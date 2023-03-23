Роналду о том, что может побить рекорд по играм за сборные: «Люблю бить рекорды, у меня их много. Горжусь этим»

признался, что любить бить рекорды.

Форвард « » может побить рекорд по играм за сборные. Сейчас у португальца 196 матчей на международном уровне, как и у Бадера Аль-Мутвы из Кувейта. 23 марта сборная сыграет с Лихтенштейном в отборе на Евро-2024, Роналду может стать единоличным рекордсменом, если выйдет на поле.

«Рекорды – это всегда хорошо. Это моя мотивация, я люблю бить рекорды. У меня их уже довольно много, а завтрашний – особенный. Должен признаться, что я горжусь своими достижениями.

Я бы хотел стать рекордсменом по играм за сборные, а также улучшить рекорд. Если на меня рассчитывают, я всегда буду доступен», – сказал Роналду.

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