Ивич про 2:3 с «Локо»: «Краснодар» мог и 6 пропустить. В 1-м тайме у соперника не было моментов, во 2-м все перевернулось – знаю причину, но она не для прессы»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Sports.ru Владимир Ивич Краснодар Джон Кордоба Ильзат Ахметов Сергей Пиняев Футбол

Владимир Ивич отказался объяснять, с чем связана неудачная игра «Краснодара» во 2-м тайме.

Команда вела со счетом 2:0 после 1-го тайма игры с «Локомотивом» в 20-м туре Мир РПЛ, но затем пропустила трижды.

– До начала второго тайма мы были лучше. Не знаю, почему был пенальти. У соперника не было моментов. Во втором тайме все перевернулось. Я знаю причину, но она для нас, не для прессы.

– В России есть выражение: «Команда не вышла на второй тайм». Что случалось с «Краснодаром»?

– В каждом языке есть такое выражение. Это именно то, что хотел сказать. Ненормально пропускать три гола за 20 минут, но мы здесь для того, чтобы работать над этим. Каждому игроку, мне, тренерам.

Могли пропустить шесть голов! Это говорит не только об обороне, а обо всей команде.

В первом тайме мы видели, что хорошо пасуем, занимаем позиции на поле, но игра длится 95 минут, а не 45.

– Вы сказали, что знаете причины, но они не для прессы. Но у «Краснодара» много болельщиков, они хотят знать. Намекните хотя бы.

– Все понимаю, но не хочу об этом говорить. Уважаю фанатов, но это останется в раздевалке.

– Ваши игроки слишком часто падали после легких контактов. Почему так?

– Обе команды так делали. Мы не просили падать без фола. Просто был физический контакт.

– Кажется, разницу в игре сделал Сергей Пиняев. Это он был слишком хорош или игроки «Краснодара» слишком плохи?

– Нет комментариев. А почему так не говорите про Кордобу или других игроков моей команды?

– Почему не играл Ильзат Ахметов?

– Он провел 90 минут в прошлом матче. Решили поставить Кривцова и сыграть в два нападающих, чтобы забить. Это тактическое решение, – передает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов слова главного тренера «Краснодара».

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23 комментария

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Valentin Kompaneytsev
Владимир Ивич заинтриговал, не назвав причину неудовлетворительной игры команды.
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stee
Интересно, если вернуть пару опорных Ленини и Баньяца, не будет ли более надежная игра в обороне? По сути 4 оборонительных игрока на поле, это 4 защитника. А остальные 6 явно нацелены на атаку, драться за каждый мяч не станут, либо не умеют. Ну ок, посмотрим, получится ли научить их не разваливаться как карточный домик.
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Nothern Lord
Ответ Дмитрий Максимов
Что с Локомотивом? Неужели для результата не хватало 2-х пенсионеров и двух воспитанников Осинькина? 17 игр = 13 очков 3 игры = 9 очков
Команде не хватало тренера. Все, кто тренировали Локо между Николичем и Галактионовым - кто угодно, но только не тренеры.
+6
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окосевший йагупоп
Ответ trick00
А всего то надо было купить двух школьников и подобрать пенсионера
Еще плюсом тренера сменить
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Руслан Абакаров
Ответ trick00
А всего то надо было купить двух школьников и подобрать пенсионера
Да тренер просто появился наконец, а то с теми бездарями из каких-то 8 лиг Австрии или юар ловить было нечего
+5
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Максим Прокофьев
Ответ Дмитрий Максимов
Что с Локомотивом? Неужели для результата не хватало 2-х пенсионеров и двух воспитанников Осинькина? 17 игр = 13 очков 3 игры = 9 очков
Ну и тренеру дали предсезонку в 3 месяца практически провести.
+3
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+3
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An Kr
Ответ Алекс 777
глущенков как школьник выглядит)
Но не школьник же. Да и Дзюба в 34 не старик.
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Алекс 777
Ответ An Kr
Каких двух?
глущенков как школьник выглядит)
+1
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An Kr
Краснодар крыс понакупил в команду, только провокациями и занимаются. От легких стыков так падают, как-будто им ногу сломали.
+2
-1
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Antony Klestoff
О чем он? У Локо было 3 убойных момента и в первом тайме тоже. И это еще при том, что у Локо действительно не получалась игра в первом тайме
+10
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An Kr
Ответ trick00
А всего то надо было купить двух школьников и подобрать пенсионера
Каких двух?
+1
-1
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Дмитрий Тихонов
Причина наверное в том, что "Краснодар" стремится играть в лучшей лиге мира! А чтобы туда попасть, нужно вылететь из РПЛ.
+1
-1
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Pavel Pavlovskiy
Ответ Дмитрий Максимов
Что с Локомотивом? Неужели для результата не хватало 2-х пенсионеров и двух воспитанников Осинькина? 17 игр = 13 очков 3 игры = 9 очков
Видемо не хватало , )) 😄😁🤣 игра командная и этот пенсюк, писюк делает команду ))
+1
0
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LokoMasteR
Ответ Дмитрий Максимов
Что с Локомотивом? Неужели для результата не хватало 2-х пенсионеров и двух воспитанников Осинькина? 17 игр = 13 очков 3 игры = 9 очков
трое явно усилили, а вот Смольников все такой же тупой
+14
-2
+12
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An Kr
Не было моментов, серьёзно? 3 гола мог Локо забить в 1 тайме.
+7
0
+7
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trick00
А всего то надо было купить двух школьников и подобрать пенсионера
+10
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Камбоджа Иванов
Ответ Дмитрий Максимов
Что с Локомотивом? Неужели для результата не хватало 2-х пенсионеров и двух воспитанников Осинькина? 17 игр = 13 очков 3 игры = 9 очков
Самое смешное, что Пиняев и Глушенков были игроками Локо до Чертаново. Смольников также выходец из Локо.
+20
-2
+18
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mishakmv96
Краснодар был получше в первом тайме, но у Локо были моменты в первые 45 минут, и на гол мы уже тогда наиграли, но не везло в реализации.
+6
0
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воробей джек
В Краснодаре понравился Мозес. По тому как принимает мяч и разворачивается очень напомнил Вагнера Лава. А так безусловно звезда матча Пиняев! Это Топ игрок и в будущем Большой футболист,чего я ему от всей души и желаю. Очень жаль,что мой ЦСКА не удосужился обратить на него внимания. А по существу все вместе приобретенные ЦСКА игроки за последние пару лет не стоят его одного.
+12
-2
+10
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Слава Трунов
Просто молодцы
+3
0
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LokoMasteR
как не было моментов? перекладина после удара головой Комано, Тикнизян не замкнул в пустые после рикошета, пенальти Дзюбы. это три 100% момента Локо в первом тайме, а у Краснодара залетело все в первом
+23
-2
+21
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Дмитрий Максимов
Что с Локомотивом? Неужели для результата не хватало 2-х пенсионеров и двух воспитанников Осинькина?
17 игр = 13 очков
3 игры = 9 очков
+25
0
+25
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Sergey_363
Не было моментов в первом тайме?
Гениально
+22
-3
+19
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