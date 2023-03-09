Журналист Балаге о продлении Месси контракта: «Главное условие – конкурентоспособность «ПСЖ». Повлиять могут уход Мбаппе, потеря Катаром интереса к клубу»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Нассер Аль-Хелайфи Гильем Балаге Килиан Мбаппе Футбол

Журналист Гильем Балаге рассказал о требованиях Лионеля Месси к «ПСЖ».

«Принципиальное соглашение о новом контракте есть, и теперь оно должно быть закреплено на бумаге и дополнено деталями – о зарплате, сроке действия. Месси готов слушать и даст согласие, если условия будут подходящими.

Как и всегда, думаю, главным условием будет одно – чтобы «ПСЖ» сохранял конкурентоспособность. Повлиять на это могут уход Килиана Мбаппе, потеря Катаром интереса к клубу, необходимость продавать футболистов из-за финансовых ограничений, несоответствие минимальным финансовым требованиям для подписания контракта с Месси», – заявил Балаге.

Месси о Мбаппе: «Забить 3 гола в финале ЧМ и не стать чемпионом – это безумие. Надеюсь, нас с ним в Париже ждут великие свершения»

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29 комментариев

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Real_v_dushe
С футболом он закончил
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Vinnipukh Vinni
Ответ Ya Tolik
ЛЧ уже давно не выигрывают в одиночку. любая сильная и выстроенная команда будет сильнее команды одного игрока, пусть даже лучшего в мире.
А я что сказал? Если будет нормальная команда, то затащит.
Я не говорил, что он в одно лицо шестерых обведёт. Но затащить можно не только так.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Alex Alex
куда нормальнее
Ну да, Витинья и Руис - это топ полузащита.
А центр защиты с полузащитником Данилу и 17-летним дебютантом - это топ оборона.
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breeze1989
Ответ Егор Крид58
Неймар -30🍋 Месси -50🍋 Мбаппе -100🍋. АШАЛЕТЬ🤦‍♂️. к примеру у Винисиуса была зарплата не так давно 2,5🍋
Не так давно о Винисиусе никто не знал, а кто такие Месси и Неймар в Европе уже знают лет 15.
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breeze1989
Ответ Alex Alex
куда нормальнее
Куда угодно. Ты видел кто на замену у Баварии выходил? Сравни с теми, кто у ПСЖ вышел
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Артём Горбенко
Ответ Alex Alex
куда нормальнее
без дерева витиньи в основе и 16-17летних пацанов на матче против Баварии, например))
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d.xoxlov
Ну вот и первые намёки на сворачивание проекта. Ну что ж, неплохо: догнали по титулам "Сент-Этьенн" из Лиги 2 – и то достижение.
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Егор Крид58
Неймар -30🍋
Месси -50🍋
Мбаппе -100🍋.
АШАЛЕТЬ🤦‍♂️.
к примеру у Винисиуса была зарплата не так давно 2,5🍋
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Ya Tolik
Ответ Vinnipukh Vinni
Если будет нормальная команда, то и в ЛЧ затащит.
ЛЧ уже давно не выигрывают в одиночку.
любая сильная и выстроенная команда будет сильнее команды одного игрока, пусть даже лучшего в мире.
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Alex Alex
Ответ Vinnipukh Vinni
Если будет нормальная команда, то и в ЛЧ затащит.
куда нормальнее
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Goofts
Ответ Wild91688
Ригоберг,лучший это тот кто 8 лет подряд сливается и позориться в ЛЧ,видели мы вчера лучшего
Почему ты брызжешь пеной изо рта, при упоминании, что Месси лучший игрок в истории футбола? Это же объективный факт, весь мир признал)
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Vinnipukh Vinni
Ответ Tun
Хотя я и не против ещё посмотреть на Лео в Европе, псж нет смысла его продлевать - какую-то фанбазу он нагнал, в лч он уже не тащер, а лигу и без него возьмут
Если будет нормальная команда, то и в ЛЧ затащит.
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Goofts
Ответ Wild91688
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Вообще то Мбаппе нужно попробовать себя в другом клубе он молодой, а Месси уже доигрывает карьеру, какие к нему вопросы
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rigobersong
Ответ dr. cage
Аргентинский Бен-Арфа уже все.. Чисто опция на Рамоса навесы с углового делать..
У Аргентинского Бен Арфа в этом сезоне почти 40 голевых действий:))
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Геннадий Тимченко
хочет по очереди с Неймаром играть, чтобы не сильно уставать❓и денюжку получать вне зависимости от полезности 🤦
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Vinnipukh Vinni
Ответ Wild91688
Меси вчера весь матч ждал пендаль
Он не мог его ждать, потому что не бьёт в ПСЖ пенальти. Пенальти ждал Мбаппе.
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dr. cage
Ответ rigobersong
Что-то все главные титулы он без Французского Винисиуса взял, он и с Неймаром будет тащить, главное 9ку толковую взять:)
Аргентинский Бен-Арфа уже все..
Чисто опция на Рамоса навесы с углового делать..
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Wild91688
Меси вчера весь матч ждал пендаль
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Wild91688
Ригоберг,лучший это тот кто 8 лет подряд сливается и позориться в ЛЧ,видели мы вчера лучшего
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rigobersong
Ответ dr. cage
А Месси не дурак.. Ему очевидно, что без Мбаппе даже Лига 1 будет под вопросом. А ему на замену кого купит ПСЖ? Очередного Китикета? Или Фати?
Что-то все главные титулы он без Французского Винисиуса взял, он и с Неймаром будет тащить, главное 9ку толковую взять:)
+4
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Wild91688
Ответ Goofts
Думаю что уход Мбаппе пойдет всем на пользу, и ему и клубу, и Месси продлит контракт
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Sevuska
Месси готов слушать условия о зарплате !?
Пусть пешеходит где-нибудь в другом месте и не мешает развитию клуба и покупке новых перспективных игроков .
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Surviving
Главное условие, что то УЕФА охренел, где знаменитые катаро-фифашные пенальти аа?
+7
-4
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dr. cage
А Месси не дурак.. Ему очевидно, что без Мбаппе даже Лига 1 будет под вопросом.

А ему на замену кого купит ПСЖ? Очередного Китикета? Или Фати?
+4
-3
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Konvicted
лучшее, что может сделать ЖПС для повышения своей конкурентоспособности - не продлять контракт с Месси
+9
-2
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