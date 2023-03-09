«ПСЖ» впервые при катарских владельцах вылетел из плей-офф ЛЧ, ни разу не забив
«ПСЖ» впервые при катарских владельцах вылетел из плей-офф Лиги чемпионов, ни разу не забив.
Команда тренера Кристофа Гальтье проиграла «Баварии» (0:2) в ответном матче 1/8 финала ЛЧ. В первой игре парижане уступили со счетом 0:1.
Таким образом, «ПСЖ» вылетел из плей-офф Лиги чемпионов, не забив ни одного мяча, впервые за то время, что клубом владеет фонд Qatar Sports Investments, председателем которого является Нассер Аль-Хелайфи. Катарский фонд приобрел контрольный пакет акций клуба в 2011 году.
Лучше вспомни последние 2 эль классико, клоун)
Причём тут судьи ла лиги и ЛЧ, даун?🤣🤣🤣
Барселону слил айнтрахт, сольет и брайтон. вот тебе мои факты. хави будет хлопать глазами, фанаты будут кричать что без педри все плохо, тысяча пасов сама себя не сделает. чемпионский клуб сидит на рычаге играя на спотифай арене. у айнтрахта таких проблем кстати нет, как и у брайтона
Вот тебе факты!
Иди спать, завтра тебе в школу!
ПСЖ - Реал нулевых версия 2.0, только там хоть в каждой линии были звёзды, а тут пенсионеры Месси и Рамос, переоценный Доннарума, хрустали Неймар и Маркиньос ну и Мбаппе со своими яйцами))
Реал последние несколько матчей проигрывает Барселоне, но насилует Ливерпуль 5:2!
Лучше иди отсюда 🤡
Я же тебя фактами разнесу!
тренерский гений Галтье перевёл черепашку в центр, где он абсолютно растворился
после травмы за 30 минут первого матча мбаппе создал немного больше опасности, чем тут за целый
камбэк Анчелотти?) ему с французами лч как раз не хватает...
Клубы ла лиги всю жизнь насиловали английских топов!
Что Реал, что Барселона!
Посмотри на статистику Барселоны против топов Англии 🤡