Криштиану Роналду: «Горжусь, что стал мировым рекордсменом по матчам за сборную»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Саудовской Аравии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд квалификация Евро-2024 Футбол

Криштиану Роналду гордится, что стал мировым рекордсменом по матчам за сборную.

Форвард сборной Португалии сделал дубль в матче отбора Евро-2024 с Лихтенштейном (4:0), проведя 197-ю игру за национальную команду.

«Так приятно снова сыграть и забить за сборную, к тому же на таком особенном для меня стадионе.

Горжусь, что стал мировым рекордсменом по матчам за сборную», – написал Роналду.

У Роналду два мировых рекорда за матч: по играм и голам. А ведь он мог уйти из сборной после ЧМ

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47 комментариев

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Maga Maga
Ответ fellx
Пшол отсюда со своим купленным ЧМ🤣🤣🤣
нищяя Аргентина купила ЧМ, удивительно
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Maga Maga
Ответ Artem Piatkov
Статистика за сборную (без товарищеских матчей) по гол+пас: Роналду - 100+32 Месси - 54+38 Бедная Панама :)
смысл от мусорных голов если результата нет, голы Месси ЧМ принесли, голы роналду просто голы ради гола.
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rej1sta
Ответ Эрнандес Эрнандес
Причем тут уровень? Товарняк и официальный матч, чуешь разницу, кулес? 🤣 Тем более Роналду забил новой для себя сборной, а Месси любимой Панаме.. в уже выигранном матче 🤣
Разницы нет, потому что товарняки сборных всегда учитываются, даже в статистику. Любимая сборная ждёт Кришти в следующем матче, не волнуйся)
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Игорь Климов
Ну, у Лео Месси в этом сезоне 13+13 в Лиге1, и 4+4 в Лиге Чемпионов, а сколько у этого Португальца7 голов в этом сезоне в топ-5 Европы и Лиге Чемпионов?
Роналду установил исторические рекорды в ЛЧ и устанавливает исторические рекорды в играх за сборную😁

Роналду :

Лучший бомбардир в истории ЛЧ
Лучший ассистент в истории ЛЧ
Лучший бомбардир в истории футбола
Рекордсмен по голам за сборную
Рекордсмен по матчам за сборную

5 ЛЧ, столько же сколько у Барселоны, Сити и ПСЖ вместе взятых.

Роналду в 38 устанавливает исторические рекорды….

Хочу посмотреть на Месси в 38, если он сейчас в Лиге 1 забивает только слабым командам, с с сильными исчезает 😁

Как и в плей-офф ЛЧ всегда 🤣
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Abdul Aziz
2 года из 4х, оба по сути с пенальти, команде из второй сотни рейтинга. Еальше, если не глупый, додумаешь сам.
По твоим ошибкам я вижу, какой ты умный 🤣

Самый умный кулес на сайте 😁

Кстати если на Аве твое фото, то ты милая 🤣
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Игорь Климов
Ответ Эрнандес Эрнандес
После ЧМ была ЛЧ 🤣 где Месси доказал свой уровень 😁
Ну, у Лео Месси в этом сезоне 13+13 в Лиге1, и 4+4 в Лиге Чемпионов, а сколько у этого Португальца7 голов в этом сезоне в топ-5 Европы и Лиге Чемпионов?
+3
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+3
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Abdul Aziz
Это когда превратили Сантияго Бернабеу в тренировочную базу😁
Ну Спотифи как бы тоже с 2018 тренировочное поле Реала… но Айнтрахт забрал его 🤣
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Abdul Aziz
Панама намного выше уровнем,чем Лихтенштейн😁
Причем тут уровень? Товарняк и официальный матч, чуешь разницу, кулес?

🤣

Тем более Роналду забил новой для себя сборной, а Месси любимой Панаме.. в уже выигранном матче 🤣
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Abdul Aziz
Ответ Эрнандес Эрнандес
Официальный матч. Отбор на Евро - дубль и рекорды. Товарняк - никому не нужный гол в уже выигранном матче. Каждому свое 😁
2 года из 4х, оба по сути с пенальти, команде из второй сотни рейтинга. Еальше, если не глупый, додумаешь сам.
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Abdul Aziz
что-то новости о Голе со штрафного Месси нет,а про гол Роналду только так трындят😁
Официальный матч. Отбор на Евро - дубль и рекорды.

Товарняк - никому не нужный гол в уже выигранном матче.

Каждому свое 😁
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Эрнандес Эрнандес
Роналду установил не только рекорд по матчам, но и по голам… а еще лучший бомбардир в истории чемпионатов Европы. К утру еще рекорды найдутся) Мы живем в великое время, когда на наших глазах устанавливают исторические рекорды, со времен Пеле ☝🏻 Поздравляю всех любителей футбола!!!
Очень напрягает кулесов этот коммент 😁

Прям сине-гранатовая дрожь бросает их, когда видят как Роналду устанавливает рекорды один за другим.

Самое приятное знаете в чем? В том, что каждый новый матч и каждый новый гол Роналду - это мировой рекорд.

В великое время живем, друзья.

Мировые и исторические рекорды ставят на наших глазах ☝🏻
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Abdul Aziz
что-то новости о Голе со штрафного Месси нет,а про гол Роналду только так трындят😁
+2
-2
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Мельников Михаил
Ответ Black Phoenix
Так и живём: один помешался на рекордах, а второй чемпион мира.
Ха... так в этом и суть.
Не будь этот один помешанным на рекордах, все эти года был бы Лео и всё. Никакого соперничества даже выдуманного. Без этой маниакальной цели Роналду, его - да большого, но все же недостаточного для Лео - таланта хватило бы на карьеру,как например, у Гарета Бейла.
+9
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+9
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Abdul Aziz
Ответ Эрнандес Эрнандес
А Роналду 2… в том числе и со штрафного… и не в товарняке, а в официальном матче 🤣 Не Ренн конечно, но тоже можно 😁
Панама намного выше уровнем,чем Лихтенштейн😁
+3
-2
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Игорь Климов
Лучшие игроки в истории: Пеле 🇧🇷, Марадона 🇦🇷, Месси 🇦🇷. Лучший игрок современности: Месси 🇦🇷. Factos!
Горецка посмеялся 🤣
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Abdul Aziz
Ответ Эрнандес Эрнандес
Это когда Барса впервые выиграла на Камп Ноу с 2018 года? Я и еврокубки Барсы смотрю всегда) Кстати с кем играют? И где? 🤣😁
Это когда превратили Сантияго Бернабеу в тренировочную базу😁
+1
-2
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Игорь Климов
После 18.12.22 года, когда эпично победила сборная Аргентины на ЧМ поклонников Португальца7 не было слышно, видимо, уже немного оклемались)))
После ЧМ была ЛЧ 🤣 где Месси доказал свой уровень 😁
+1
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Abdul Aziz
ой,ты уже отошел от Классико?
Это когда Барса впервые выиграла на Камп Ноу с 2018 года?

Я и еврокубки Барсы смотрю всегда)

Кстати с кем играют? И где?

🤣😁
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Artem Piatkov
У одного 100+32 в турнирных матчах, у другого 54+38, из которых с десяток с липовых пенальти Беда
У Роналду только официальных голов 100, а у кого-то в два раза меньше 😁

За то есть Катар, спасибо ему 🤣
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Abdul Aziz
Ответ Эрнандес Эрнандес
Кулесы, они всегда должны быть в курсе событий Реала и Роналду. БЧК - больше чем комментарии 🤣
ой,ты уже отошел от Классико?
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Игорь Климов
После 18.12.22 года, когда эпично победила сборная Аргентины на ЧМ поклонников Португальца7 не было слышно, видимо, уже немного оклемались)))
+5
-2
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Artem Piatkov
Да я сам в шоке В первый раз за месяц не сплю, читаю комменты и поражаюсь, что они и в 4:37 по Москве тут дежурят
Кулесы, они всегда должны быть в курсе событий Реала и Роналду.

БЧК - больше чем комментарии 🤣
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Artem Piatkov
У одного 100+32 в турнирных матчах, у другого 54+38, из которых с десяток с липовых пенальти

Беда
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RWGladiator
Тщеславие один из смертных грехов
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Jan Paskel
Навряд ли там будет Лихтенштейн :(
Панамы там точно не будет 😁
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