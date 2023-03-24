Жуков о России и 1:1 с Ираном: «Не хватало Миранчука и Головина. Связанной игры в середине поля не было»

Теги Сборная России по футболу Сборная Ирана по футболу Александр Жуков товарищеские матчи (сборные) Алексей Миранчук Александр Головин Футбол

Александр Жуков оценил ничью сборной России с Ираном (1:1) в товарищеском матче.

«Мы в любом случае будем болеть за наших и надеяться, что игра наладится. Но пока это не просматривается, честно говоря.

Кого не хватало? Конечно, и Миранчука, и Головина. Связанной игры в середине поля не было. В этом главная проблема. Очень часто иранцы наших накрывали, когда они пытались выйти вперед», — сказал первый заместитель председателя Госдумы РФ.

К сожалению, сборная России – это фантом

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9 комментариев

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Фут.Боль
Играли в отборе Головин и Миранчук. Было примерно тоже самое, что в матче с Ираном.
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Zenith forever
Середины поля действительно не было, да и не могло быть. Суперстратег Валера построил команду вертикально по клубам. Спартак: Литвинов-Хлусевич-Зиньковский. Ростов: Осипенко-Глебов-Комличенко. Т.е. играл без внятной полузащиты, отрядив туда случайных и несыгранных людей: Миранчук-Захарян, которые себе места так и не нашли. Один Кузяев пытался как-то связать партнером, но один в поле не воин.
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Кирилл.С-Пб
Опорник ещё один нужен нормальный. Кузяев 60 метров на жопе проехал чтобы спасти, пока полено рядом соплями захлебнулось...
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Zenith forever
Это какой Жуков голос подал? Тот, который вместе с Мутко посадил наш спорт на допинг и который пробивает кабинетные решения в пользу Спартака?
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avcgloronalduMU
что то раньше они мало помогали
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Алексей Петров
Суперматч уже состоялся!!!? Я опять всё пропустил!!!
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Marcus-light
Ответ Nogi dryably
Худшая сборная за всю историю физрук должен уйти
Должны просто прекратить играть и жрать бюджетные деньги. Кому эти игры нужны?
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Dr.Gebbelsss
Так Миранчук же играл вчера, даже гол забил!
шутка)
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Nogi dryably
Худшая сборная за всю историю физрук должен уйти
+2
-3
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