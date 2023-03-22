Жиру о капитанстве Мбаппе в сборной Франции: «Килиан показал себя лидером. Он связывает старое и новое поколение»

Теги ПСЖ Милан Сборная Франции по футболу лига 1 Франция серия А Италия Уго Льорис Оливье Жиру Килиан Мбаппе Футбол

Оливье Жиру считает, что Килиан Мбаппе подходит на роль капитана сборной Франции.

Форвард «ПСЖ» получил капитанскую повязку после ухода Уго Льориса из сборной. Вице-капитаном стал Антуан Гризманн.

«Он показал, что является лидером. У Килиана будет больше обязанностей, но он наслаждается этим. Он будет отличаться от Уго Льориса.

Мбаппе выступает связующим звеном между старым и новым поколением. Я могу только пожелать ему получать удовольствие и вести за собой новую команду», – сказал форвард «Милана» и сборной Франции.

Мбаппе – новый капитан сборной Франции. Кажется, Гризманн обиделся – и даже может уйти

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6 комментариев

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Fan de PSG depuis 2002
Игрочище. Молодец. ЛИДЕР АТАК ПАРИ СЕН-ЖЕРМЕН стал капитаном сборной Франции.

Bon courage Kylian !
Allez les Bleus !
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Direct free kick
Ответ Kubinec_
Килиан лейкопластырь
Мбаппе сильнее Месси
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Kubinec_
Килиан лейкопластырь
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Роман
Жиру провёл около 120 матчей за сборную, ему как никак виднее.
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Setdow Kazuto
Не ну достойно получил капитанскую повязку ибо он такое шоу показал в чм было круто, хет-трик плюс ещё и забитый пенальти в серии пенальти. 👏 надеюсь в евро не облажается! Будем верить в лучшее)
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Барсик Юрана
Связывает лбгт с натуралами
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