«Бавария» при Нагельсманне набирала в среднем 2,19 очка за матч в Бундеслиге. Больше было при Анчелотти, Флике и Гвардиоле

Теги Бавария Карло Анчелотти бундеслига Германия рейтинги Пеп Гвардиола Ханс-Дитер Флик Юлиан Нагельсманн Футбол

«Бавария» при Юлиане Нагельсманне набирала в среднем 2,19 очка за игру в Бундеслиге.

Это четвертый показатель среди всех тренеров «Баварии» в истории Бундеслиги.

Больше баллов было только при Карло Анчелотти (2,38), Ханси Флике (2,45) и Пепе Гвардиоле (2,52).

Сегодня «Бавария» уволила Нагельсманна и назначила на его место Томаса Тухеля.

Увольнение Нагельсманна – очень странное и грустное решение  

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31 комментарий

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Вадим Слуцкий
Ответ OldRedWhite
Просто , будем честны , просто он очень противный тип )))
Хасан? Ну да.
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Вадим Слуцкий
"Бавария" в этой ЛЧ выиграла все 8 матчей: 6 из них были против "Интера", "Барселоны" и "ПСЖ". В этих 6-ти матчах "Бавария" не пропустила ни одного гола. Что до чемпионата, то он просто футболистам "Баварии" неинтересен. Он так же точно будет неинтересен и при Тухеле, как был при Нагельсманне.
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melmi
Ответ Полуэктов Пётр
"Бавария просто хозяин Бундеслиги" "...он упустил этот чемпионат..." Вам не кажется, что упустить чемпионат, хозяином которого ты являешься - это позорище?
Нет, мне не кажется. Тот турнир, в котором ты последние 10 лет безраздельно выигрываешь и на финише( что еще не факт) не придёшь первым. Это не вселенская драма. Очевидно же, что в последние годы для Баварии турнир номер 1 - Лига Чемпионов. Не нужно цепляться к словам. Логика и так всем понятна и очевидна. В нынешних реалиях не выиграть Бундеслигу Дортмунду будет гораздо печальней( потому что долгожданно) , чем для Баварии. Чисто факт.
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Все просто Очень
Флик был топчик. Вертайте Флика.
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T80cobra
Ответ Фабио Капелыч
Ушёл Левандовский вот Бавария и не добирает свои очки.
Ну да, ну да. Что бы обыграть 13 команду БЛ. Без Левандовского ни как.
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T80cobra
Ответ Леван Мкртчян
Не менее 10-и матчей (в Бундеслиге )Баварии смотрел в этом сезоне. Бавария в полном порядке, даже в тех матчах где была серия ничьих были проблемы не столько игровые, сколько психологические ( недонасторой где-то) и элементарное невезение, когда соперник выжимал максимум, а Мюнхен транжирил. Только в Дортмунде последние 20 минут матча Баварии плыла. Больше такого не видел в сезоне
В тех играх где были ничьи было полно всяких проблем. И самое главное что они не решены и по сей день. И это факт. Идей в атаке не густо и это тоже факт, об этом говорит статистика. Начала года это потери очков с 5/8/10/13 местами. 2 место и это при том что нельзя сказать что Боруссия прям рвёт и мечет весь чемпионат.
Прошлый сезон, вылет с разгромом из Кубка Германии, вылет из ЛЧ от середняка Ла лиги.
Я конечно не могу сказать, что Нагельсманна нужно было увольнять сегодня, но в целом всё шло именно к этому.
В целом, шоком это может стать только для людей смотрящих на счёт. Те кто регулярно смотрит игры Баварии, явно понимали, что у Негельсмана в Баварии ниже средненького.
О чем и говорят цифры в статье.
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OldRedWhite
Просто , будем честны , просто он очень противный тип )))
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Ман Сити
При автобусном физруке будет гораздо меньше. Он умудрился с ПСЖ проиграть чемп.
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T80cobra
Ответ melmi
Бавария просто хозяин Бундеслиги Даже если бы он упустил этот чемпионат и выиграл ЛЧ, то что важнее ? А сейчас если Тухель не пройдёт МС -то можно будет Хасану первому писать заявление на выход
Всё так говорят, как будто Нагельсманн 100% прошёл бы сити.
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Alexander Alexander
Анчелотти добрым словом в Мюнхене уж точно не вспоминают.
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Полуэктов Пётр
Ответ melmi
Бавария просто хозяин Бундеслиги Даже если бы он упустил этот чемпионат и выиграл ЛЧ, то что важнее ? А сейчас если Тухель не пройдёт МС -то можно будет Хасану первому писать заявление на выход
"Бавария просто хозяин Бундеслиги"
"...он упустил этот чемпионат..."
Вам не кажется, что упустить чемпионат, хозяином которого ты являешься - это позорище?
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Тьерри Анри1214
А если сейчас Тухель проиграет Дортмунду, что означает вручение салатницы Дортмунду, его уволят?
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Тьерри Анри1214
Нагельсманн наверняка вошёл в историю футбола. Вряд ли ещё есть тренер, которого уволили после восьми побед в восьми матчах ЛЧ.
