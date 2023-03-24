Месут Озил: «Роналду – лучший игрок всех времен. Пасовать тому, кто почти не промахивался, – подарок»

Теги Месут Озил Криштиану Роналду Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Месут Озил считает Криштиану Роналду лучшим футболистом в истории.

–  С Криштиану Роналду у вас сложилась отличная связка. Он всегда говорит, что ты один его лучших партнеров. Были ли вы одной из лучших атакующих пар в мире?

– С Роналду было очень приятно играть. Для меня он лучший игрок всех времен. Мы оба очень хорошо понимали друг друга на поле, все было идеально.

Я пасовал, он забивал. Пасовать игроку, который почти никогда не промахивался, – это подарок, – сказал экс-полузащитник «Реала» о бывшем одноклубнике.

У Роналду два мировых рекорда за матч: по играм и голам. А ведь он мог уйти из сборной после ЧМ

Материалы по теме

46 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Harut Hovsepyan
Ответ Tun
Озил ушел - 4 ЛЧ за 5 лет сразу с момента ухода, есть о чем пожалеть, ага
А до этого исключительно из-за него Реал вылетал из 3 полуфиналов подряд, ага
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
&_Bishep_&
Почему многие считают, что «замыкать» это так просто? Во первых есть правило вне игры, надо постоянно контролировать линию офсайда. Во вторых надо уметь чутьё правильно выбирать позицию , находить зоны, играть на опережении, первым оказываться на мяче. В третьих, в чужой штрафной самое плотное противодействие соперников, там самое ограниченное пространство и время. В четвёртых , это само исполнительное мастерство - моменты надо ещё уметь реализовывать. Особенно в динамике, в условиях жёсткой борьбы, когда тебя доли секунды на квадратном метре в движении.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ Кузя Гитарист
А панамские футболисты что говорят ?
Официальныц рейтинг ФИФА национальных сборных:
Панама - 61 место.
Кюрасао - 84 место.
Игры сборной Аргентины.
___________________________
Люксембург - 93 место.
Лихтенштейн - 194 место.
Игры сборной Португалии.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ Decard Show
Как же велик Криштиану
А как же самокат?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Ответ &_Bishep_&
На счёт « лучшего симулянта» Бускетс и Неймар ржут с тебя. Ну а дальше, просто математика : надо посчитать сколько сезонов Салах играет в АПЛ.
Салах пришел в команду с 0 АПЛ. Криш на готовенький проект Фергюсона после требла в 1999 году и побед в АПЛ.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Очень сложно называть лучшим игрока который не является Чемпионом Мира, и который за всю свою карьеру ни разу не признавался MVP турнира, ни на одном международном чемпионате со своей сборной Португалии.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Ответ DolJun
у озила больше голевых чем у тех же чави или иньесты, при том что закончил с футболом он лет 5 назад. получается вопрос кто еще распиарен в таком случае)
Модрич вообще не набирает по статке, кто его ниже Озила поставит?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
EL BICHO
Ответ Терминатор///Айлбибекович
Ну то что он хороший замыкатель никто и не спорит.Сейчас Холланд такой же.Но до лучших в истории ему как до Китая р...
Озил не шарит просто, а вот рандомный юзер со спортса по типу терминатора айбибековича и иже с ним совсем другой коленкор ))
Для справки: Роналду - один из двух футболистов в истории, забивших больше всех голов из-за пределов штрафной
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
&_Bishep_&
Ответ Экспертное мнение
Застал Роналду в МЮ и он там прославился как лучший симулянт планеты, но об этом принято умалчивать в глорских кругах и раздувать его выступление в АПЛ, хотя по факту Салах уже давно превзошел лучшие показатели Рона в АПЛ по голам за сезон)
На счёт « лучшего симулянта» Бускетс и Неймар ржут с тебя. Ну а дальше, просто математика : надо посчитать сколько сезонов Салах играет в АПЛ.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zzzeeerrrooo
Ответ DolJun
