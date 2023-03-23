Мостовой об 1:1 с Ираном: «Теперь нормальный футбол будем смотреть! Первые минут 15-20 посмотрел, потом – тягомотина. Нас еще простили»

считает, что Иран должен был обыгрывать Россию (1:1).

«Россия закончила играть с Ираном? Теперь будем смотреть нормальный футбол! Я прогнозировал ничью. Первые минут 15-20 посмотрел, потом начал переключать, потому что это тягомотина.

Во втором тайме увидел, что Иран атаковал и должен был выигрывать. У них было два сумасшедших момента. Через час уже все о них забудут, что играли.

Ничего же не давит сейчас на наших футболистов! Много новых игроков. Показывайте, доказывайте, носитесь, прессингуйте, давите. Первые 15-20 минут попылили, а потом вообще беда. Нас еще простили», – сказал экс-игрок «Спартака» и сборной России.

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