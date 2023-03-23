Пирс Морган включил Зинченко, Сака, Анри и Симэна в сборную «Арсенала» всех времен
Пирс Морган включил Александра Зинченко в символическую сборную «Арсенала» всех времен.
В составленную журналистом команду попали:
Вратарь: Дэвид Симэн;
Защитники: Ли Диксон, Тони Адамс, Дэвид О′Лири;
Полузащитники: Александр Зинченко, Патрик Виейра, Эммануэль Пети, Робер Пирес, Букайо Сака;
Нападающие: Тьерри Анри, Деннис Бергкамп.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Надеюсь, когда он будет делать сборную АПЛ 21 века, то у него там Ярмоленко не будет сильнее Салаха или Бернарду Силвы .
А вообще Зинченко и Сака убрать и поставить Росицки и Силву и нормальный список получится