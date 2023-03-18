Ивич про 2:3 с «Локо»: «Краснодар» мог и 6 пропустить. В 1-м тайме у соперника не было моментов, во 2-м все перевернулось – знаю причину, но она не для прессы»

отказался объяснять, с чем связана неудачная игра «Краснодара» во 2-м тайме.

Команда вела со счетом 2:0 после 1-го тайма игры с « » в 20-м туре Мир , но затем пропустила трижды.

– До начала второго тайма мы были лучше. Не знаю, почему был пенальти. У соперника не было моментов. Во втором тайме все перевернулось. Я знаю причину, но она для нас, не для прессы.

– В России есть выражение: «Команда не вышла на второй тайм». Что случалось с « »?

– В каждом языке есть такое выражение. Это именно то, что хотел сказать. Ненормально пропускать три гола за 20 минут, но мы здесь для того, чтобы работать над этим. Каждому игроку, мне, тренерам.

Могли пропустить шесть голов! Это говорит не только об обороне, а обо всей команде.

В первом тайме мы видели, что хорошо пасуем, занимаем позиции на поле, но игра длится 95 минут, а не 45.

– Вы сказали, что знаете причины, но они не для прессы. Но у «Краснодара» много болельщиков, они хотят знать. Намекните хотя бы.

– Все понимаю, но не хочу об этом говорить. Уважаю фанатов, но это останется в раздевалке.

– Ваши игроки слишком часто падали после легких контактов. Почему так?

– Обе команды так делали. Мы не просили падать без фола. Просто был физический контакт.

– Кажется, разницу в игре сделал . Это он был слишком хорош или игроки «Краснодара» слишком плохи?

– Нет комментариев. А почему так не говорите про Кордобу или других игроков моей команды?

– Почему не играл Ильзат Ахметов?

– Он провел 90 минут в прошлом матче. Решили поставить Кривцова и сыграть в два нападающих, чтобы забить. Это тактическое решение, – передает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов слова главного тренера «Краснодара».

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