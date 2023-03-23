Мбаппе поговорил с Гризманном, чтобы уладить ситуацию вокруг капитанства в сборной. Килиан сказал, что не собирается монополизировать лидерство в команде

Теги ПСЖ Атлетико Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Антуан Гризманн Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе поговорил с Антуаном Гризманном о капитанстве в сборной Франции. 

Напомним, Дидье Дешам назначил нападающего «ПСЖ» капитаном национальной команды, а форварда «Атлетико» – вице капитаном. Сообщалось, что Гризманн разочарован эти решением. 

По информации RMC Sport, во вторник Мбаппе поговорил с Гризманном, чтобы уладить ситуацию. Килиан дал Антуану понять, что понимает его разочарование. Кроме того, Мбаппе заявил, что не собирается монополизировать лидерство в сборной. 

Отмечается, что Гризманн, несмотря на несогласие с решением Дешама, намерен продолжать выполнять свою работу в сборной и не будет менять своего отношения к делу. В отношениях между игроками нет никакой напряженности. 

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18 комментариев

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tverd1
Дорогой Антуан, мне же нужен аргумент, что бы с ПСЖ контракт улучшать, с спонсорами торговаться. А ты уже развел Барселону, срубил бабла, сиди и радуйся.
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Санитар-волк
Хочется верить, что Мбаппе потихоньку взрослеет
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Zombieset
Ответ Футбольный экспертъ
Мне кажется Гризманн схож с Мюллером, в раздевалке они лидеры и не обязательно носить капитанскую повязку чтобы это доказать
Только Мюллер с повязкой, а Гризманн и в раздевалке такой же расцветастый клоун и всех веселит
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Zombieset
Ответ Рахил Тагиев
Монополизировать лидерство....спортс пишет новости...
Хорошо, что не доминировать лидерство
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red hikkikomori
Ответ porosenochek
Предлагаю определить капитана на шпагах!
Мушкетёры)) но надо выбрать на ком скрестить шпаги) мой вариант Ванда Нара)
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dr. cage
Тут без Теда Лассо похоже не обойтись
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Дри66линг Нейа
Я бы капитаном сделал Жиру)
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porosenochek
Предлагаю определить капитана на шпагах!
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Пирс Морган
"Не переживай, снежок, и на твоей улице перевернется грузовик с сахаром"
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аффтар жжёт
Чё нынче за фетиш делать капитаном лучшего именно игрока? Раньше часто капитанил лидер раздевалки или самый опытный, и это логично. Бразилец Роналдо не был капитаном, но был лидером на поле. Смертин не был лучшим на поле, но был капитаном. Бекхэм не был лучшим на поле, Баджо не был капитаном, Ромарио не был капитаном и т.д. И напротив, смысл обижаться? Мальдини стал кэпом Милана в каком возрасте? И сколько там тогда было легенд? Никто же не обижался. Перечислять можно долго
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Я Гражданин Мира
Вот эти журналисты!!!!
Вчера написали что дело дошло чуть ли не убийство
А коментаторы тут как тут
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Футбольный экспертъ
Мне кажется Гризманн схож с Мюллером, в раздевалке они лидеры и не обязательно носить капитанскую повязку чтобы это доказать
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creat1ve
Вот эта ситуация как раз и показывает, почему один капитан, а второй нет
+3
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Рахил Тагиев
Монополизировать лидерство....спортс пишет новости...
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Andrew Wryneck
когда молодец, тогда молодец
+2
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kaka10
Ответ igls54
Разжаловали капитана в лейтенанты.
в прапорщики
+1
0
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Bill Zapulil
Мбаппе: «Обиделся?»
Гризманн: «Нет.»
Мбаппе: «Точно?»
Гризманн: «Все хорошо.»
(Пауза)
Мбаппе: «Антуан, ну реально?»
Гризманн: «Все в порядке, Киллиан. Ты капитан, я профессионал.»
Мбаппе: «Обиделся, обиделся.»
Гризманн: «Нет, нет.»
+28
-7
+21
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igls54
Разжаловали капитана в лейтенанты.
+11
0
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