Джорджина о Роналду в «Атлетико»: «Об этом не шло и речи. Мы хотели дом в Мадриде, никогда не знаешь, что будет дальше»

заявила, что не перейдет в « ».

Летом прошлого года сообщалось об интересе «Атлетико» к португальскому нападающему.

«Мы хотим дом в Мадриде – никогда не знаешь, что будет дальше. У нас много детей. Криштиану-младший хочет стать футболистом, и мы не знаем, какое будущее его ждет.

О том, чтобы Криштиану подписал контракт с мадридским « », речи никогда не было», – сказала Родригес в интервью El Hormiguero.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.