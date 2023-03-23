Карпин об 1:1 с Ираном: «Мы ни к чему не готовимся. До нашего гола почти все понравилось. После – ничего не понравилось»

оценил игру сборной России в матче с (1:1).

– Результат бы не оценивал. Мы ни к чему не готовимся, хотел посмотреть, как будем играть против такой команды. Могли проиграть, вничью сыграть, в конце, может, и выиграть.

До нашего гола почти все понравилось. После – ничего не понравилось.

– Как вам атмосфера?

– Прием замечательный вне поля. На стадионе поддерживали, создавали шум, в России отвыкли от такого по разными причинам. Это напомнило нам, что такое футбол при зрителях, – передает слова главного тренера сборной России корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.