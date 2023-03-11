Зинченко – фанатам «Арсенала» о 2-м подряд призе игроку месяца: «Партнеры убьют меня. Они думают, что люди, голосующие за меня, не разбираются в футболе»

Теги премьер-лига Англия Арсенал болельщики Александр Зинченко Футбол

Александр Зинченко обратился к болельщикам «Арсенала» после получения приза игроку месяца. 

Защитник был признан лучшим футболистом месяца в лондонской команде второй раз подряд. 

«Привет, ребята. Надеюсь, у вас все хорошо. Большое вам спасибо, что снова проголосовали за меня как за лучшего игрока месяца. 

Я знаю, что мои партнеры по команде убьют меня, потому что они думают, что люди, которые голосуют за меня, не разбираются в футболе. Но забудьте о них! Давайте будем работать вместе до самого конца. Вперед, «канониры», – сказал Зинченко. 

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

65 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AminO2
Вот и футбольная Анджела Дэвис в "Арсенале" теперь появилась.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
luurluur96@gmail.com
Ответ kokakoka
У тебя забыл спросить как мне надо отвечать. Будь проще, старик
Ладно мальчик
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimitrii36
ладно хоть колено не преклоняют
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
London.is.blue
Ответ Maksat S
Был бы россиянином, не получал бы призы. А тут все сошлось, и гражданство и памятные слезы и принадлежность к истинно европейской нации
Происки запада. Завидуют наверное футбольному уровню россиян.
Что это, как не русофобия?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Edem
Ответ London.is.blue
Нет, так думаешь только ты, так как у тебя подгорает. Зинченко один из лидеров Арсенала и лучших игроков сезона в АПЛ.
Это сарказм
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maksat S
Был бы россиянином, не получал бы призы.
А тут все сошлось, и гражданство и памятные слезы и принадлежность к истинно европейской нации
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
London.is.blue
Ответ Spartakus1984
Возможно партнеры по команде уже думают,что это политика
Нет, так думаешь только ты, так как у тебя подгорает.
Зинченко один из лидеров Арсенала и лучших игроков сезона в АПЛ.
+13
-12
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Блуждающий странник
Ответ terskiy
Смотри игры, а не только протоколы матчей.
У тебя все комменты исключительно про политику. Какое совпадение :D
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SopTecret
Какого кадра вырастила Уфа!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Маслов
Ответ f0rmoceft
Со Спортингом 2-3 опасных момента создал у своих ворот. По игре такой себе. Очевидно из-за чего такая поддержка
так это март, а награда за февраль
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мукунку хороший
— А Фанфана убьют?
— Убьют, убьют!
(С)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fellx
Ответ CriminalJoint62
Ни одного фаната Арсенала в комментариях 😂😂
Всмысле?) Ну вот я есть, а что мне написать? Парень заслуженно получил два приза. Я бы даже сказал, что он со следующего сезона будет первым капитаном канониров, характер есть чемпионский. А срач здесь устраивать не собираюсь)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Талапкер Уалиев
Ответ Блуждающий странник
Скоро у Челси игроком месяца выберут Мудрика. Уже реально украинский паспорт стал как тёмный цвет кожи, в любой непонятной ситуации используй как преимущество. Ну какой Зинченко при живых Сака, Эдегоре и Мартинелли?)
сорлы екенсің
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kokakoka
Ответ luurluur96@gmail.com
Нет. Но без приколов надо отвечать
У тебя забыл спросить как мне надо отвечать.
Будь проще, старик
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
luurluur96@gmail.com
Ответ kokakoka
Ты что-то против имеешь? Умник
Нет. Но без приколов надо отвечать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kokakoka
Ответ luurluur96@gmail.com
А почему тогда отвечаешь Тундра
Ты что-то против имеешь? Умник
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
luurluur96@gmail.com
Ответ kokakoka
Ты пишешь в публичном пространстве. Так что вообще не волнует, кого ты там спрашивал
А почему тогда отвечаешь Тундра
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
terskiy
Ответ Блуждающий странник
Мартинелли, который забил важные голы в ворота Астон Виллы и Лестера. В матче с Лестером и вовсе единственный в матче гол. Лучшего за месяц же выбирают, а именно его голы и принесли очки
Смотри игры, а не только протоколы матчей.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kokakoka
Ответ luurluur96@gmail.com
У тя не спрашивал
Ты пишешь в публичном пространстве. Так что вообще не волнует, кого ты там спрашивал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
luurluur96@gmail.com
Ответ kokakoka
Беларусь
У тя не спрашивал
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Пантелеев
На Украину сотни грантоедских организаций работают, с сотнями тысяч ботов в интернете. Бюджеты пилят на поддержке суспильтсва. Они и голосуют.
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kokakoka
Ответ luurluur96@gmail.com
А кто первый
Беларусь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dauren Ussenov
Зина, не скромничай, ты - ах…ный. Это я как болельщик Челси говорю.

Может в игровом плане уровень только выше среднего, зато такого заряда многим не хватает.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hunter Hunter
Ахахаха)))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Блуждающий странник
Ответ terskiy
Мартинелли, который при получении мяча начинает полчаса возиться с ним и в итоге теряет?
Мартинелли, который забил важные голы в ворота Астон Виллы и Лестера. В матче с Лестером и вовсе единственный в матче гол. Лучшего за месяц же выбирают, а именно его голы и принесли очки
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий