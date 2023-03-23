Джорджина о Роналду в «Атлетико»: «Об этом не шло и речи. Мы хотели дом в Мадриде, никогда не знаешь, что будет дальше»
Джорджина Родригес заявила, что Криштиану Роналду не перейдет в «Атлетико».
Летом прошлого года сообщалось об интересе «Атлетико» к португальскому нападающему.
«Мы хотим дом в Мадриде – никогда не знаешь, что будет дальше. У нас много детей. Криштиану-младший хочет стать футболистом, и мы не знаем, какое будущее его ждет.
О том, чтобы Криштиану подписал контракт с мадридским «Атлетико», речи никогда не было», – сказала Родригес в интервью El Hormiguero.
Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.
Ну купите дом в Мадриде , годам к 45 .. И усё.