Роналду о том, что может побить рекорд по играм за сборные: «Люблю бить рекорды, у меня их много. Горжусь этим»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия рекорды Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду признался, что любить бить рекорды.

Форвард «Аль-Насра» может побить рекорд по играм за сборные. Сейчас у португальца 196 матчей на международном уровне, как и у Бадера Аль-Мутвы из Кувейта. 23 марта сборная Португалии сыграет с Лихтенштейном в отборе на Евро-2024, Роналду может стать единоличным рекордсменом, если выйдет на поле.

«Рекорды – это всегда хорошо. Это моя мотивация, я люблю бить рекорды. У меня их уже довольно много, а завтрашний – особенный. Должен признаться, что я горжусь своими достижениями.

Я бы хотел стать рекордсменом по играм за сборные, а также улучшить рекорд. Если на меня рассчитывают, я всегда буду доступен», – сказал Роналду.

Роналду о лиге Саудовской Аравии: «Может стать 4-й в мире по конкурентоспособности через 5-6 лет. Я приятно удивлен»

Роналду думал об уходе из сборной после ЧМ: «Но мы с семьей решили, что нельзя сдаваться. Хочу вывести Португалию на самый высокий уровень»

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19 комментариев

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Aleksandr Dubovik
Как же горит у хейтеров от его рекордов, так надеялись, что гном приблизится к нему в ЛЧ, но так звонко вылетел)))
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Великий Алонсо
Ждём ещё ЗМ от Роналду и победу на ЧМ 2026. 🙏
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VERBLYUD
Ответ Artem Piatkov
118+43 за сборную это конечно космос Понятно, что много из них забито в ворота Литвы, Люксембурга, Андорры и Армении (27) Но вы посчитайте голы сильным сборным, их тоже немало: 7 Швеции 5 Швейцарии 4 Нидерландам По 3 Испании, Бельгии, Дании, России 2 Франции По 1 Германии, Аргентине Неплохо (и это голы в турнирных матчах, а не товарках)
У этого позора не может быть 43 ассиста за сборную
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Temp LC
Ответ GuruFutbola
Рекорд в 0 голов в плей-офф чм за 20 лет на века)
Рекорд это почти половина результативных действий сделано в товарищеских матчах. Вот это да-рекордище. Месия и не такими рекордами может похвастаться
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Гамарджоба Генацвале
Ригобер сдает че-то. Слабо как-то. Я ожидал от него примерно следующее:
- Люблю бить рекорды также, как и детей!
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Роман
Люблю бить рекорды, люблю быть бесполезным в плей-офф ЧМ и красоваться в инсте пафосными цитатками
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Гогниев, Роналду, Мостовой - что сегодня за день-то такой :(
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VERBLYUD
Ответ Temp LC
Кстати у Месси 98+55 их них 44+17 в товарищеских матчах, у того же Роналду всего 20+11 в товарках. Хотя разница в их матчах за сборную где то +-30 матчей.
Еще у Месси 13+8 на ЧМ(больше всех) и 13+17 на КА(больше всех)
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Футбол_это_жизнь
Роналду понимает, что его единственный шанс на возвращение в мировой футбол это сборная Португалии. Ведь никто всерьёз не воспринимает верблюжью Лигу, где у вратарей и защитников вдруг пинг подскакивает и они реально, как в компьютерной игре начинают зависать. Вот и пыжится Роналду пытаясь заполнить медиа пространство. В самой Португалии уже многие пишут и даже умоляют Роналду дать дорогу молодым особенно в играх против слабых команд, чтобы раскрылись, сыгрались. Но нет, эгоизм не позволит.

И в качестве вишенки на торте: Месси хотел тихонечко поужинать с женой. На выходе ждала уже толпа из 2000 человек которые скандировали Месси, Месси. Вот она народная любовь!

https://www.cbssports.com/soccer/news/watch-lionel-messi-mobbed-by-argentina-fans-while-at-buenos-aires-restaurant-for-dinner/amp/
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GuruFutbola
Ответ rigobersong
Главное посмешище мирового футбола!:))
И не поспоришь)
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AF007
Ответ Artem Piatkov
118+43 за сборную это конечно космос Понятно, что много из них забито в ворота Литвы, Люксембурга, Андорры и Армении (27) Но вы посчитайте голы сильным сборным, их тоже немало: 7 Швеции 5 Швейцарии 4 Нидерландам По 3 Испании, Бельгии, Дании, России 2 Франции По 1 Германии, Аргентине Неплохо (и это голы в турнирных матчах, а не товарках)
Худший игрок в истории плей-офф ЧМ, и этим всё сказано
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rigobersong
Ответ GuruFutbola
Рекорд в 0 голов в плей-офф чм за 20 лет на века)
Главное посмешище мирового футбола!:))
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Temp LC
Ответ Artem Piatkov
118+43 за сборную это конечно космос Понятно, что много из них забито в ворота Литвы, Люксембурга, Андорры и Армении (27) Но вы посчитайте голы сильным сборным, их тоже немало: 7 Швеции 5 Швейцарии 4 Нидерландам По 3 Испании, Бельгии, Дании, России 2 Франции По 1 Германии, Аргентине Неплохо (и это голы в турнирных матчах, а не товарках)
Кстати у Месси 98+55 их них 44+17 в товарищеских матчах, у того же Роналду всего 20+11 в товарках. Хотя разница в их матчах за сборную где то +-30 матчей.
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rigobersong
Кстати у португальской черемши так же рекорд на ЧМ. 0 медалей, 0 голевых в ПО, 0 голов в ПО, единственный игрок в мире, который на 5ти чемпионатах так чокернул, всегда конечно ржу с этого рофла:))
+8
-6
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GuruFutbola
Рекорд в 0 голов в плей-офф чм за 20 лет на века)
+9
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добрый коля
статист уев
+3
-2
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Barsa! bolshe chem klub
один рекорд не перебет Роналду никогда...
это рекорд Месси по рекордам
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xomamb
Ни разу не нарцисс
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Artem Piatkov
118+43 за сборную это конечно космос

Понятно, что много из них забито в ворота Литвы, Люксембурга, Андорры и Армении (27)

Но вы посчитайте голы сильным сборным, их тоже немало:

7 Швеции
5 Швейцарии
4 Нидерландам
По 3 Испании, Бельгии, Дании, России
2 Франции
По 1 Германии, Аргентине

Неплохо (и это голы в турнирных матчах, а не товарках)
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