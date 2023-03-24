Месут Озил: «Роналду – лучший игрок всех времен. Пасовать тому, кто почти не промахивался, – подарок»
Месут Озил считает Криштиану Роналду лучшим футболистом в истории.
– С Криштиану Роналду у вас сложилась отличная связка. Он всегда говорит, что ты один его лучших партнеров. Были ли вы одной из лучших атакующих пар в мире?
– С Роналду было очень приятно играть. Для меня он лучший игрок всех времен. Мы оба очень хорошо понимали друг друга на поле, все было идеально.
Я пасовал, он забивал. Пасовать игроку, который почти никогда не промахивался, – это подарок, – сказал экс-полузащитник «Реала» о бывшем одноклубнике.
У Роналду два мировых рекорда за матч: по играм и голам. А ведь он мог уйти из сборной после ЧМ
Панама - 61 место.
Кюрасао - 84 место.
Игры сборной Аргентины.
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Люксембург - 93 место.
Лихтенштейн - 194 место.
Игры сборной Португалии.
Для справки: Роналду - один из двух футболистов в истории, забивших больше всех голов из-за пределов штрафной