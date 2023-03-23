Роналду о молодых игроках сборной Португалии: «Я пытаюсь привить им что-то. Я всегда готов помочь – это часть моей ДНК»

высказался о переменах в сборной Португалии.

После ЧМ-2022 Роберто Мартинес сменил на посту главного тренера сборной Португалии.

«Сами изменения – это положительный момент для нас. Свежий воздух, новые идеи. Есть много разных игроков, возможно, система изменится, но не мне об этом говорить.

Перемены в жизни – это хорошо. То, что мы переживаем в сборной, очень позитивно. Мы чувствуем что-то особенное и позитивное.

Интенсивность у команды очень хорошая, она совсем не такая [как раньше]. Я уверен, что сборная будет готова ко всему, что произойдет. Я уверен, что будет командой, больше нацеленной на атаку.

Что я больше всего заметил, так это динамику – команда всегда в движении, не так много остановок. Я многому учусь у молодежи, новому поколению тоже всегда есть чему поучиться. Поскольку я старший – Пепе здесь нет, – пытаюсь привить им что-то. Я всегда готов помочь. Это часть моей ДНК.

У нас смешанный состав – молодые игроки и не такие молодые. Команда хорошо распределена. Все идет хорошо.

Следует отметить, что все игроки ожидают хорошей игры. Когда есть такое ощущение, это хорошо», – сказал нападающий сборной Португалии и « ».