Карпин об 1:1 с Ираном: «Мы ни к чему не готовимся. До нашего гола почти все понравилось. После – ничего не понравилось»
Валерий Карпин оценил игру сборной России в матче с Ираном (1:1).
– Результат бы не оценивал. Мы ни к чему не готовимся, хотел посмотреть, как будем играть против такой команды. Могли проиграть, вничью сыграть, в конце, может, и выиграть.
До нашего гола почти все понравилось. После – ничего не понравилось.
– Как вам атмосфера?
– Прием замечательный вне поля. На стадионе поддерживали, создавали шум, в России отвыкли от такого по разными причинам. Это напомнило нам, что такое футбол при зрителях, – передает слова главного тренера сборной России корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.
После - не понравилось.
Логично.
Еще один обсерун, который длится сказать что-то про фанайди 🤢