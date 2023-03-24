Мартинес о дубле Роналду: «Было важно, чтобы он проявил преданность делу, и он это сделал»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу сборная Лихтенштейна по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Роберто Мартинес квалификация Евро-2024 Футбол

Роберто Мартинес отметил роль Криштиану Роналду в победе Португалии над Лихтенштейном.

Форвард, представляющий «Аль-Наср», оформил дубль в игре квалификации Евро-2024, завершившейся со счетом 4:0.

«Очень важная победа. У нас была возможность познакомиться с футболистами, понять, как добиться от них максимума. Я горжусь ими, они показали тот же настрой, что и на тренировках. Надо наслаждаться такими моментами.

Чтобы попасть в сборную, нужно быть преданным своему делу. Это новый цикл. Было необходимо, чтобы Роналду проявил эту преданность, дал нам возможность воспользоваться его опытом, и он это сделал», – заявил главный тренер сборной Португалии в эфире RTP3.

У Роналду два мировых рекорда за матч: по играм и голам. А ведь он мог уйти из сборной после ЧМ

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Якушевич
Ответ Artem Piatkov
Sofascore поставила ему 8,1 за матч (второй результат после Канселу) Нет вопросов к Кришу, в 38 отрабатывает как молодой П. С.: У типо молодого Феликса 7,3 при 1/4 успешных обводок
Нужно было перейти в менее конкурентноспособную лигу, чтобы как Месси выложиться на матчах за сборную на 7 матчей в году. а Рон рвал задницу в АПЛ и очень сильно проседал физически из-за этого
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эрнандес Эрнандес
Обратите внимание… сегодня в ход пошли даже те кулесы, которых давно не было видно на сайте 🤣

Барса идет ко дну, Месси вылетел из ЛЧ с позором и фанаты ПСЖ проклинают руководство, что связались с Месси…

Наверное боятся повторить судьбу Барсы с ее подкупами и махинациями, ради зарплаты для «великого»

Помните как Месси клялся хоть бесплатно играть за Барсу… а сейчас хотят избавиться от Альбы, ради того, кто променял их на арабов 🤣
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эрнандес Эрнандес
Ответ KING_OF_RUSSIA
Каждый раз когда фаны Месси гавкают на Рона, они лишь выдают свои комплексы, в которых над всеми достижениями их инопланетянина нависает могучая тень португальца, который превзошел его практически по всем аспектам, кроме победы на ЧМ, которая сильно зависит от сборной (и лояльности фифа)
БЧК - больше чем комплексы 😁
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KING_OF_RUSSIA
Каждый раз когда фаны Месси гавкают на Рона, они лишь выдают свои комплексы, в которых над всеми достижениями их инопланетянина нависает могучая тень португальца, который превзошел его практически по всем аспектам, кроме победы на ЧМ, которая сильно зависит от сборной (и лояльности фифа)
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак сила
великий
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rookie84
Ответ Artem Piatkov
Sofascore поставила ему 8,1 за матч (второй результат после Канселу) Нет вопросов к Кришу, в 38 отрабатывает как молодой П. С.: У типо молодого Феликса 7,3 при 1/4 успешных обводок
;DDD
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artem Piatkov
Sofascore поставила ему 8,1 за матч (второй результат после Канселу)

Нет вопросов к Кришу, в 38 отрабатывает как молодой

П. С.: У типо молодого Феликса 7,3 при 1/4 успешных обводок
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Royal Watcher
Он уже 20 лет предан делу!
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий