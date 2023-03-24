Месут Озил: «Роналду – лучший игрок всех времен. Пасовать тому, кто почти не промахивался, – подарок»

считает Криштиану Роналду лучшим футболистом в истории.

– С Криштиану Роналду у вас сложилась отличная связка. Он всегда говорит, что ты один его лучших партнеров. Были ли вы одной из лучших атакующих пар в мире?

– С Роналду было очень приятно играть. Для меня он лучший игрок всех времен. Мы оба очень хорошо понимали друг друга на поле, все было идеально.

Я пасовал, он забивал. Пасовать игроку, который почти никогда не промахивался, – это подарок, – сказал экс-полузащитник « » о бывшем одноклубнике.

У Роналду два мировых рекорда за матч: по играм и голам. А ведь он мог уйти из сборной после ЧМ