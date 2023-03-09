«ПСЖ» впервые при катарских владельцах вылетел из плей-офф ЛЧ, ни разу не забив

Теги Бавария ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Нассер Аль-Хелайфи Футбол

«ПСЖ» впервые при катарских владельцах вылетел из плей-офф Лиги чемпионов, ни разу не забив.

Команда тренера Кристофа Гальтье проиграла «Баварии» (0:2) в ответном матче 1/8 финала ЛЧ. В первой игре парижане уступили со счетом 0:1.

Таким образом, «ПСЖ» вылетел из плей-офф Лиги чемпионов, не забив ни одного мяча, впервые за то время, что клубом владеет фонд Qatar Sports Investments, председателем которого является Нассер Аль-Хелайфи. Катарский фонд приобрел контрольный пакет акций клуба в 2011 году.

 

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120 комментариев

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Сергей Штырков
Ответ Muhammad Juraev
Ааахахахах какой же ты 🤡 Причём тут судьи ла лиги и ЛЧ, даун?🤣🤣🤣
заметь я не сказал ни слова про твою мать, про твой интеллект, про твои болезни. мне все равно кто ты. хотя ты лезешь с оскорблениями, фантик, не более
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Muhammad Juraev
Ответ Нефанатик
Последние 2 противостояния Барсы с английскими топами тебе лучше не вспоминать. Вы же с трудом забыли угловой на Энфилде. Лучше приводи в пример игру Реала против английских топов, а не этого середняка который судьям миллионы заносит
А почему именно последние 2?)
Лучше вспомни последние 2 эль классико, клоун)
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Muhammad Juraev
Ответ Сергей Штырков
да мы видели ваши гениальные победы а так же деньги затраченные на судейские комитеты для " консультаций". я кроме победы барселоны над мю сульшерским больше ничо и не вспомню, так давно это было наверно. ну и канеш там в стате наверно победа над ливерпулем 3:0, хотя ее считать себе позорней, зная что было потом. а дальше наверно там вообще матчи в группах с арсеналом и ттх лул. Барселону слил айнтрахт, сольет и брайтон. вот тебе мои факты. хави будет хлопать глазами, фанаты будут кричать что без педри все плохо, тысяча пасов сама себя не сделает. чемпионский клуб сидит на рычаге играя на спотифай арене. у айнтрахта таких проблем кстати нет, как и у брайтона
Ааахахахах какой же ты 🤡
Причём тут судьи ла лиги и ЛЧ, даун?🤣🤣🤣
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SWAGG
спортс отключил плюсики ведь над недобогом глумятся, как же это мелочно))
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Advanced Stats
Ответ Дядя Артем
Ой,не фанатам месси говорить про хейтерство. Напомнить что вы писали когда Роналду вылетал из 1/8? Причем вылетал забив дубль. Так что совет,пропадите из сети хотя бы на неделю,уйдите в траур
фаны Месси писали это когда он ВЫЛЕТЕЛ, а фаны Рона хейтят Месси даже после ВЫИГРЫША чм,мол все куплено и нечестно
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Сергей Штырков
Ответ Muhammad Juraev
Начиная с 2010 года Барселона 15 раз побеждала топ клубы из Англии, а клубы Англии только 5 раза! Вот тебе факты! Иди спать, завтра тебе в школу!
да мы видели ваши гениальные победы а так же деньги затраченные на судейские комитеты для " консультаций". я кроме победы барселоны над мю сульшерским больше ничо и не вспомню, так давно это было наверно. ну и канеш там в стате наверно победа над ливерпулем 3:0, хотя ее считать себе позорней, зная что было потом. а дальше наверно там вообще матчи в группах с арсеналом и ттх лул.

