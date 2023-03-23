«Иран нам показал, что мы сделали шаг назад. Пока выглядим не очень хорошо». Рахимов о матче сборной России
Рашид Рахимов считает, что сборная России сделала шаг назад.
Сегодня команда Валерия Карпина сыграла вничью с Ираном (1:1) в товарищеском матче.
«Иран выглядел во втором тайме посвежее, они были более активны. Мы не играли с 2021 года, сравнивать нам не с чем. Есть Узбекистан, Киргизия и Таджикистан. Сегодняшний матч по интенсивности был неплохим, если сравнивать с другими.
Иран нам показал, что мы сделали шаг назад. Мы можем говорить, что обновленная сборная, не вызываем игроков старше 30 лет, и это правильно. Пока мы выглядим не очень хорошо.
Проблемы возникали тогда, когда Иран просто делал длинные передачи. Они быстрее борются за этот мяч, подбирают его и создают численное преимущество», – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.
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После матчей 100500. 🤡🤡🤡 оправданий 🤡🤡🤡