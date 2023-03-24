Морган о 197-м матче Роналду за Португалию и голе со штрафного: «Еще один невероятный рекорд. Величайший делает это снова»

назвал Криштиану Роналду величайшим после нового рекорда.

В матче квалификации Евро-2024 с форвард сборной побил мировой рекорд по матчам за сборную – 197.

« стал рекордсменом по матчам за сборную, сыграв 197-й матч за Португалию. Еще один невероятный рекорд от 🐐 (акроним от выражения GOAT – величайший в истории – Sports.ru). Поздравляю Криштиану», – написал журналист в твиттере.

Также Морган отреагировал на 60-й гол Роналду со штрафного.

«🐐 делает это снова. Потрясающий удар со штрафного», – отметил Пирс.

У Роналду два мировых рекорда за матч: по играм и голам. А ведь он мог уйти из сборной после ЧМ