Карпин об 1:1 с Ираном: «Мы ни к чему не готовимся. До нашего гола почти все понравилось. После – ничего не понравилось»

Теги Сборная России по футболу болельщики Сборная Ирана по футболу Валерий Карпин товарищеские матчи (сборные) Футбол

Валерий Карпин оценил игру сборной России в матче с Ираном (1:1).

– Результат бы не оценивал. Мы ни к чему не готовимся, хотел посмотреть, как будем играть против такой команды. Могли проиграть, вничью сыграть, в конце, может, и выиграть.

До нашего гола почти все понравилось. После – ничего не понравилось.

– Как вам атмосфера?

– Прием замечательный вне поля. На стадионе поддерживали, создавали шум, в России отвыкли от такого по разными причинам. Это напомнило нам, что такое футбол при зрителях, – передает слова главного тренера сборной России корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

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27 комментариев

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And-Rover
Даже удары по воробьям уже не тренируют.
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bellyashe
честно, я скучаю по сборной Черчесова. мы все тогда жаловались, что она не вызывает эмоций или сопереживания, но сборная Карпина это вообще ужас. да, сейчас крайне сложная ситуация, но даже до неё она была какой-то пустой, а сейчас просто сброд игроков, не понимающих, зачем они играют и для кого.
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Аа Еее
сборная из ниоткуда))
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Konstantin Zorin
Нравится, когда забиваем - не нравится, когда пропускаем. Логично!
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Sanan1908
Если не готовитесь , то зачем играйте ? Ещё и Головина , Миранчука позвали . Они хоть успели слиться
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Spartakovec navsegda
С тем, что понравилось до гола и не понравилось после, согласен. Вопрос в том, почему так и почему в перерыве не было изменений, ведь после гола все стало куда хуже...
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Женя Григорьев
Так зачем вы вообще собираетесь ? Верните сборную Россию 2 и играйте матчи по всей стране . Люди футбол посмотрят , Карпин откроет нового Сапогова . А с такими интервью , пора в Эстонию .
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Arty K.
Банальный отскок, могло быть 0:4
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Аркадий Аркадич
Ответ arsenal.ave
Искренне не понимаю людей, которые говорят о плохой игре сборной. Какая вообще сейчас разница в этом?
Если людям, которые выходят на поле, нет дела до того нормально они свою работу выполняют или нет - им нужно сменить профессию. В Пятерочке всегда есть вакансии.
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sprmn
Ответ Камбоджа Иванов
Господи, когда Черчесов говорил что-то подобное, то его тупо уничтожали. У этого клоуна игра ещё хуже, но он ещё и высирает ЭТО.
Большой поворотный момент в сборной Черчесова был матч с Катаром, мне просто интересно а как бы отреагировал Карпин на этот матч.
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pizzatcarizza
Ответ Tigo_Volchara93
Отвыкли « по разным причинам» Еще один обсерун, который длится сказать что-то про фанайди 🤢
Он высказывался про фанайди уже не раз. Ты видимо пропустил
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aya
Игра была равна…
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pizzatcarizza
Ответ Камбоджа Иванов
Господи, когда Черчесов говорил что-то подобное, то его тупо уничтожали. У этого клоуна игра ещё хуже, но он ещё и высирает ЭТО.
Справедливости ради время сейчас совершенно другое,увы(
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Прокси
Валер, а зарплату ты получаешь исправно и зарплата твоя не 30 тысяч рублей в месяц
+4
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sprmn
Ну играть как они играли во втором тайме нельзя, просто пинали по мячу куда либо
+1
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Усы Годзиллы
Ответ Ярик01
И что хорошего было до пенальти?
Дзюба не забил этот пенальти
0
-1
-1
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Давид Agabekyan
Ответ Ростовский
4 матча полояд на выезде не проигрывает. И это бед лидеров.
И это без тренера
+6
0
+6
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arsenal.ave
Искренне не понимаю людей, которые говорят о плохой игре сборной. Какая вообще сейчас разница в этом?
+1
-3
-2
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Adeen
Ответ Александр Зубков
Зиньковского сбили
Ногами?
0
0
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Ростовский
Ответ Артем Зуев
ну и? а дальше то что?
4 матча полояд на выезде не проигрывает. И это бед лидеров.
0
-7
-7
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Роман
До - понравилось.
После - не понравилось.

Логично.
+2
0
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Tigo_Volchara93
Отвыкли « по разным причинам»
Еще один обсерун, который длится сказать что-то про фанайди 🤢
+4
-5
-1
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Александр Зубков
Ответ Ярик01
И что хорошего было до пенальти?
Зиньковского сбили
+11
0
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PavelK22
Так сиди дома ёпт!
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Артем Зуев
ну и? а дальше то что?
+4
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