Писатель Беседин о Fan ID: «Извращенная экзекуция с убийством того, что едва трепыхалось. Давайте вообще без зрителей играть, но с вертухаями на часовых башнях»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия болельщики Оренбург Fan ID Футбол

Писатель Платон Беседин описал негативные последствия введения Fan ID в Мир РПЛ.

Fan ID – это, конечно, не просто глупость, диверсия, а какая-то совершенно извращенная экзекуция с дальнейшим убийством того, что и без того едва трепыхалось. Пишу об этом с первых дней его появления, но…

Ясно, что сделана эта мера для повышения безопасности на стадионах. Но толку? Давайте тогда вообще без зрителей играть, но с вертухаями на часовых башнях. К слову, самых ярых хулиганов соответствующие структуры и так должны были знать. А вот массовая цифровизация (привет конспирологам) – это как раз о Fan ID.

Просчитывал ли кто-то последствия его введения? Есть ли четкая аналитика по данному вопросу? Или думали, что и так схавают? Не схавали.

На матчи «Спартака», где всегда толпы, сейчас ходят несколько тысяч (бойкот!), «Оренбург» продает билеты по 10 рублей, ну а «Зенит» («газпромовский» мешок неисчерпаем) вообще доплачивает за походы на стадион.

Когда на трибунах сидят одни и те же 2000 болельщиков, это куда более тоскливая история, нежели полные трибуны. Впрочем, 2000 – это много; на некоторые матчи приходит человек 200-300», – написал Беседин.

«Там не работает турникет, здесь еще что-то. Больше на футбол не пойду». Слуцкий сходил на матч ЦСКА – «Зенит» по Fan ID и разочаровался

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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26 комментариев

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Wiley Fox
Да уже давно на башнях кремля вертухаи с с винтовками

Власть давно антинародная
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Overkiller
Ответ Фут.Боль
В Думе, прочитав высказывания Беседина: - О, а эта идея с вертухаями очень не плоха!
Для них это уже давно не новая идея.
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Алексей Дорохин
Сколько же идиотов и ипсошных троллей на этой теме! Не поддерживаю фанid , но читайте закон. Черным по белому написано, что принят в целях государственной безопасности, а не безопасности на стадионах. Если чуть покопаться в истории украинского майдана легко найти инфу, что фанаты главная действующая сила и исполнитель, разумеется , незабесплатно. Делайте выводы сами.
ЗЫ. По количеству минусов будет понятно количество украинских засланцев на спорц.)))
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Геннадий Тимченко
Ответ Теннисный абсолют
Писать такие бредни, пока наши ребята отдают жизнь, освобождая наши города от неонацистской оккупации... Совесть бы имел.
Распалённая апатия
Грозовая демократия
Роковое освинение
Наповал приговорённых
Изощрённые мутации
Широта дебилизации
Диктатура вырождения...
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URSUS
Ответ Теннисный абсолют
Писать такие бредни, пока наши ребята отдают жизнь, освобождая наши города от неонацистской оккупации... Совесть бы имел.
Мозги включи, дурень, он именно об этом и пишет, пока наши ребята воюют с нацистами пятая колонна в стране занимается неприкрытым вредительством вводя всякие фануйди.
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В Питере Пять
А чё, Зенит реально доплачивает за походы на стадион? Где откликнуться? :D
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LaffyTaffy
Вишенкой на торте будет разрешение на выстрел вертухаев в толпу людей на речевку «Боже, Спартак храни».
Только «Боже, царя храни», и никак иначе
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Kit244098
Писатели, они такие. Поют, что видят. Незамутненным глазом. Интересно, чем и как власть ответит? Кто там у нас со властью "завсегда"? Кто на это подпишется? Прилепин или Абдуллаев? Больше холуев-"пейсателей" я вроде бы и не знаю))
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Харламов Никита
Ответ McGregor
Кичиться своим невежеством нелепо.
ну для кого то есть ТОЛЬКО ПРИЛЕПИН ;)
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Харламов Никита
Ответ Теннисный абсолют
Писать такие бредни, пока наши ребята отдают жизнь, освобождая наши города от неонацистской оккупации... Совесть бы имел.
а причем тут это ?!
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Владислав Бондарчук
Вертухаи и так везде стоят, что изменится?
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Теннисный абсолют
Писать такие бредни, пока наши ребята отдают жизнь, освобождая наши города от неонацистской оккупации...
Совесть бы имел.
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Xm.md
Кто это и что он тут забыл?
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PalPal
Почему то он опустил в своём повествовании, что мешает ему оформить карту болельщика. Да, и кто это, и зачем нам знать его мнение?
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Растиньяк
давайте
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vik444
Когда Бузова выскажется. А то какой-то нейм высказывается. Иди лесом писатель.
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McGregor
Ответ Лейтенант Гофмиллер
Что это за чудо? Он писатель чего? Трех букв на заборе?
Кичиться своим невежеством нелепо.
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Shadow1882
Кто это?
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Ка Ман
Ты ктo такoй?
Феoфан, дьяк пoсoльскoгo приказу. Ну, довольно кувыркаться. Кинулся раз, кинулся два,
хватит.
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КБ Сергей
Хорошее предложение.
Кстати, чтобы нагляднее показать разницу в посещаемости с фан-айди и без него, фанатам бы прийти всем скопом на матчи Кубка и постараться создать атмосферу, без грубых нарушений. Тогда все ссылки на погоду, полетели бы в помойку.
Правда, цель закона, направлена как раз на снижение посещаемости, а значит, закон работает как надо…
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Федя-гол
Журова-то одобрит
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igls54
Орден "207-ми героев-торпедоуральцев" следует вручать всем приходящим на матчи
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Фут.Боль
В Думе, прочитав высказывания Беседина:
- О, а эта идея с вертухаями очень не плоха!
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Доктор Верховцев
Как грится:
«Впереди не икона, ой мама,
А запретная зона.
И на вышке маячит
Полусонный чекист...»
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Лейтенант Гофмиллер
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