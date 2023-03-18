У «Краснодара» 1 победа и 3 поражения в 6 последних матчах Мир РПЛ

Теги Локомотив премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Футбол

«Краснодар» одержал лишь 1 победу в 6 последних матчах Мир РПЛ.

Сегодня команда Владимира Ивича проиграла «Локомотиву» (2:3) в 20-м туре чемпионата России. Таким образом, на счету «Краснодара» 3 поражения, 2 ничьи и одна победа в 6 последних матчах РПЛ.

«Краснодар» занимает 8-ю строчку в турнирной таблице, набрав 29 очков после 20 игр. В следующем туре «быки» сыграют с «Химками». Матч состоится 2 апреля.

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5 комментариев

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Злодей Спб
Вот что ставка на воспитанников животворящая делает! :))

Хотя на самом деле - нет. Краснодар один из лидеров по количеству легионеров в заявке (12) и на поле. Команде мешают эти вечные шатания в поиске баланса между ставкой на результат и ставкой на воспитанников.

Без результата талантливые воспитанники будут стремиться покинуть команду, чтобы играть в более успешных клубах. А результат не обеспечить без опытных игроков, выбор которых на внутреннем рынке ограничен - приходится приглашать легионеров.

И баланс в этих двух вопросах не могут найти с момента создания клуба.
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Кирилл Голивец
Ответ xoms
Совсем с тренером не попали, надеюсь в следующем сезоне вернётся тот Краснодар, за который нейтральным хотелось болеть, правда при Мусаеве уже тот Краснодар теряли
опорная - это кошмар) если не ставить Черникова, остальные варианты - уровня Химок) ну и плюс Рамирес демотивированный, а Кайо - это Кайо
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Arty K.
Этот сезон - всё. Игра безобразная
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xoms
Совсем с тренером не попали, надеюсь в следующем сезоне вернётся тот Краснодар, за который нейтральным хотелось болеть, правда при Мусаеве уже тот Краснодар теряли
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Valentin Grabenovsky
ужасно играли, совсем без мысли, хаотичные движения
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