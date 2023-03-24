Жуков о России и 1:1 с Ираном: «Не хватало Миранчука и Головина. Связанной игры в середине поля не было»
Александр Жуков оценил ничью сборной России с Ираном (1:1) в товарищеском матче.
«Мы в любом случае будем болеть за наших и надеяться, что игра наладится. Но пока это не просматривается, честно говоря.
Кого не хватало? Конечно, и Миранчука, и Головина. Связанной игры в середине поля не было. В этом главная проблема. Очень часто иранцы наших накрывали, когда они пытались выйти вперед», — сказал первый заместитель председателя Госдумы РФ.
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