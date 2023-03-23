Александр Глеб: «Для Головина переход в «Боруссию» стал бы шагом вперед, он может играть в топ-клубах. Бундеслига посильнее Лиги 1, команда – в ЛЧ»

считает, что у в «Боруссии» все могло получиться.

Сегодня сообщалось, что дортмундцы готовы были заплатить за хавбека «Монако» 40 млн евро.

«Головин должен понять, как к нему относятся в клубе и как он себя чувствует в «Монако».

Переход в «Боруссию» был бы шагом вперед в его карьере. Если он так решил, значит, он чувствует, что в клубе ему нравится и шанс перейти в топовый клуб Европы еще представится. Наверняка, у него были причины, раз он остался в « ».

Я думаю, он смог бы заиграть в « ». У них очень креативная команда, играют в хороший и зрелищный футбол, постоянно выступают в Лиге чемпионов. Мне нравится Дортмунд: сумасшедшие болельщики и классная атмосфера.

Сама Бундеслига посильнее Лиги 1, но это выбор каждого футболиста, тут много разных нюансов. Коллектив и отношение тренера могут сыграть роль.

Головин – креативный футболист и может попробовать свои силы в любом топ-чемпионате. Ему больше подходит техничный и красивый футбол, не силовой. Вот «Боруссия» хорошо подошла бы ему.

Когда есть доверие тренера в хорошей команде, это окрыляет и дает уверенность в себе. Головин может развиваться и играть в топовых клубах, тем более с его качествами», – сказал бывший полузащитник «Барселоны».