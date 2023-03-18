Быстров о «Краснодаре»: «Сейчас неинтересно смотреть на 8-9 иностранцев»

Теги Владимир Быстров премьер-лига Россия Краснодар Кристиан Рамирес Кайо Панталеао Спорт-Экспресс Футбол

Владимиру Быстрову неинтересно смотреть за «Краснодаром» из-за обилия легионеров.

– «Краснодар» одержал первую победу за пять матчей – над «Динамо» (3:1) в 19-м туре Мир РПЛ. Но если раньше я симпатизировал этому клубу, то сейчас не за кого там болеть.

– Аналогично. Открыл состав, а там восемь иностранцев. Рамирес привозил, так и привозит, Кайо тоже самое. Остальной состав вообще не знаю.

Они вообще не сильнее тех игроков, когда прижала необходимость и приходилось выпускать всех своих. Они также ошибались, но боролись за место в составе.

Раньше, за «Краснодаром» было интереснее наблюдать. Сейчас не интересно смотреть на 8-9 иностранцев.

– «Краснодар» на седьмом месте, но может либо подняться до четвертого, либо упасть до десятого места.

– Не увидел по игре преимущество, которое помогло бы им подняться. Они не прибавляют, играют на одном уровне.

На выезде с «Локомотивом» им будет трудно. Там Галактионов собрал команду, которая вдевятером выигрывает, – сказал бывший футболист «Краснодара».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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7 комментариев

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Василий Васильев
нет в Краснодаре 9 Сперцянов, чтобы состав из воспитанников делать. Там пацаны уровня ФНЛ в большинстве своем. Очевидно, никто не хочет бороться за выживание, имея ресурс покупать легионеров
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Ебздрогыч
Другое дело Зенит, одни россияне играют!
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Velirpa
нет гойды, нет интереса.
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Aleksey Yashin
"Но если раньше я симпатизировал этому клубу, то сейчас не за кого там болеть"
Это корреспондент или что, нам дают нарезку какого-то шоу-интервью?

Болеть можно за Сафонова и Сперцяна, например
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Tigo_Volchara93
Какие же эти противные завистливые люди, сколько яда, желчи в их словах
Краснодар как минимум не обдирает нос бюджет, который можно было потратить на пенсионеров и больных детей
Низкий поклон Галицкому за то что он сделал и делает для города и людей

А этим псевдо экспертам желаю утонуть в своей гнили
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Олег Комисаров
Вот поэтому и не уехал играть в Европу, не интересно было со скамейки наблюдать, как играют 11 легионеров 😏
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Олег Комисаров
Вот поэтому и не уехал играть в Европу, не интересно было со скамейки наблюдать, как играют 11 легионеров 😏
+12
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+9
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