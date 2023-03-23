Пирс Морган включил Зинченко, Сака, Анри и Симэна в сборную «Арсенала» всех времен

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Пирс Морган включил Александра Зинченко в символическую сборную «Арсенала» всех времен.

В составленную журналистом команду попали:

Вратарь: Дэвид Симэн;

Защитники: Ли Диксон, Тони Адамс, Дэвид О′Лири;

Полузащитники: Александр Зинченко, Патрик Виейра, Эммануэль Пети, Робер Пирес, Букайо Сака;

Нападающие: Тьерри Анри, Деннис Бергкамп.

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30 комментариев

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Garikus89
Не понимаю, как в сборную таких топарей, как Зинченко и Симен, попали бездарности вроде Анри с Бергкампом???
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FC.Barcelona
Вильтор, Кэмпбелл, Коло Туре?
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Befire
Ответ Peter Parker
Смешной список, где нет Фабрегаса, но есть Зинченко. Нет Юнберга, но есть Сака
Про Юнберга неправильно, бездарность полная, бестолковый футболист вообще. Сака уже на тристо голов выше него. Не хватает Иана Райта в атаке вместо Зинченки.
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Дмитрий Караваев
Лорда забыл😆на заменку хоть))
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Muga Gappaev
Пивной дед))
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Пепкины Квадруплы
А где Абу Диаби?!
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Английский_пациент
Все по делу
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Камбоджа Иванов
А, то есть, Зинченко сильнее Коула? За пол года доказал, да?

Надеюсь, когда он будет делать сборную АПЛ 21 века, то у него там Ярмоленко не будет сильнее Салаха или Бернарду Силвы .
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kadniv
Почему-то отсутствует OneLeg Luzhny
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AERN
Зинку мимо от седва и поставить Юнберга. Да и Кэмпбелл и Эшли Коул были тоже приличными. Зинка с ними в одном ряду просто смех.
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Мыкола
Повесточка соблюдена 😅
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82szjk5zzr
Цирк, во все проявлении)
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tyuiop tyuiop
Ответ Peter Parker
Смешной список, где нет Фабрегаса, но есть Зинченко. Нет Юнберга, но есть Сака
в барсе пусть в сборную лучших пробивается))
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Alexandr2210
Сейчас такое время, что некогда почётные и заслуженные награды раздают как шоколадные медальки на детском утреннике.
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Теннисный абсолют
Сборные Арсенала без Райта и Фабрегаса не могут быть.
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Blaumerc
да он просто угарает, иначе этот бред не объяснить.
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legion etrangere
Какой Зинченко? да и Сака честное слово
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Теннисный абсолют
Анри, Симэн, Адамс, Бергкамп, Сака и Зинченко в фильме "Какого х... здесь делают Сака и особенно Зинченко"
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Ocelot
Зинченко вообще зверь, полсезона в команде а уже в сборной всех времен... ладно Сака хотя бы воспитанник академии и в клубе уже пару лет является основным игроком
А вообще Зинченко и Сака убрать и поставить Росицки и Силву и нормальный список получится
+5
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Peter Parker
Смешной список, где нет Фабрегаса, но есть Зинченко. Нет Юнберга, но есть Сака
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Peter Parker
Эдегора нет, но есть Зинченко?
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Gornostaev
Человек "тонко и изысканно" выразил поддержку Украине в медиаполе собственного мозга. Лужного еще забыл, скоморох...
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-3
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Иван Иванов
Зинченкаааааа!!!!! 😂😂😂😂😂😂
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maximilian_15
Где Бендтнер?
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Serg Oleov
Ну да, полгода отыграл, ничего сверхъестественного, сразу в истории лучший)))
+7
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