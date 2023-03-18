Быстров о «Краснодаре»: «Сейчас неинтересно смотреть на 8-9 иностранцев»
Владимиру Быстрову неинтересно смотреть за «Краснодаром» из-за обилия легионеров.
– «Краснодар» одержал первую победу за пять матчей – над «Динамо» (3:1) в 19-м туре Мир РПЛ. Но если раньше я симпатизировал этому клубу, то сейчас не за кого там болеть.
– Аналогично. Открыл состав, а там восемь иностранцев. Рамирес привозил, так и привозит, Кайо тоже самое. Остальной состав вообще не знаю.
Они вообще не сильнее тех игроков, когда прижала необходимость и приходилось выпускать всех своих. Они также ошибались, но боролись за место в составе.
Раньше, за «Краснодаром» было интереснее наблюдать. Сейчас не интересно смотреть на 8-9 иностранцев.
– «Краснодар» на седьмом месте, но может либо подняться до четвертого, либо упасть до десятого места.
– Не увидел по игре преимущество, которое помогло бы им подняться. Они не прибавляют, играют на одном уровне.
На выезде с «Локомотивом» им будет трудно. Там Галактионов собрал команду, которая вдевятером выигрывает, – сказал бывший футболист «Краснодара».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Это корреспондент или что, нам дают нарезку какого-то шоу-интервью?
Болеть можно за Сафонова и Сперцяна, например
Краснодар как минимум не обдирает нос бюджет, который можно было потратить на пенсионеров и больных детей
Низкий поклон Галицкому за то что он сделал и делает для города и людей
А этим псевдо экспертам желаю утонуть в своей гнили