Жиру о капитанстве Мбаппе в сборной Франции: «Килиан показал себя лидером. Он связывает старое и новое поколение»

считает, что подходит на роль капитана сборной Франции.

Форвард « » получил капитанскую повязку после ухода из сборной. Вице-капитаном стал Антуан Гризманн.

«Он показал, что является лидером. У Килиана будет больше обязанностей, но он наслаждается этим. Он будет отличаться от Уго Льориса.

Мбаппе выступает связующим звеном между старым и новым поколением. Я могу только пожелать ему получать удовольствие и вести за собой новую команду», – сказал форвард « » и сборной Франции.

Мбаппе – новый капитан сборной Франции. Кажется, Гризманн обиделся – и даже может уйти

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