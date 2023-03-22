«Роналду делает сборную лучше. Он очень важен, его опыт всегда можно использовать». Мартинес о Криштиану

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Роберто Мартинес Футбол

Роберто Мартинес считает, что опыт Криштиану Роналду сделает сборную Португалии лучше.

– Начинается новый цикл, и Криштиану Роналду делает команду лучше. Футбольные и спортивные решения будут приниматься на поле. Все игроки готовы прибавить, у нас впереди две игры за короткий промежуток времени, и теперь пришло время помочь национальной команде стать лучше.

Игроки любят сборную и привязаны к ней, поэтому решения принимать легче. Возможно, [Роналду и Рамуш] будут играть одновременно. Сейчас они оба находятся на острие атаки, но это зависит от соперника, момента игры и потребностей команды. Мы хотим, чтобы команда была гибкой, это очень важно.

– Какова роль Криштиану Роналду в сборной? Он будет капитаном?

– Для меня имеет значение приверженность каждого игрока. Криштиану Роналду очень важен, всегда можно использовать его опыт. Я не знаю, какими [игроки] были раньше, но эти три дня стали очень приятным сюрпризом, не столько из-за уровня – он очевиден, – сколько из-за отношения и желания прогрессировать как команда, – сказал тренер сборной Португалии.

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32 комментария

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GuruFutbola
Его опыт удара со штрафных можно использовать для нанесения увечий сопернику, это максимум на что годен кринж
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Мохнатый55
Ответ Имя Фамилия
Португалия за 100 лет до Роналду: 0 трофеев, 0 финалов, 3 бронзы. Португалия за 20 лет с Роналду: 2 трофея, 1 серебро, 2 бронзы.
Роналду внес небольшой вклад в победу на Евро-2016 и еще меньший вклад в победу в Лиге наций.
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ivan 4356
Мартинес ещё не успел провести ни одного матча, а уже можно констатировать, что к сожалению этому сильнейшему поколению сборной Португалии скорее всего ничего не светит. Мартинес просрал топ поколение Бельгии, а сейчас просрет это поколение Португалии. Ничему жизнь не учит.
После чм стало совершенно очевидно, что пеналду больше ничего не может дать сборной, поэтому он мог бы сам уйти и дать дорогу молодым. Но статистика на Люксембургах и Лихтенштейнах сама себя не набьет.
Прискорбно, конечно. Болельщикам Португалии, да и самим игрокам можно только посочувствовать. На евро они, конечно же, без проблем выйдут, но вот что будет на самом турнире...
Если пеналду к тому времени ещё не закончит, и мартинес додумается его вызвать и выпустить на поле - пиши пропало.
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Direct free kick
Ответ Имя Фамилия
Португалия за 100 лет до Роналду: 0 трофеев, 0 финалов, 3 бронзы. Португалия за 20 лет с Роналду: 2 трофея, 1 серебро, 2 бронзы.
Причём на ЕВРО 1984 попали за счёт левого пенальти против сборной СССР в отборе. То есть позорная награда, не катарский ЧМ ныргентины, но всё же
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Игорь Климов
Его пригласили в сборную в роли "свадебного генерала", и не более того.
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ivan 4356
Ответ Имя Фамилия
Португалия за 100 лет до Роналду: 0 трофеев, 0 финалов, 3 бронзы. Португалия за 20 лет с Роналду: 2 трофея, 1 серебро, 2 бронзы.
Лига наций не считается
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Игорь Климов
Ответ Decard Show
Как же велик Криштиану
А как же самокат?
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Имя Фамилия
Ответ Мохнатый55
Комментарий удален модератором
Португалия за 100 лет до Роналду: 0 трофеев, 0 финалов, 3 бронзы.
Португалия за 20 лет с Роналду: 2 трофея, 1 серебро, 2 бронзы.
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Ильмир Сафин
Мартинеса начиная работу в сборной Португалии, начал с реверанса в сторону капризного игрока. Хз чем он руководствуются-либо хочет иметь на своей стороне лидеров и костяк в целом, для чего и подлизнул, либо это игры роналду и его окружения, после неудачного ЧМ решил вернуться в сборную. Во всяком случае это низко со стороны тренера лизать зад капризному ветерану, чтобы поднять свой авторитет в этой сборной. Новый тренер априори должен строить новую команду без этого нарцисса и баламута
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Decard Show
Как же велик Криштиану
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VERBLYUD
Ответ Aleksandr Dubovik
Человек ставит рекорд по голам за сборную в истории. Клоуны со спортса - и когда это Роналду делал сборную лучше 🤡
0 голов в плей-офф ЧМ за 5 турниров, 3 гола в плей-офф Евро за 5 турниров. Человек ставит рекорды по количеству матчей против карликов. Дайте Дзюбе сыграть столько матчей против Люксембургов, и рекорд по голам за сборную будет у него)
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Мохнатый55
Ответ Aleksandr Dubovik
Человек ставит рекорд по голам за сборную в истории. Клоуны со спортса - и когда это Роналду делал сборную лучше 🤡
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Aleksandr Dubovik
Ответ Мохнатый55
С ходу даже сложно вспомнить, когда Роналду делал сборную лучше.
Человек ставит рекорд по голам за сборную в истории.
Клоуны со спортса - и когда это Роналду делал сборную лучше 🤡
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Aleksandr Dubovik
Ответ atomio
молодое поколение Португалии, мне вас искренне жаль. смотреть на эту забронзовевшую статую еще года 4 до следующего ЧМ - прежде всего не уважение к вам.
Лол аргентосы еще долго будут наблюдать пешехода под 10ым номера надеющегося на халявные пенки
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Мохнатый55
С ходу даже сложно вспомнить, когда Роналду делал сборную лучше.
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atomio
молодое поколение Португалии, мне вас искренне жаль. смотреть на эту забронзовевшую статую еще года 4 до следующего ЧМ - прежде всего не уважение к вам.
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Дри66линг Нейа
Ответ Пирс Морган
Цикл новый, а кринж старый
Пирс полуМорган)
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TheFrosty
Кринж делает любую сборную, играющую против Португалии, лучше. Его гель всегда можно использовать.
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Фут.Боль
Ответ Пирс Морган
Цикл новый, а кринж старый
Ты чего такое пишешь! У него тело юнца.Возможно, девственника.
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Okazaki
Роналду делает сборную лучше. Но другую)
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Барсик Юрана
Уволят через полгода, скриньте
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rej1sta
Ответ Леван Мкртчян
Але, Пирс. Ты за что деньги получаешь?
Пирс специально выучил русский и зарегестрировался на спортсе, чтобы хоть где-то можно было писать свои настоящие мысли, а не контрактные :)
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muse muse
С таким тренером и пенсионером Роном увы ничего хорошего для португальцев не светит, жаль молодых ребят, так и про***т это поколение :(
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Роман
Ответ Niko [Ars]
блин я уже и забыл, что этот физручелла Мартинес теперь возглавил другую топ сборную с сильнейшим поколением игроков))
Ничего страшного. Не справится, то Гальтье позовут.
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Niko [Ars]
блин я уже и забыл, что этот физручелла Мартинес теперь возглавил другую топ сборную с сильнейшим поколением игроков))
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