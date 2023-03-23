Джорджина о Роналду в «Атлетико»: «Об этом не шло и речи. Мы хотели дом в Мадриде, никогда не знаешь, что будет дальше»

Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Атлетико Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Джорджина Родригес Футбол

Джорджина Родригес заявила, что Криштиану Роналду не перейдет в «Атлетико».

Летом прошлого года сообщалось об интересе «Атлетико» к португальскому нападающему.

«Мы хотим дом в Мадриде – никогда не знаешь, что будет дальше. У нас много детей. Криштиану-младший хочет стать футболистом, и мы не знаем, какое будущее его ждет.

О том, чтобы Криштиану подписал контракт с мадридским «Атлетико», речи никогда не было», – сказала Родригес в интервью El Hormiguero.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.

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15 комментариев

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хавбек+
юнайтед месси бойз здесь, здесь все))
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Кирилл.С-Пб
Что за день такой...
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Cevin Cigan
Ответ xa-xa
Мы хотим дом в Мадриде... Но Роналду ни когда не будет играть за Атлетико... Ну купите дом в Мадриде , годам к 45 .. И усё.
А до 45и, им в Мадриде в палатке жить???
+1
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Burel
Ответ Yuri Ten
По этим вырезкам из вью со спортса, женщина кажется не далёкой и низких моральных принципов
борода на контракте просто
+4
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Oleg
Его сестры в соц.сетях неистово отрицали что он перейдет в Аль Насру)
+3
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Игорь Климов
Какой ему Атлетико?! Он даже уровень Аль-Наср плохо тянет)
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Shadow1882
Ответ Великий Алонсо
Сравнивать Реал и Атлетико это как сравнивать Формулу 1 и GP2. Разный уровень, Криштиану никогда бы не согласился на такое понижение в классе
Сравнивать Реал и Атлетико, это как сравнивать Хэмилтона и Алонсо. Разные характеры, Тото никогда бы не согласился взять Нандо
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Великий Алонсо
Сравнивать Реал и Атлетико это как сравнивать Формулу 1 и GP2. Разный уровень, Криштиану никогда бы не согласился на такое понижение в классе
+4
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Гегенпрессинг Рангника
Об этом не шло и речи. Роналду с детства хотел играть за альнасру
+3
-4
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Гегенпрессинг Рангника
Об этом не шло и речи. Роналду с детства хотел играть за альнасру
+16
-7
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Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
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xa-xa
Мы хотим дом в Мадриде... Но Роналду ни когда не будет играть за Атлетико...
Ну купите дом в Мадриде , годам к 45 .. И усё.
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-3
-3
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Yuri Ten
По этим вырезкам из вью со спортса, женщина кажется не далёкой и низких моральных принципов
+4
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Burel
держите в курсе
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Black Phoenix
Это потому что Атлетико не пробился в плей-офф ЛЧ 22/23. Знаем мы Криштиану.
+8
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damondiamond
почему не добавили Криштиану-младшего в тэги?
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