Писатель Беседин о Fan ID: «Извращенная экзекуция с убийством того, что едва трепыхалось. Давайте вообще без зрителей играть, но с вертухаями на часовых башнях»

Писатель Платон Беседин описал негативные последствия введения Fan ID в Мир .

Fan ID – это, конечно, не просто глупость, диверсия, а какая-то совершенно извращенная экзекуция с дальнейшим убийством того, что и без того едва трепыхалось. Пишу об этом с первых дней его появления, но…

Ясно, что сделана эта мера для повышения безопасности на стадионах. Но толку? Давайте тогда вообще без зрителей играть, но с вертухаями на часовых башнях. К слову, самых ярых хулиганов соответствующие структуры и так должны были знать. А вот массовая цифровизация (привет конспирологам) – это как раз о Fan ID.

Просчитывал ли кто-то последствия его введения? Есть ли четкая аналитика по данному вопросу? Или думали, что и так схавают? Не схавали.

На матчи « », где всегда толпы, сейчас ходят несколько тысяч (бойкот!), « » продает билеты по 10 рублей, ну а «Зенит» («газпромовский» мешок неисчерпаем) вообще доплачивает за походы на стадион.

Когда на трибунах сидят одни и те же 2000 болельщиков, это куда более тоскливая история, нежели полные трибуны. Впрочем, 2000 – это много; на некоторые матчи приходит человек 200-300», – написал Беседин.

«Там не работает турникет, здесь еще что-то. Больше на футбол не пойду». Слуцкий сходил на матч ЦСКА – «Зенит» по Fan ID и разочаровался

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас