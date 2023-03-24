Криштиану Роналду: «Горжусь, что стал мировым рекордсменом по матчам за сборную»

гордится, что стал мировым рекордсменом по матчам за сборную.

Форвард сборной сделал дубль в матче отбора Евро-2024 с Лихтенштейном (4:0), проведя 197-ю игру за национальную команду.

«Так приятно снова сыграть и забить за сборную, к тому же на таком особенном для меня стадионе.

Горжусь, что стал мировым рекордсменом по матчам за сборную», – написал Роналду.

У Роналду два мировых рекорда за матч: по играм и голам. А ведь он мог уйти из сборной после ЧМ