«Бавария» при Нагельсманне набирала в среднем 2,19 очка за матч в Бундеслиге. Больше было при Анчелотти, Флике и Гвардиоле

« » при набирала в среднем 2,19 очка за игру в Бундеслиге.

Это четвертый показатель среди всех тренеров «Баварии» в истории Бундеслиги.

Больше баллов было только при (2,38), (2,45) и (2,52).

Сегодня «Бавария» уволила Нагельсманна и назначила на его место Томаса Тухеля.

Увольнение Нагельсманна – очень странное и грустное решение