Барселону слил айнтрахт, сольет и брайтон. вот тебе мои факты. хави будет хлопать глазами, фанаты будут кричать что без педри все плохо, тысяча пасов сама себя не сделает. чемпионский клуб сидит на рычаге играя на спотифай арене. у айнтрахта таких проблем кстати нет, как и у брайтона
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zidane467554
Ответ Артём Горбенко
в том то и дело, что совершенно не боялись тренерский гений Галтье перевёл черепашку в центр, где он абсолютно растворился после травмы за 30 минут первого матча мбаппе создал немного больше опасности, чем тут за целый
у баварии одна из сильных сторон это её жёсткий прессинг и высокая линия защиты. в первом матче они просто уничтожали псж, пока мбаппе не вышел. сейчас зная что он в старте у них уже была другая тактика. если бы мбаппе не было, они опять бы включили свое любимое оружие и тогда у псж бы вообще шансов не было
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Нефанатик
Ответ Muhammad Juraev
Что за бред ты несёшь?! Клубы ла лиги всю жизнь насиловали английских топов! Что Реал, что Барселона! Посмотри на статистику Барселоны против топов Англии 🤡
Последние 2 противостояния Барсы с английскими топами тебе лучше не вспоминать. Вы же с трудом забыли угловой на Энфилде. Лучше приводи в пример игру Реала против английских топов, а не этого середняка который судьям миллионы заносит
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Donald J. Trump
Гном - баласт. Его надо сливать как клубнику в чемпионат песков.
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Muhammad Juraev
Ответ Сергей Штырков
какими фактами реалу на лалигу пофиг так же как баварии на бундес
Начиная с 2010 года Барселона 15 раз побеждала топ клубы из Англии, а клубы Англии только 5 раза!
Вот тебе факты!
Иди спать, завтра тебе в школу!
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Артём Горбенко
Ответ SCHOKKKK
Вчера Челси вышел на поле с задачей умирать ради победы. Они сделали это, добились нужной цели. Играли с огнём Теперь посмотрите на сегодняшний ПСЖ с золотомячистом в составе В чем разница?
в том, что Челси - кривая-косая, разобранная, но команда
ПСЖ - Реал нулевых версия 2.0, только там хоть в каждой линии были звёзды, а тут пенсионеры Месси и Рамос, переоценный Доннарума, хрустали Неймар и Маркиньос ну и Мбаппе со своими яйцами))
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Артём Горбенко
Ответ Black Phoenix
В следующем сезоне ПСЖ из группы не выйдет, и отправится прямиком в ЛЕ, да?) P.S И это после недавнего финала трёхлетней давности в ЛЧ всё с той же Баварией. Парижане тонут, очевидно.
Месси никогда не играл в ЛЕ и вряд ли уже сыграет
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Сергей Штырков
Ответ Muhammad Juraev
Что ты за 🤡 Реал последние несколько матчей проигрывает Барселоне, но насилует Ливерпуль 5:2! Лучше иди отсюда 🤡 Я же тебя фактами разнесу!
какими фактами реалу на лалигу пофиг так же как баварии на бундес
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Muhammad Juraev
Ответ Сергей Штырков
я вижу игру барсы сейчас. она можешь стать чемпионом только в слабой лалиге, где играют клубы стоимостью по 100лямов. За реал я кстати слова не сказал. он хотя бы не бросает играть и в этом его плюс
Что ты за 🤡
Реал последние несколько матчей проигрывает Барселоне, но насилует Ливерпуль 5:2!
Лучше иди отсюда 🤡
Я же тебя фактами разнесу!
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Артём Горбенко
Ответ zidane467554
если бы не мбаппе. бавария задавила бы прессингом псж. а так немного побаивались
в том то и дело, что совершенно не боялись
тренерский гений Галтье перевёл черепашку в центр, где он абсолютно растворился
после травмы за 30 минут первого матча мбаппе создал немного больше опасности, чем тут за целый
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Мыло "судейское"
Гальтье потрачен, тащите нового....

