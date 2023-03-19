«Боруссия» опередила «Баварию» и возглавила Бундеслигу. Они сыграют 1 апреля

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Фрайбург Унион Берлин РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн Эдин Терзич Футбол

«Бавария» упустила лидерство в чемпионате Германии.

Команда тренера Юлиана Нагельсманна уступила «Байеру» (1:2) в 25-м туре, у нее осталось 52 очка.

На первое место вышла дортмундская «Боруссия», которая разгромила «Кельн» (6:1). На ее счету 53 балла.

Первые две команды встретятся 1 апреля в Мюнхене.

Третьим идет «Унион» с 48 очками, у «Лейпцига» и «Фрайбурга» на данный момент по 45, но последний еще не завершил матч с «Майнцем».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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61 комментарий

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liverpool and barcelona fan
Ну мы знаем что Бавария по классике последних лет выиграет дер-классикер (возможно что разгромно, что тоже часто в последнее время) и выиграет БЛ.
Но так хочется, чтобы Вуди выиграл БЛ. Мужик был бы топом если не травмы с вылетами по полгода, но даже так возвращался сильным
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Arman FCSM
Ответ S H A R K
поэтому через матч на ничьи влетают?
Главный минус "Баварии" - их тренер
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S H A R K
Ответ Arman FCSM
У них скамейка на два практически равноценных состава. О чем ты?
поэтому через матч на ничьи влетают?
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Buharoid
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Если бы не физрук Фавр, взяли бы свое в 2019, теперь психологически страшный груз, но если и преодолевать, то как раз 1 апреля
Не может быть никакого "своего" у Дортмунда. Все "свое" в Германии у Баварии. Дортмунд случайно украл два титула с клопом, больше такого не повторится.
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Владислав
Ответ FC BAYERN 1900
ты точно фанат Баварии? какой фанат будет делать удачи сопернику?
В случае,если у «Баварии» продолжится такая же свистопляска,какую она демонстрирует сейчас.Я конечно же хочу чемпионства «Баварии»,но при этом,хочется и ещё один кубок ЛЧ.А учитывая,что сейчас с командой всё не совсем хорошо,я не сильно расстроюсь в потере титула чемпиона Бундеслиги,если в Мюнхен приедет ещё один кубок ЛЧ.
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Arman FCSM
Ответ S H A R K
Сложная игра для Боруссии будет, но у Баварии сложный календарь, особенно из-за ЛЧ
У них скамейка на два практически равноценных состава. О чем ты?
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Aktan Sagymbaev
ради Ройса надо взять в этом году
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Janbolat Nurkey
Ответ Никита
он 2 раза кубок Германии выиграл
Думаю, речь о Бундеслиге
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mrkmbai
Ответ S H A R K
Сложная игра для Боруссии будет, но у Баварии сложный календарь, особенно из-за ЛЧ
Да, у пчел запредельная мотивация будет, а наша атакующая группа зажравшиися мудилы кроме Мюллера и Чупо, но есть ещё 10 игр, даже если они оторвутся на 4 очка первого апреля, все равно где то споткнутся они и потеряют лидерство
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FC BAYERN 1900
Ответ Владислав
Я конечно болельщик «Баварии»,но буду рад за Дортмунд,если они возьмут Салатницу(может тогда хоть в ЛЧ покуралесит)
ты точно фанат Баварии? какой фанат будет делать удачи сопернику?
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mrkmbai
Ответ mr kovalsky
все же знают как в итоге закончиться сезон в бд)
Ещё 10 игр, они обязательно споткнется где нибудь, даже если они оторвутся на 4 очка первого апреля
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bengalsckyzh
Браво Байер. Потрясающая команда. Молодчики. Они и ЛЕ заберут. Молодцы.
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Собака-буддист
Ответ Jor Hakobyan
Продаются кто вообще? Если ради денег продают чтото дорогое, тут уже продавец выноват. И это только твоё мёртвое мнение
Это лютые стереотипы о чемпионате германии, просто не обращай внимание. Каждым таким гениям задолбаешся отвечать
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Jor Hakobyan
Ответ E1viN
Боюсь, от такого предложения он опять за спинку кресла схватится))
Вот на счёт стандартов в полне согласен. Просто безполезные навеси у него. Угловие вообще безнадёжние.
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benjamin92
Март на дворе, а Бавария до сих пор без салатницы
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Никита
Ответ tackle by Moore
Надеюсь Ройс возьмет свой первый титул, заслужил как никто другой в этом мире
он 2 раза кубок Германии выиграл
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E1viN
Ответ Jor Hakobyan
Не правильно обратился))) Если не боишься, то скажи это Кану😉😁
Боюсь, от такого предложения он опять за спинку кресла схватится))
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Jor Hakobyan
Ответ E1viN
Продаются) Шульц, Менье, Пасслак. Можно забирать хоть завтра))
Не правильно обратился))) Если не боишься, то скажи это Кану😉😁
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E1viN
Ответ Jor Hakobyan
Продаются кто вообще? Если ради денег продают чтото дорогое, тут уже продавец выноват. И это только твоё мёртвое мнение
Продаются) Шульц, Менье, Пасслак. Можно забирать хоть завтра))
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Welks 72
Heja BVB.
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Folio
Ответ fellx
Где то в Манчестере ухмылнулся Пеп)
да ради ЛЧ пожертвуют одной салатницей, не обеднеют
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Folio
Ответ che kaif
В ответ бавария скупит пол состава Дортмунда
как будто Дортмунд против
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Виталий Желтоусов
Боруссия 🔥!!! Пока Бавария в ЛЧ она будет терять очки.
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kokakoka
Ответ Momos
Я думаю, что все адекватные любители футбола желают победе Боруссии. И прежде всего болельщики Баварии, которые больше других заинтересованы в том, чтобы из тренерского кресла вышвырнули клоуна и закончили этим цирк, в который он превратил Баварию. Мало нам буяна Кана и уголовника дедушки Хёнесса в руководстве.
Вот да. Упустить чемпионство в Германии - на это мало кто из тренеров Баварии способен. Последним был Юпп Хайнкес. При этом его вроде не уволили и на следующий сезон он взял требл
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Футбол, хоккей итд
В Италии Наполи, на всех парах мчится к чемпионству, в Англии Арсенал, может и в БЛ - будет новый чемпион.
+3
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