Роналду о том, что может побить рекорд по играм за сборные: «Люблю бить рекорды, у меня их много. Горжусь этим»
Криштиану Роналду признался, что любить бить рекорды.
Форвард «Аль-Насра» может побить рекорд по играм за сборные. Сейчас у португальца 196 матчей на международном уровне, как и у Бадера Аль-Мутвы из Кувейта. 23 марта сборная Португалии сыграет с Лихтенштейном в отборе на Евро-2024, Роналду может стать единоличным рекордсменом, если выйдет на поле.
«Рекорды – это всегда хорошо. Это моя мотивация, я люблю бить рекорды. У меня их уже довольно много, а завтрашний – особенный. Должен признаться, что я горжусь своими достижениями.
Я бы хотел стать рекордсменом по играм за сборные, а также улучшить рекорд. Если на меня рассчитывают, я всегда буду доступен», – сказал Роналду.
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- Люблю бить рекорды также, как и детей!
И в качестве вишенки на торте: Месси хотел тихонечко поужинать с женой. На выходе ждала уже толпа из 2000 человек которые скандировали Месси, Месси. Вот она народная любовь!
https://www.cbssports.com/soccer/news/watch-lionel-messi-mobbed-by-argentina-fans-while-at-buenos-aires-restaurant-for-dinner/amp/
это рекорд Месси по рекордам
Понятно, что много из них забито в ворота Литвы, Люксембурга, Андорры и Армении (27)
Но вы посчитайте голы сильным сборным, их тоже немало:
7 Швеции
5 Швейцарии
4 Нидерландам
По 3 Испании, Бельгии, Дании, России
2 Франции
По 1 Германии, Аргентине
Неплохо (и это голы в турнирных матчах, а не товарках)