у озила больше голевых чем у тех же чави или иньесты, при том что закончил с футболом он лет 5 назад. получается вопрос кто еще распиарен в таком случае)
Озил играл ЦАПа уместнее было сравнить его с Месси , а не с великими центральными полузащитниками
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TheFrosty
Ответ Mega• Battman
а на месси что вся команда не играет?? так то в барсе все на него играли, да и в Аргентине тоже. просто иди возьми статистику на кого чаще пасовали
А причем здесь Месси при разговоре чисто за Кринжа?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А.Э.РАСИМ
Ответ Экспертное мнение
Озил так и сказал вроде: Роналду отличный замыкатель. С этим никто не спорил кажется.
))))))))))))👍👍👍👍👍👍👍👍👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Карл-Хайнц Кёрбель
Ответ Экспертное мнение
Озил так и сказал вроде: Роналду отличный замыкатель. С этим никто не спорил кажется.
Где шутки покупаешь? Дешевые
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mega• Battman
Ответ TheFrosty
Так у Кринжа больше 1000 матчей. Когда на тебя 20 лет играет вся команда и ты бездумно лупишь по 10 ударов за матч со всех ракурсов - естественно что-нибудь да залетит.
а на месси что вся команда не играет?? так то в барсе все на него играли, да и в Аргентине тоже. просто иди возьми статистику на кого чаще пасовали
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tun
Ответ Harut Hovsepyan
Пожалуй, лучшая связка Реала последних лет 15! Чувствовали друг друга на каком-то внеземном уровне.. Жаль только, что эта сказка закончилась так быстро(
треугольник Алонсо-Модрич-Анхель, а потом Каз-Модрич-Кроос без выраженной 10, где каждый и отрабатывал, и созидал - главный ключ к успеху
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AF007
Ответ EL BICHO
Собсна, как и Месси
Месси лучший во всём и везде
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TheFrosty
Ответ EL BICHO
Самое забавное, что Роналду один из двух игроков, забивших больше всех голов из-за пределов штрафной в истории футбола, но секта об этом тактично умалчивает
Так у Кринжа больше 1000 матчей. Когда на тебя 20 лет играет вся команда и ты бездумно лупишь по 10 ударов за матч со всех ракурсов - естественно что-нибудь да залетит.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Denis Fomin
Озил доказал еще раз, что португалец простой замыкатель, как Клозе, Лева, Холанд и многие другие
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tun
Ответ Harut Hovsepyan
Пожалуй, лучшая связка Реала последних лет 15! Чувствовали друг друга на каком-то внеземном уровне.. Жаль только, что эта сказка закончилась так быстро(
Озил ушел - 4 ЛЧ за 5 лет сразу с момента ухода, есть о чем пожалеть, ага
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TheItalian204
Ответ Harut Hovsepyan
Пожалуй, лучшая связка Реала последних лет 15! Чувствовали друг друга на каком-то внеземном уровне.. Жаль только, что эта сказка закончилась так быстро(
Роналду-Бензема-Озил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AnMe
Хорошая связка была. Для такого игрока, как Криш - Озил ценный подарок. Дает хорошие пасы, а тому без разницы забивает он или его партнер, учитывая одержимость Рона голами и статой.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tun
Ответ Экспертное мнение
Озил так и сказал вроде: Роналду отличный замыкатель. С этим никто не спорил кажется.
только и может что свои голы забивать)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Decard Show
Как же велик Криштиану
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
EL BICHO
Ответ AF007
В топ-10 нападающих входит. В топ-10 игроков нет
Собсна, как и Месси
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Ответ Коэн Варвар
Основной костяк экспертов спортса еще не застали Роналду в Реале.
Застал Роналду в МЮ и он там прославился как лучший симулянт планеты, но об этом принято умалчивать в глорских кругах и раздувать его выступление в АПЛ, хотя по факту Салах уже давно превзошел лучшие показатели Рона в АПЛ по голам за сезон)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий