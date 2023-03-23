«Иран нам показал, что мы сделали шаг назад. Пока выглядим не очень хорошо». Рахимов о матче сборной России

считает, что сборная России сделала шаг назад.

Сегодня команда Валерия Карпина сыграла вничью с Ираном (1:1) в товарищеском матче.

«Иран выглядел во втором тайме посвежее, они были более активны. Мы не играли с 2021 года, сравнивать нам не с чем. Есть Узбекистан, Киргизия и Таджикистан. Сегодняшний матч по интенсивности был неплохим, если сравнивать с другими.

Иран нам показал, что мы сделали шаг назад. Мы можем говорить, что обновленная сборная, не вызываем игроков старше 30 лет, и это правильно. Пока мы выглядим не очень хорошо.

Проблемы возникали тогда, когда Иран просто делал длинные передачи. Они быстрее борются за этот мяч, подбирают его и создают численное преимущество», – сказал экс-тренер клубов Мир .

«Мы ни к чему не готовимся». Ничья России с Ираном – подарок в блеклом матче