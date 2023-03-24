Криштиану Роналду: «Горжусь, что стал мировым рекордсменом по матчам за сборную»
Криштиану Роналду гордится, что стал мировым рекордсменом по матчам за сборную.
Форвард сборной Португалии сделал дубль в матче отбора Евро-2024 с Лихтенштейном (4:0), проведя 197-ю игру за национальную команду.
«Так приятно снова сыграть и забить за сборную, к тому же на таком особенном для меня стадионе.
Горжусь, что стал мировым рекордсменом по матчам за сборную», – написал Роналду.
У Роналду два мировых рекорда за матч: по играм и голам. А ведь он мог уйти из сборной после ЧМ
Роналду :
Лучший бомбардир в истории ЛЧ
Лучший ассистент в истории ЛЧ
Лучший бомбардир в истории футбола
Рекордсмен по голам за сборную
Рекордсмен по матчам за сборную
5 ЛЧ, столько же сколько у Барселоны, Сити и ПСЖ вместе взятых.
Роналду в 38 устанавливает исторические рекорды….
Хочу посмотреть на Месси в 38, если он сейчас в Лиге 1 забивает только слабым командам, с с сильными исчезает 😁
Как и в плей-офф ЛЧ всегда 🤣
Самый умный кулес на сайте 😁
Кстати если на Аве твое фото, то ты милая 🤣
🤣
Тем более Роналду забил новой для себя сборной, а Месси любимой Панаме.. в уже выигранном матче 🤣
Товарняк - никому не нужный гол в уже выигранном матче.
Каждому свое 😁
Прям сине-гранатовая дрожь бросает их, когда видят как Роналду устанавливает рекорды один за другим.
Самое приятное знаете в чем? В том, что каждый новый матч и каждый новый гол Роналду - это мировой рекорд.
В великое время живем, друзья.
Мировые и исторические рекорды ставят на наших глазах ☝🏻
Не будь этот один помешанным на рекордах, все эти года был бы Лео и всё. Никакого соперничества даже выдуманного. Без этой маниакальной цели Роналду, его - да большого, но все же недостаточного для Лео - таланта хватило бы на карьеру,как например, у Гарета Бейла.
Я и еврокубки Барсы смотрю всегда)
Кстати с кем играют? И где?
🤣😁
За то есть Катар, спасибо ему 🤣
БЧК - больше чем комментарии 🤣
Беда