У «Краснодара» 1 победа и 3 поражения в 6 последних матчах Мир РПЛ
«Краснодар» одержал лишь 1 победу в 6 последних матчах Мир РПЛ.
Сегодня команда Владимира Ивича проиграла «Локомотиву» (2:3) в 20-м туре чемпионата России. Таким образом, на счету «Краснодара» 3 поражения, 2 ничьи и одна победа в 6 последних матчах РПЛ.
«Краснодар» занимает 8-ю строчку в турнирной таблице, набрав 29 очков после 20 игр. В следующем туре «быки» сыграют с «Химками». Матч состоится 2 апреля.
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Хотя на самом деле - нет. Краснодар один из лидеров по количеству легионеров в заявке (12) и на поле. Команде мешают эти вечные шатания в поиске баланса между ставкой на результат и ставкой на воспитанников.
Без результата талантливые воспитанники будут стремиться покинуть команду, чтобы играть в более успешных клубах. А результат не обеспечить без опытных игроков, выбор которых на внутреннем рынке ограничен - приходится приглашать легионеров.
И баланс в этих двух вопросах не могут найти с момента создания клуба.