«Боруссия» опередила «Баварию» и возглавила Бундеслигу. Они сыграют 1 апреля

« » упустила лидерство в чемпионате Германии.

Команда тренера Юлиана Нагельсманна уступила «Байеру» (1:2) в 25-м туре, у нее осталось 52 очка.

На первое место вышла дортмундская « », которая разгромила «Кельн» (6:1). На ее счету 53 балла.

Первые две команды встретятся 1 апреля в Мюнхене.

Третьим идет « » с 48 очками, у « » и « » на данный момент по 45, но последний еще не завершил матч с «Майнцем».

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