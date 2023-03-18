Быстров о «Краснодаре»: «Сейчас неинтересно смотреть на 8-9 иностранцев»

неинтересно смотреть за «Краснодаром» из-за обилия легионеров.

– «Краснодар» одержал первую победу за пять матчей – над «Динамо» (3:1) в 19-м туре Мир . Но если раньше я симпатизировал этому клубу, то сейчас не за кого там болеть.

– Аналогично. Открыл состав, а там восемь иностранцев. Рамирес привозил, так и привозит, тоже самое. Остальной состав вообще не знаю.

Они вообще не сильнее тех игроков, когда прижала необходимость и приходилось выпускать всех своих. Они также ошибались, но боролись за место в составе.

Раньше, за «Краснодаром» было интереснее наблюдать. Сейчас не интересно смотреть на 8-9 иностранцев.

– «Краснодар» на седьмом месте, но может либо подняться до четвертого, либо упасть до десятого места.

– Не увидел по игре преимущество, которое помогло бы им подняться. Они не прибавляют, играют на одном уровне.

На выезде с «Локомотивом» им будет трудно. Там Галактионов собрал команду, которая вдевятером выигрывает, – сказал бывший футболист « ».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас