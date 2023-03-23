Мбаппе поговорил с Гризманном, чтобы уладить ситуацию вокруг капитанства в сборной. Килиан сказал, что не собирается монополизировать лидерство в команде

поговорил с о капитанстве в сборной Франции.

Напомним, Дидье Дешам назначил нападающего « » капитаном национальной команды, а форварда « » – вице капитаном. Сообщалось, что Гризманн разочарован эти решением.

По информации RMC Sport, во вторник Мбаппе поговорил с Гризманном, чтобы уладить ситуацию. Килиан дал Антуану понять, что понимает его разочарование. Кроме того, Мбаппе заявил, что не собирается монополизировать лидерство в сборной.

Отмечается, что Гризманн, несмотря на несогласие с решением Дешама, намерен продолжать выполнять свою работу в сборной и не будет менять своего отношения к делу. В отношениях между игроками нет никакой напряженности.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас