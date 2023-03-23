Роналду о молодых игроках сборной Португалии: «Я пытаюсь привить им что-то. Я всегда готов помочь – это часть моей ДНК»
Криштиану Роналду высказался о переменах в сборной Португалии.
После ЧМ-2022 Роберто Мартинес сменил Фернанду Сантуша на посту главного тренера сборной Португалии.
«Сами изменения – это положительный момент для нас. Свежий воздух, новые идеи. Есть много разных игроков, возможно, система изменится, но не мне об этом говорить.
Перемены в жизни – это хорошо. То, что мы переживаем в сборной, очень позитивно. Мы чувствуем что-то особенное и позитивное.
Интенсивность у команды очень хорошая, она совсем не такая [как раньше]. Я уверен, что сборная будет готова ко всему, что произойдет. Я уверен, что Португалия будет командой, больше нацеленной на атаку.
Что я больше всего заметил, так это динамику – команда всегда в движении, не так много остановок. Я многому учусь у молодежи, новому поколению тоже всегда есть чему поучиться. Поскольку я старший – Пепе здесь нет, – пытаюсь привить им что-то. Я всегда готов помочь. Это часть моей ДНК.
У нас смешанный состав – молодые игроки и не такие молодые. Команда хорошо распределена. Все идет хорошо.
Следует отметить, что все игроки ожидают хорошей игры. Когда есть такое ощущение, это хорошо», – сказал нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра».
Финал в 2022 году смотрело 3,5 миллиарда
Этот турнир признается величайшим событием в истории спорта.
У этого турнира нет даже конкурентов и именно он великому игроку с претензией на абсолютное величие, дает статус величайшего.
Именно этот турнир вызывает то, что сейчас творится в Аргентине и во всем мире ибо нет ничего выше и статусней ФИФА ЧМ.
Португальские футбольные чинуши ещё пожалеют, что скинули Сантуша....
Это печальные люди, мне очень жаль было наблюдать за этим человеком. Он мог говорить только (!) о футболе, причём на самом базовом, примитивном уровне. Печальное зрелище