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Фабио Капелыч
Ушёл Левандовский вот Бавария и не добирает свои очки.
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Александра Александрова
Кстати Тухель то , как раз вроде больше кубковый боец , а на дистанций он слаб!Поэтому все очень противоречиво !
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deadjoker
Это в целом нормальный чемпионский график
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dimamak10
Ответ ManUtd8082
А может стоит посмотреть хотя бы один матч Баварии? Или будем только смотреть на счёт игр и делать вывод что Нагельсманн просто разрывает все? Интер и Барса они такие слабые сейчас что их даже Брайтон мог бы обыграть. ПСЖ тоже самое, у них явные проблемы. У Баварии самый лучший состав в Европе. На данный момент они должны Требл за треблом выиграть так как у них нет конкурентов. А че все стали забывать что Нагельсманн вылетел от 1/8 от Вильяреалла? Бавария это пример для подражания почти для всех клубов Европы. Такие высокие стандарты у клуба такого калибра.
Бавария вылетела в 1/4й, а в 1/8й Зальцбургу семерку отгрузила
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Леван Мкртчян
Ответ ManUtd8082
А может стоит посмотреть хотя бы один матч Баварии? Или будем только смотреть на счёт игр и делать вывод что Нагельсманн просто разрывает все? Интер и Барса они такие слабые сейчас что их даже Брайтон мог бы обыграть. ПСЖ тоже самое, у них явные проблемы. У Баварии самый лучший состав в Европе. На данный момент они должны Требл за треблом выиграть так как у них нет конкурентов. А че все стали забывать что Нагельсманн вылетел от 1/8 от Вильяреалла? Бавария это пример для подражания почти для всех клубов Европы. Такие высокие стандарты у клуба такого калибра.
Дочитал до "Брайтон" и понял что отвечать не стоило
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Леван Мкртчян
Ответ ManUtd8082
А может стоит посмотреть хотя бы один матч Баварии? Или будем только смотреть на счёт игр и делать вывод что Нагельсманн просто разрывает все? Интер и Барса они такие слабые сейчас что их даже Брайтон мог бы обыграть. ПСЖ тоже самое, у них явные проблемы. У Баварии самый лучший состав в Европе. На данный момент они должны Требл за треблом выиграть так как у них нет конкурентов. А че все стали забывать что Нагельсманн вылетел от 1/8 от Вильяреалла? Бавария это пример для подражания почти для всех клубов Европы. Такие высокие стандарты у клуба такого калибра.
Не менее 10-и матчей (в Бундеслиге )Баварии смотрел в этом сезоне.
Бавария в полном порядке, даже в тех матчах где была серия ничьих были проблемы не столько игровые, сколько психологические ( недонасторой где-то) и элементарное невезение, когда соперник выжимал максимум, а Мюнхен транжирил.
Только в Дортмунде последние 20 минут матча Баварии плыла. Больше такого не видел в сезоне
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Metalloid
Ответ Serega Fart
Тухель зарешает, если тоже не сольют)
Тухель сам со всеми разосрётся )
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Metalloid
Ответ ManUtd8082
А может стоит посмотреть хотя бы один матч Баварии? Или будем только смотреть на счёт игр и делать вывод что Нагельсманн просто разрывает все? Интер и Барса они такие слабые сейчас что их даже Брайтон мог бы обыграть. ПСЖ тоже самое, у них явные проблемы. У Баварии самый лучший состав в Европе. На данный момент они должны Требл за треблом выиграть так как у них нет конкурентов. А че все стали забывать что Нагельсманн вылетел от 1/8 от Вильяреалла? Бавария это пример для подражания почти для всех клубов Европы. Такие высокие стандарты у клуба такого калибра.
Лучший состав с Шупо-Мотингом в нападении? С Гнабри? Там половина состава либо на травмах весь сезон, либо просто уже не уровень+Сане не заиграл. У той же барсы состав намного лучше, у Реала, у МЮ, чёрт побери, не говоря уж про Сити.
+11
-4
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Ко-ко-джамбо
Больше баллов было только при Карло Анчелотти (2,38), Ханси Флике (2,45) и Пепе Гвардиоле (2,52).

Ну то есть больше было практически у всех кто был до него в современной истории Баварии
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ManUtd8082
Ответ Леван Мкртчян
Для меня больший показатель - это качество игры Баварии в ЛЧ в этом году, чем то что в новости. 8 игр - 8 побед По два матча с Барсой, Интером и ПСЖ - 6 побед - 0 пропущенных!!
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-17
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Serega Fart
Тухель зарешает, если тоже не сольют)
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The Best
Ответ melmi
Бавария просто хозяин Бундеслиги Даже если бы он упустил этот чемпионат и выиграл ЛЧ, то что важнее ? А сейчас если Тухель не пройдёт МС -то можно будет Хасану первому писать заявление на выход
Ну Тухель уже не раз обыгрывал Пепа)
Это противостояние будет жарким я уверен
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