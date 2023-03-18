У «Краснодара» 1 победа и 3 поражения в 6 последних матчах Мир РПЛ

«Краснодар» одержал лишь 1 победу в 6 последних матчах Мир РПЛ.

Сегодня команда проиграла « » (2:3) в 20-м туре чемпионата России. Таким образом, на счету « » 3 поражения, 2 ничьи и одна победа в 6 последних матчах .

«Краснодар» занимает 8-ю строчку в турнирной таблице, набрав 29 очков после 20 игр. В следующем туре «быки» сыграют с «Химками». Матч состоится 2 апреля.

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