«Роналду делает сборную лучше. Он очень важен, его опыт всегда можно использовать». Мартинес о Криштиану
Роберто Мартинес считает, что опыт Криштиану Роналду сделает сборную Португалии лучше.
– Начинается новый цикл, и Криштиану Роналду делает команду лучше. Футбольные и спортивные решения будут приниматься на поле. Все игроки готовы прибавить, у нас впереди две игры за короткий промежуток времени, и теперь пришло время помочь национальной команде стать лучше.
Игроки любят сборную и привязаны к ней, поэтому решения принимать легче. Возможно, [Роналду и Рамуш] будут играть одновременно. Сейчас они оба находятся на острие атаки, но это зависит от соперника, момента игры и потребностей команды. Мы хотим, чтобы команда была гибкой, это очень важно.
– Какова роль Криштиану Роналду в сборной? Он будет капитаном?
– Для меня имеет значение приверженность каждого игрока. Криштиану Роналду очень важен, всегда можно использовать его опыт. Я не знаю, какими [игроки] были раньше, но эти три дня стали очень приятным сюрпризом, не столько из-за уровня – он очевиден, – сколько из-за отношения и желания прогрессировать как команда, – сказал тренер сборной Португалии.
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После чм стало совершенно очевидно, что пеналду больше ничего не может дать сборной, поэтому он мог бы сам уйти и дать дорогу молодым. Но статистика на Люксембургах и Лихтенштейнах сама себя не набьет.
Прискорбно, конечно. Болельщикам Португалии, да и самим игрокам можно только посочувствовать. На евро они, конечно же, без проблем выйдут, но вот что будет на самом турнире...
Если пеналду к тому времени ещё не закончит, и мартинес додумается его вызвать и выпустить на поле - пиши пропало.
Португалия за 20 лет с Роналду: 2 трофея, 1 серебро, 2 бронзы.
Клоуны со спортса - и когда это Роналду делал сборную лучше 🤡