрителей играть, но с вертухаями на часовых башнях»
Писатель Платон Беседин описал негативные последствия введения Fan ID в Мир РПЛ.
Fan ID – это, конечно, не просто глупость, диверсия, а какая-то совершенно извращенная экзекуция с дальнейшим убийством того, что и без того едва трепыхалось. Пишу об этом с первых дней его появления, но…
Ясно, что сделана эта мера для повышения безопасности на стадионах. Но толку? Давайте тогда вообще без зрителей играть, но с вертухаями на часовых башнях. К слову, самых ярых хулиганов соответствующие структуры и так должны были знать. А вот массовая цифровизация (привет конспирологам) – это как раз о Fan ID.
Просчитывал ли кто-то последствия его введения? Есть ли четкая аналитика по данному вопросу? Или думали, что и так схавают? Не схавали.
На матчи «Спартака», где всегда толпы, сейчас ходят несколько тысяч (бойкот!), «Оренбург» продает билеты по 10 рублей, ну а «Зенит» («газпромовский» мешок неисчерпаем) вообще доплачивает за походы на стадион.
Когда на трибунах сидят одни и те же 2000 болельщиков, это куда более тоскливая история, нежели полные трибуны. Впрочем, 2000 – это много; на некоторые матчи приходит человек 200-300», – написал Беседин.
«Там не работает турникет, здесь еще что-то. Больше на футбол не пойду». Слуцкий сходил на матч ЦСКА – «Зенит» по Fan ID и разочаровался
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Власть давно антинародная
ЗЫ. По количеству минусов будет понятно количество украинских засланцев на спорц.)))
Грозовая демократия
Роковое освинение
Наповал приговорённых
Изощрённые мутации
Широта дебилизации
Диктатура вырождения...
Только «Боже, царя храни», и никак иначе
Совесть бы имел.
Феoфан, дьяк пoсoльскoгo приказу. Ну, довольно кувыркаться. Кинулся раз, кинулся два,
хватит.
Кстати, чтобы нагляднее показать разницу в посещаемости с фан-айди и без него, фанатам бы прийти всем скопом на матчи Кубка и постараться создать атмосферу, без грубых нарушений. Тогда все ссылки на погоду, полетели бы в помойку.
Правда, цель закона, направлена как раз на снижение посещаемости, а значит, закон работает как надо…
- О, а эта идея с вертухаями очень не плоха!
«Впереди не икона, ой мама,
А запретная зона.
И на вышке маячит
Полусонный чекист...»