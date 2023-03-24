Владимир Быстров: «Я не болею ни за «Зенит», ни за «Спартак», а болею за «Краснодар». Но в этом сезоне просто не могу. Мне эта команда несимпатична»

Теги Спартак Зенит Владимир Быстров премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Спорт-Экспресс Футбол

Владимир Быстров заявил, что ему неинтересен нынешний «Краснодар».

— С «Локомотивом» все понятно. Он усилился, зимой пришли игроки, которые приносят результат. Дзюба, Пиняев, Глушенков — эти ребята усилили команду.

Другое дело «Краснодар» — взяли 10 легионеров, одни ушли, других набрали. Но я не вижу, куда идет эта команда. Мы привыкли, что «Краснодар» долго держит мяч, много атакует, доминирует.

С «Локомотивом» [2:3] я этого не увидел. Да, хорошо отыграли первый тайм, но тут вопросы и к «Локомотиву». В первом тайме хозяева хоть и играли не очень, но моменты у них были.

«Краснодар» забил со стандарта, но дальше делали непонятно что. Как будто играли для себя, не команда была на поле — такое у меня сложилось впечатление. Это самый неинтересный «Краснодар», который я видел.

— И правда непонятно, за кого болеть в «Краснодаре».

— Были же футболисты, которые себя проявляли. Где они? Были Кабелла и Перейра, вокруг которых строилась игра команды. Но сейчас вокруг кого строить? Рамирес совершает одни и те же ошибки и все равно выходит в составе. Почему тогда не попробовать русского на этой позиции? Не знаю этого тренера [Ивича], какой у него стиль.

Помню, в «Краснодаре» нас наказывали после поражения в Кубке России от «Уфы». В Туле не могли забить, 0:0, хотя мячом владели 70 процентов времени. Я тогда играл фланговым защитником и не уходил с чужой половины поля. Просто не фартило!

Вообще я не болею ни за «Зенит», ни за «Спартак», а болею за «Краснодар». Но в этом сезоне просто не могу. Мне этот «Краснодар» несимпатичен, – сказал экс-игрок сборной России.

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13 комментариев

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Роман Коврежкин
Кривцову дайте играть.
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Igbin
Ответ tankist231
Н-да, быки реально раньше симпотичней играли, нравилось их смотреть, при кононове, мусаеве, так же при шалимове, сейчас как будто чего то не хватает, а чего не пойму)
Может, Кононова и не хватает, или Мусаева.
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Zenith forever
Хавчик в своем репертуаре!
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исянов
послушай дурачка быстрова и сделай все наоборот. в футболе он как был ноль, так и остался. чисто по зрелищности и по осмысленности действий этот краснодар уже куда лучше чем при всяких мусаевых и кононовых. хотя тогда составы были гораздо сильнее
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Кирилл.С-Пб
Тут Володька прав на все 100%
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Filipp Gorski
Ответ NIK7478
Говори только за себя, а не за "нас"! Мне лично - интересно.
Рад за тебя
+3
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Oleg
Ответ tankist231
Н-да, быки реально раньше симпотичней играли, нравилось их смотреть, при кононове, мусаеве, так же при шалимове, сейчас как будто чего то не хватает, а чего не пойму)
Не хватает Володьки)
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Nogi dryably
пузырь скоро лопнет
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NIK7478
Ответ Filipp Gorski
Нам твое мнение прям оч интересно 🧐
Говори только за себя, а не за "нас"! Мне лично - интересно.
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-2
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Filipp Gorski
Нам твое мнение прям оч интересно 🧐
+1
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tankist231
Н-да, быки реально раньше симпотичней играли, нравилось их смотреть, при кононове, мусаеве, так же при шалимове, сейчас как будто чего то не хватает, а чего не пойму)
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Stasinho7
Очевидно, что игра вокруг Сперцяна и Кади строится. Кордоба завершает, быстрые фланги. Вот в обороне играют ужасно. Там и Рамирес, и Кайо косячат. Вопросы только к защите.
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Quiet Dad
Илич, это Володька. Не интересный ты и не понятный!
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