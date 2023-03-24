Морган о 197-м матче Роналду за Португалию и голе со штрафного: «Еще один невероятный рекорд. Величайший делает это снова»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу сборная Лихтенштейна по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд квалификация Евро-2024 Пирс Морган Футбол

Пирс Морган назвал Криштиану Роналду величайшим после нового рекорда.

В матче квалификации Евро-2024 с Лихтенштейном форвард сборной Португалии побил мировой рекорд по матчам за сборную – 197.

«Криштиану Роналду стал рекордсменом по матчам за сборную, сыграв 197-й матч за Португалию. Еще один невероятный рекорд от 🐐 (акроним от выражения GOAT – величайший в истории – Sports.ru). Поздравляю Криштиану», – написал журналист в твиттере.

Также Морган отреагировал на 60-й гол Роналду со штрафного.

«🐐 делает это снова. Потрясающий удар со штрафного», – отметил Пирс.

У Роналду два мировых рекорда за матч: по играм и голам. А ведь он мог уйти из сборной после ЧМ

Материалы по теме

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Decard Show
Голы со штрафного у Португальца7 это отдельный жанр в мировом футболе! Вчерашний удар это мощь! Пока холаны мбапе Вини не научится бить штрафные никогда не станет величайшими как Португалец7
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав88
Ну самому Лихтенштейн у забил, не то что Месси там всяким голландишкам и францкзишеам на мундиале отгружал...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TheFrosty
150 пенок на Лихтенштейнах.
Еще один рекорд. Величайший делает это снова.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kokakoka
Морган лижет не переставая
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Decard Show
Как же велик Криштиану!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав88
Да он любовник Рона
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мохнатый55
Ответ белошип
Даже после купленного ЧМ Меси не будет величайшим игроком)
Сколько Франция заплатила за два пенальти в финале?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
brt202
а сколько он медиалиге еще наколотит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AF007
1/8 ЧЕ-24, Португалия - Германия.

Рубцы после Марокко и трансфера в 200 лигу затянулись, нужен новый удар
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь Имени
Ответ белошип
Даже после купленного ЧМ Меси не будет величайшим игроком)
сколько нынче стать чемпионом мира?)
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Зубков
Как червяк после дождя.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кто-то
Главный фанат Роналду
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дворовый футболист
Господи, эти провокации с его стороны надоели реально
Уже давно не смешно
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NickN
Боже, храни Лихтенштейн!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
белошип
Ответ Игорь Климов
Лео Месси самый величайший игрок из всех действующих футболистов.
Комментарий скрыт
+2
-12
-10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пирс Морган
Ответ porosenochek
Пирс метит на место Джорджины...
Джорджину в Тверь, а Пирса в дверь
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Все же уходить со сборной не достигнув заветной отметки в 200 матчей было бы неправильно, просто невероятное число матчей для полевого игрока сборной. Думаю этот рекорд будет держаться очень очень долго.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бухгалтер2021
Роналду король футбола,тут не поспоришь
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
werowolf-gears
Браво Пирс!
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
Снова поставил на место Месси и его глоров
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
porosenochek
Пирс метит на место Джорджины...
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artem Piatkov
120+43 во всех матчах

100+32 - без учёта товарищеских

Лучший
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Лео Месси самый величайший игрок из всех действующих футболистов.
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Морган о новом переводе на карту:
«Еще один невероятный рекорд. Величайший делает это снова»
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Морган Морганом. А Роналду ставит рекорды, что даёт многим обратить внимание. В футбол можно долго играть и на мировом уровне.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий