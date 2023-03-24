«Бавария» при Нагельсманне набирала в среднем 2,19 очка за матч в Бундеслиге. Больше было при Анчелотти, Флике и Гвардиоле
«Бавария» при Юлиане Нагельсманне набирала в среднем 2,19 очка за игру в Бундеслиге.
Это четвертый показатель среди всех тренеров «Баварии» в истории Бундеслиги.
Больше баллов было только при Карло Анчелотти (2,38), Ханси Флике (2,45) и Пепе Гвардиоле (2,52).
Сегодня «Бавария» уволила Нагельсманна и назначила на его место Томаса Тухеля.
Прошлый сезон, вылет с разгромом из Кубка Германии, вылет из ЛЧ от середняка Ла лиги.
Я конечно не могу сказать, что Нагельсманна нужно было увольнять сегодня, но в целом всё шло именно к этому.
В целом, шоком это может стать только для людей смотрящих на счёт. Те кто регулярно смотрит игры Баварии, явно понимали, что у Негельсмана в Баварии ниже средненького.
О чем и говорят цифры в статье.
"...он упустил этот чемпионат..."
Вам не кажется, что упустить чемпионат, хозяином которого ты являешься - это позорище?
Бавария в полном порядке, даже в тех матчах где была серия ничьих были проблемы не столько игровые, сколько психологические ( недонасторой где-то) и элементарное невезение, когда соперник выжимал максимум, а Мюнхен транжирил.
Только в Дортмунде последние 20 минут матча Баварии плыла. Больше такого не видел в сезоне
Ну то есть больше было практически у всех кто был до него в современной истории Баварии
Это противостояние будет жарким я уверен