камбэк Анчелотти?) ему с французами лч как раз не хватает...
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Сергей Штырков
Ответ Muhammad Juraev
Что за бред ты несёшь?! Клубы ла лиги всю жизнь насиловали английских топов! Что Реал, что Барселона! Посмотри на статистику Барселоны против топов Англии 🤡
я вижу игру барсы сейчас. она можешь стать чемпионом только в слабой лалиге, где играют клубы стоимостью по 100лямов. За реал я кстати слова не сказал. он хотя бы не бросает играть и в этом его плюс
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John Brown
Ответ Игорь Климов
Лео Месси получит свой 8-й Золотой Мяч, ты не переживай так, и не юмори)
так это понятно, он же не ради футбола перешел в ПСЖ.
+1
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Muhammad Juraev
Ответ Сергей Штырков
закинь барсу и псж в апл и они не возьмут это 8е место и будут молится на него. для состава брайтона 8е место это топ. для атаки псж 0 голов от финалистов чм это позорище, которое ничем не отмыть. форму месси даже стирать не надо. чел тупо стоял 90 минут
Что за бред ты несёшь?!
Клубы ла лиги всю жизнь насиловали английских топов!
Что Реал, что Барселона!
Посмотри на статистику Барселоны против топов Англии 🤡
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Lana Rhoades
Угарно, что у них на форме GOAT написано 😂
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Дядя Артем
Ответ atomio
Помню после финала ЧМ ну и вообще после ЧМ глоры арабского скакуна принижали Месси, что он никто, а на самом деле Мбаппе лучше всех выступил и вообще он супер-топ. Однако сегодня про Мбаппе на болотах тишина 🫣 ну и редактура спорца после политики переключилась на штамповку новостей где во всех заголовках один Месси, чтобы собрать всех его хейтеров и кликбейты. Месси во втором тайме опускался за мячом иногда даже на свою половину, видимо от супер сильной полузащиты в лице топов типа Витиньи.
Ой,не фанатам месси говорить про хейтерство. Напомнить что вы писали когда Роналду вылетал из 1/8? Причем вылетал забив дубль. Так что совет,пропадите из сети хотя бы на неделю,уйдите в траур
+1
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Zidan GOAT
Ответ SCHOKKKK
Мы не хейтим, мы угараем. Мне, как нейтральному фанату этих двух команд смешнее всего, что тот же Рамос сделал в атаке больше, чем эта гениальная аргентинская невидимка 🤣
Когда вручали кубок ЧМ видимо надо мантию невидимку на пешехода ) и он до сих пор не снял ее )
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прощай Роналду
Ответ Эрнандес Эрнандес
Прощай Месси 😁
Прощай МЮ завтра)
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Сергей Штырков
Ответ Muhammad Juraev
Лестер выигрывал АПЛ, Айнтрахт ЛЕ но топ клубами от этого они не становятся!Какое место Брайтон занял в прошлом сезоне?! Потолок Брайтона это 8 место и это не топ, умник!
закинь барсу и псж в апл и они не возьмут это 8е место и будут молится на него. для состава брайтона 8е место это топ. для атаки псж 0 голов от финалистов чм это позорище, которое ничем не отмыть. форму месси даже стирать не надо. чел тупо стоял 90 минут
0
0
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VERBLYUD
Ответ atomio
Помню после финала ЧМ ну и вообще после ЧМ глоры арабского скакуна принижали Месси, что он никто, а на самом деле Мбаппе лучше всех выступил и вообще он супер-топ. Однако сегодня про Мбаппе на болотах тишина 🫣 ну и редактура спорца после политики переключилась на штамповку новостей где во всех заголовках один Месси, чтобы собрать всех его хейтеров и кликбейты. Месси во втором тайме опускался за мячом иногда даже на свою половину, видимо от супер сильной полузащиты в лице топов типа Витиньи.
Самое смешное, что после первого матча с Баварией хейтеры в комментах решили, что Месси вообще никто в ПСЖ, тащер клуба - Мбаппе,только он играет хорошо, т.е. за результат ответственен Килиан. По логике хейтеров в поражений ПСЖ виноват только Мбаппе))))
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