Мартинес о дубле Роналду: «Было важно, чтобы он проявил преданность делу, и он это сделал»

отметил роль в победе Португалии над .

Форвард, представляющий «Аль-Наср», оформил дубль в игре квалификации Евро-2024, завершившейся со счетом 4:0.

«Очень важная победа. У нас была возможность познакомиться с футболистами, понять, как добиться от них максимума. Я горжусь ими, они показали тот же настрой, что и на тренировках. Надо наслаждаться такими моментами.

Чтобы попасть в сборную, нужно быть преданным своему делу. Это новый цикл. Было необходимо, чтобы Роналду проявил эту преданность, дал нам возможность воспользоваться его опытом, и он это сделал», – заявил главный тренер сборной в эфире RTP3.

У Роналду два мировых рекорда за матч: по играм и голам. А ведь он мог уйти из сборной после ЧМ