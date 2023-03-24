Морган о 197-м матче Роналду за Португалию и голе со штрафного: «Еще один невероятный рекорд. Величайший делает это снова»
Пирс Морган назвал Криштиану Роналду величайшим после нового рекорда.
В матче квалификации Евро-2024 с Лихтенштейном форвард сборной Португалии побил мировой рекорд по матчам за сборную – 197.
«Криштиану Роналду стал рекордсменом по матчам за сборную, сыграв 197-й матч за Португалию. Еще один невероятный рекорд от 🐐 (акроним от выражения GOAT – величайший в истории – Sports.ru). Поздравляю Криштиану», – написал журналист в твиттере.
Также Морган отреагировал на 60-й гол Роналду со штрафного.
«🐐 делает это снова. Потрясающий удар со штрафного», – отметил Пирс.
У Роналду два мировых рекорда за матч: по играм и голам. А ведь он мог уйти из сборной после ЧМ
Еще один рекорд. Величайший делает это снова.
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«Еще один невероятный рекорд. Величайший делает это снова»