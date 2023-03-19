«Боруссия» опередила «Баварию» и возглавила Бундеслигу. Они сыграют 1 апреля
«Бавария» упустила лидерство в чемпионате Германии.
Команда тренера Юлиана Нагельсманна уступила «Байеру» (1:2) в 25-м туре, у нее осталось 52 очка.
На первое место вышла дортмундская «Боруссия», которая разгромила «Кельн» (6:1). На ее счету 53 балла.
Первые две команды встретятся 1 апреля в Мюнхене.
Третьим идет «Унион» с 48 очками, у «Лейпцига» и «Фрайбурга» на данный момент по 45, но последний еще не завершил матч с «Майнцем».
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