Зинченко – фанатам «Арсенала» о 2-м подряд призе игроку месяца: «Партнеры убьют меня. Они думают, что люди, голосующие за меня, не разбираются в футболе»

обратился к болельщикам « » после получения приза игроку месяца.

Защитник был признан лучшим футболистом месяца в лондонской команде второй раз подряд.

«Привет, ребята. Надеюсь, у вас все хорошо. Большое вам спасибо, что снова проголосовали за меня как за лучшего игрока месяца.

Я знаю, что мои партнеры по команде убьют меня, потому что они думают, что люди, которые голосуют за меня, не разбираются в футболе. Но забудьте о них! Давайте будем работать вместе до самого конца. Вперед, «канониры», – сказал Зинченко.

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