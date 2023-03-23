Роналду о молодых игроках сборной Португалии: «Я пытаюсь привить им что-то. Я всегда готов помочь – это часть моей ДНК»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Фернанду Сантуш Роберто Мартинес Футбол

Криштиану Роналду высказался о переменах в сборной Португалии.

После ЧМ-2022 Роберто Мартинес сменил Фернанду Сантуша на посту главного тренера сборной Португалии.

«Сами изменения – это положительный момент для нас. Свежий воздух, новые идеи. Есть много разных игроков, возможно, система изменится, но не мне об этом говорить.

Перемены в жизни – это хорошо. То, что мы переживаем в сборной, очень позитивно. Мы чувствуем что-то особенное и позитивное.

Интенсивность у команды очень хорошая, она совсем не такая [как раньше]. Я уверен, что сборная будет готова ко всему, что произойдет. Я уверен, что Португалия будет командой, больше нацеленной на атаку. 

Что я больше всего заметил, так это динамику – команда всегда в движении, не так много остановок. Я многому учусь у молодежи, новому поколению тоже всегда есть чему поучиться. Поскольку я старший – Пепе здесь нет, – пытаюсь привить им что-то. Я всегда готов помочь. Это часть моей ДНК.

У нас смешанный состав – молодые игроки и не такие молодые. Команда хорошо распределена. Все идет хорошо. 

Следует отметить, что все игроки ожидают хорошей игры. Когда есть такое ощущение, это хорошо», – сказал нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра». 

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43 комментария

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RUS-TOMSK
Я всегда готов помочь - переписать ваши голы на себя и пробить все пенальти и штрафные!)))
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евГений
Ответ Temp LC
За то с ним она выиграла первый в своей истории трофей, потом второй впридачу или это не так ?
Только тогда ему было 31 и он был на пике - не 38 лет и игра в верблюдшипе. Всегда нужно уходить вовремя.
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Zizu 5
в новости о роналлу кто первый угадайте🤣
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BananaMantana
Ответ Burel
представлю, какую истерику в федерации устроил, чтобы его взяли на матчи с карликами поднабить стату
"представляте", сектанты? что вы еще представляете рассказывать не нужно. свои влажные мечты оставте при себе)
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Oleg
Ответ Temp LC
Лучше иметь 820+ мячей в карьере , чем жалеть о 0+0 на ЧМ . Ведь это один турнир из десяток других в которых Роналду один из лучших
Это турнир который имеет аудиторию в 5,95 миллиардов.
Финал в 2022 году смотрело 3,5 миллиарда
Этот турнир признается величайшим событием в истории спорта.
У этого турнира нет даже конкурентов и именно он великому игроку с претензией на абсолютное величие, дает статус величайшего.
Именно этот турнир вызывает то, что сейчас творится в Аргентине и во всем мире ибо нет ничего выше и статусней ФИФА ЧМ.
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ДЖИН
и днк Бадра....
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Oleg
Ответ Temp LC
За то с ним она выиграла первый в своей истории трофей, потом второй впридачу или это не так ?
Как раз без него.
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xomamb
наверняка он дзюбит на свою фотографию
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Johny Shubinskiy
Ибра тоже всё с Леао перепробовал, надо признать, что многие молодые игроки отбитые на голову.
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Дри66линг Нейа
Ответ VERBLYUD
Позорище. Завершай карьеру в матче с Люксембургом и дай дорогу тащерам!
Ты про какого тащера в Португалии?
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Temp LC
Ответ Семен Войнов
С ним Португалия никогда не выиграет ЧМ . Вот это он сможет привить этот клоун саудитов .
За то с ним она выиграла первый в своей истории трофей, потом второй впридачу или это не так ?
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Temp LC
Ответ Заяцволк
Если к молодым игрокам попадёт его днк, у них тоже будет зеро результативных действий в плей-офф ЧМ, им точно это надо ?
Лучше иметь 820+ мячей в карьере , чем жалеть о 0+0 на ЧМ . Ведь это один турнир из десяток других в которых Роналду один из лучших
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Санитар-волк
очень бессвязно
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Футбол, хоккей итд
Это он говорит про перемены, изменения и свежий воздух.... 🥶😱🥸
Португальские футбольные чинуши ещё пожалеют, что скинули Сантуша....
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Заяцволк
Если к молодым игрокам попадёт его днк, у них тоже будет зеро результативных действий в плей-офф ЧМ, им точно это надо ?
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Сурхай Лукманов
Ответ a.k.a. DRAGON0928
с ним Потртугалия выиграла Евро и ЛН. А ты пойди помой руки от белой жидкости, которая появилась после того, как ты смотрел фото молоденького Месси
Он только победу в лиге наций принес . на евро он не стал лучшим бомбардиром, лучшим игроком, даже на отборе не стал лучшим бомбардиром.
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Сурхай Лукманов
Ответ a.k.a. DRAGON0928
с ним Потртугалия выиграла Евро и ЛН. А ты пойди помой руки от белой жидкости, которая появилась после того, как ты смотрел фото молоденького Месси
Вышла с 3 места , прошла не очень сильных соперников, а в финале отскочили .
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Сурхай Лукманов
Ответ Burel
представлю, какую истерику в федерации устроил, чтобы его взяли на матчи с карликами поднабить стату
Мартинес не уберёт его духа не хватит . Если он Азара в сборной Бельгии не убрал , Рона тем более не уберёт
+1
-2
-1
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Пинающий Достоинства
Ответ Sevuska
Он и так помог - на его примере выросло целое поколение гениальных футболистов во всём мире 👍
Не, тут думаю, что все хотят достигать успеха в футболе исключительно чтобы не быть похожим на Криштиано
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Женёк Кропухинский
Ответ roni20
Комментарий удален модератором
Уроки закончились и вот бчк-школьники начинают свою карусель.
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Sergey Mikhaylenko
Ответ roni20
Комментарий удален модератором
Я видел одного такого в реальной жизни. Такого как человек, который написал выше коммент «Ты крыса роналду».

Это печальные люди, мне очень жаль было наблюдать за этим человеком. Он мог говорить только (!) о футболе, причём на самом базовом, примитивном уровне. Печальное зрелище
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Мари Хуан
Какой же Роналду Мичурин:)
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roni20
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Sevuska
Он и так помог - на его примере выросло целое поколение гениальных футболистов во всём мире 👍
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a.k.a. DRAGON0928
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
с ним Потртугалия выиграла Евро и ЛН. А ты пойди помой руки от белой жидкости, которая появилась после того, как ты смотрел фото молоденького Месси
+4
-6
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