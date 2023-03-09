Журналист Балаге о продлении Месси контракта: «Главное условие – конкурентоспособность «ПСЖ». Повлиять могут уход Мбаппе, потеря Катаром интереса к клубу»

Журналист Гильем Балаге рассказал о требованиях к « ».

«Принципиальное соглашение о новом контракте есть, и теперь оно должно быть закреплено на бумаге и дополнено деталями – о зарплате, сроке действия. Месси готов слушать и даст согласие, если условия будут подходящими.

Как и всегда, думаю, главным условием будет одно – чтобы «ПСЖ» сохранял конкурентоспособность. Повлиять на это могут уход , потеря Катаром интереса к клубу, необходимость продавать футболистов из-за финансовых ограничений, несоответствие минимальным финансовым требованиям для подписания контракта с Месси», – заявил Балаге.

Месси о Мбаппе: «Забить 3 гола в финале ЧМ и не стать чемпионом – это безумие. Надеюсь, нас с ним в Париже ждут великие свершения»