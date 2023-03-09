«ПСЖ» впервые при катарских владельцах вылетел из плей-офф ЛЧ, ни разу не забив

« » впервые при катарских владельцах вылетел из плей-офф чемпионов, ни разу не забив.

Команда тренера Кристофа Гальтье проиграла «Баварии» (0:2) в ответном матче 1/8 финала ЛЧ. В первой игре парижане уступили со счетом 0:1.

Таким образом, «ПСЖ» вылетел из плей-офф Лиги чемпионов, не забив ни одного мяча, впервые за то время, что клубом владеет фонд Qatar Sports Investments, председателем которого является . Катарский фонд приобрел контрольный пакет акций клуба в 2011 году.