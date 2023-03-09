Журналист Балаге о продлении Месси контракта: «Главное условие – конкурентоспособность «ПСЖ». Повлиять могут уход Мбаппе, потеря Катаром интереса к клубу»
Журналист Гильем Балаге рассказал о требованиях Лионеля Месси к «ПСЖ».
«Принципиальное соглашение о новом контракте есть, и теперь оно должно быть закреплено на бумаге и дополнено деталями – о зарплате, сроке действия. Месси готов слушать и даст согласие, если условия будут подходящими.
Как и всегда, думаю, главным условием будет одно – чтобы «ПСЖ» сохранял конкурентоспособность. Повлиять на это могут уход Килиана Мбаппе, потеря Катаром интереса к клубу, необходимость продавать футболистов из-за финансовых ограничений, несоответствие минимальным финансовым требованиям для подписания контракта с Месси», – заявил Балаге.
Месси о Мбаппе: «Забить 3 гола в финале ЧМ и не стать чемпионом – это безумие. Надеюсь, нас с ним в Париже ждут великие свершения»
Я не говорил, что он в одно лицо шестерых обведёт. Но затащить можно не только так.
А центр защиты с полузащитником Данилу и 17-летним дебютантом - это топ оборона.
Месси -50🍋
Мбаппе -100🍋.
АШАЛЕТЬ🤦♂️.
к примеру у Винисиуса была зарплата не так давно 2,5🍋
любая сильная и выстроенная команда будет сильнее команды одного игрока, пусть даже лучшего в мире.
Чисто опция на Рамоса навесы с углового делать..
Пусть пешеходит где-нибудь в другом месте и не мешает развитию клуба и покупке новых перспективных игроков .
А ему на замену кого купит ПСЖ? Очередного Китикета? Или Фати?