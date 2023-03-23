Мбаппе поговорил с Гризманном, чтобы уладить ситуацию вокруг капитанства в сборной. Килиан сказал, что не собирается монополизировать лидерство в команде
Килиан Мбаппе поговорил с Антуаном Гризманном о капитанстве в сборной Франции.
Напомним, Дидье Дешам назначил нападающего «ПСЖ» капитаном национальной команды, а форварда «Атлетико» – вице капитаном. Сообщалось, что Гризманн разочарован эти решением.
По информации RMC Sport, во вторник Мбаппе поговорил с Гризманном, чтобы уладить ситуацию. Килиан дал Антуану понять, что понимает его разочарование. Кроме того, Мбаппе заявил, что не собирается монополизировать лидерство в сборной.
Отмечается, что Гризманн, несмотря на несогласие с решением Дешама, намерен продолжать выполнять свою работу в сборной и не будет менять своего отношения к делу. В отношениях между игроками нет никакой напряженности.
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А коментаторы тут как тут
Гризманн: «Нет.»
Мбаппе: «Точно?»
Гризманн: «Все хорошо.»
(Пауза)
Мбаппе: «Антуан, ну реально?»
Гризманн: «Все в порядке, Киллиан. Ты капитан, я профессионал.»
Мбаппе: «Обиделся, обиделся.»
Гризманн: «Нет, нет.»