Александр Глеб: «Для Головина переход в «Боруссию» стал бы шагом вперед, он может играть в топ-клубах. Бундеслига посильнее Лиги 1, команда – в ЛЧ»

Теги Боруссия Дортмунд Монако Александр Глеб бундеслига Германия лига 1 Франция Александр Головин Футбол

Александр Глеб считает, что у Александра Головина в «Боруссии» все могло получиться.

Сегодня сообщалось, что дортмундцы готовы были заплатить за хавбека «Монако» 40 млн евро.

«Головин должен понять, как к нему относятся в клубе и как он себя чувствует в «Монако».

Переход в «Боруссию» был бы шагом вперед в его карьере. Если он так решил, значит, он чувствует, что в клубе ему нравится и шанс перейти в топовый клуб Европы еще представится. Наверняка, у него были причины, раз он остался в «Монако».

Я думаю, он смог бы заиграть в «Боруссии». У них очень креативная команда, играют в хороший и зрелищный футбол, постоянно выступают в Лиге чемпионов. Мне нравится Дортмунд: сумасшедшие болельщики и классная атмосфера.

Сама Бундеслига посильнее Лиги 1, но это выбор каждого футболиста, тут много разных нюансов. Коллектив и отношение тренера могут сыграть роль.

Головин – креативный футболист и может попробовать свои силы в любом топ-чемпионате. Ему больше подходит техничный и красивый футбол, не силовой. Вот «Боруссия» хорошо подошла бы ему.

Когда есть доверие тренера в хорошей команде, это окрыляет и дает уверенность в себе. Головин может развиваться и играть в топовых клубах, тем более с его качествами», – сказал бывший полузащитник «Барселоны».

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6 комментариев

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Александр Бялт
Бундеслига - это конечно хорошо, но сможет ли город Дортмунд заменить солнечный Монте Карло как место для жизни? тут уже вопрос приоритетов как по мне, и Саша сделал свой выбор. ему решать, че
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Месси,суарес, неймар лучшие Минкаилов
Ответ Сергей Фомичев
Куда? Там 5 топов на 3 позиции.
Может перечислишь?
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Антон Фалафель
Головин ментально слаб и не уверен в себе
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Акира_1
В Бундеслиге почти все атакующие игроки раскрываются. Даже Вернер, Санчо и Хаверц там клали под 30 каждый год.
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-2
-2
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Сергей Фомичев
Куда? Там 5 топов на 3 позиции.
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Black Phoenix
Я бы посмотрел на Головина в Боруссии, интересный вариант. Думаю, в нынешней форме Саня потянет Бундеслигу без проблем.
+2
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