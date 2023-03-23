«Иран нам показал, что мы сделали шаг назад. Пока выглядим не очень хорошо». Рахимов о матче сборной России

Теги Рашид Рахимов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Ирана по футболу товарищеские матчи (сборные) Матч ТВ Футбол

Рашид Рахимов считает, что сборная России сделала шаг назад.

Сегодня команда Валерия Карпина сыграла вничью с Ираном (1:1) в товарищеском матче.

«Иран выглядел во втором тайме посвежее, они были более активны. Мы не играли с 2021 года, сравнивать нам не с чем. Есть Узбекистан, Киргизия и Таджикистан. Сегодняшний матч по интенсивности был неплохим, если сравнивать с другими.

Иран нам показал, что мы сделали шаг назад. Мы можем говорить, что обновленная сборная, не вызываем игроков старше 30 лет, и это правильно. Пока мы выглядим не очень хорошо.

Проблемы возникали тогда, когда Иран просто делал длинные передачи. Они быстрее борются за этот мяч, подбирают его и создают численное преимущество», – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.

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4 комментария

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Ко-ко-джамбо
Ответ Ко-ко-джамбо
Перед матчами эксперты рассказывают какие слабые соперники, не уровень и т.д. 🤡🤡🤡 После матчей 100500. 🤡🤡🤡 оправданий 🤡🤡🤡
Не знаю почему у них продолжают что то спрашивать, ведь каждый матч они на 146% подтверждают свою полную неспособность в анализ или хотя-бы в адекватность
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Ко-ко-джамбо
Перед матчами эксперты рассказывают какие слабые соперники, не уровень и т.д. 🤡🤡🤡
После матчей 100500. 🤡🤡🤡 оправданий 🤡🤡🤡
+3
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+3
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Антимосковский
видно было, что иран слабо играет, но наша сборная тупо мертвая (никаких идей и наработок, даже не бей-беги), больше 1 паса подряд не проходило, сразу видно тренерский гений валеры ибо ростов играет так же который сезон, кстати и пенальти аналогично заработали))
+2
-2
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6tspey7tb5
Видно было как Рахимов уходил от прямой критики. Играли первый тайм не плохо во втором просели ужасно
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