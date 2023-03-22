Жиру о капитанстве Мбаппе в сборной Франции: «Килиан показал себя лидером. Он связывает старое и новое поколение»
Оливье Жиру считает, что Килиан Мбаппе подходит на роль капитана сборной Франции.
Форвард «ПСЖ» получил капитанскую повязку после ухода Уго Льориса из сборной. Вице-капитаном стал Антуан Гризманн.
«Он показал, что является лидером. У Килиана будет больше обязанностей, но он наслаждается этим. Он будет отличаться от Уго Льориса.
Мбаппе выступает связующим звеном между старым и новым поколением. Я могу только пожелать ему получать удовольствие и вести за собой новую команду», – сказал форвард «Милана» и сборной Франции.
Мбаппе – новый капитан сборной Франции. Кажется, Гризманн обиделся – и даже может уйти
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Bon courage Kylian !
Allez les Bleus !