Зинченко – фанатам «Арсенала» о 2-м подряд призе игроку месяца: «Партнеры убьют меня. Они думают, что люди, голосующие за меня, не разбираются в футболе»
Александр Зинченко обратился к болельщикам «Арсенала» после получения приза игроку месяца.
Защитник был признан лучшим футболистом месяца в лондонской команде второй раз подряд.
«Привет, ребята. Надеюсь, у вас все хорошо. Большое вам спасибо, что снова проголосовали за меня как за лучшего игрока месяца.
Я знаю, что мои партнеры по команде убьют меня, потому что они думают, что люди, которые голосуют за меня, не разбираются в футболе. Но забудьте о них! Давайте будем работать вместе до самого конца. Вперед, «канониры», – сказал Зинченко.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Что это, как не русофобия?
А тут все сошлось, и гражданство и памятные слезы и принадлежность к истинно европейской нации
Зинченко один из лидеров Арсенала и лучших игроков сезона в АПЛ.
— Убьют, убьют!
(С)
Будь проще, старик
Может в игровом плане уровень только выше среднего, зато такого заряда многим не хватает.