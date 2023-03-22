«Роналду делает сборную лучше. Он очень важен, его опыт всегда можно использовать». Мартинес о Криштиану

считает, что опыт сделает сборную лучше.

– Начинается новый цикл, и Криштиану Роналду делает команду лучше. Футбольные и спортивные решения будут приниматься на поле. Все игроки готовы прибавить, у нас впереди две игры за короткий промежуток времени, и теперь пришло время помочь национальной команде стать лучше.

Игроки любят сборную и привязаны к ней, поэтому решения принимать легче. Возможно, [Роналду и Рамуш] будут играть одновременно. Сейчас они оба находятся на острие атаки, но это зависит от соперника, момента игры и потребностей команды. Мы хотим, чтобы команда была гибкой, это очень важно.

– Какова роль Криштиану Роналду в сборной? Он будет капитаном?

– Для меня имеет значение приверженность каждого игрока. Криштиану Роналду очень важен, всегда можно использовать его опыт. Я не знаю, какими [игроки] были раньше, но эти три дня стали очень приятным сюрпризом, не столько из-за уровня – он очевиден, – сколько из-за отношения и желания прогрессировать как команда, – сказал тренер сборной Португалии.

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