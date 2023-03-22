Конате о Мбаппе: «Очень хороший человек. Некоторые думают, что он высокомерен. Я отвечаю: «Вы с ума сошли? Он очень мил»

Теги ПСЖ Ливерпуль премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Килиан Мбаппе Ибраима Конате Футбол

Ибраима Конате охарактеризовал Килиана Мбаппе

«Он молодой парень, который любит смеяться и веселиться. Вот и все. 

Он такой же человек, как и все остальные, и очень хороший человек. Некоторые могут подумать, что он высокомерен. Этот вопрос мне часто задавали в моем клубе и других местах. Но я отвечаю им: «Вы с ума сошли или что? Он очень мил». Конечно, он будет хорошим капитаном [сборной], – сказал защитник «Ливерпуля» и сборной Франции. 

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8 комментариев

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Нурбол Жумаскалиев
то есть если он пятки месси и неймару не лижет - он высокомерный? чел в соло тащит весь французский футбол
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BZB
Моментами берега не видит, но сами виноваты. Развратили деньгами.
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Ночной кошмар Логинова
Очень мил. Иногда милф
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Serega Fart
По крайней мере отвращение не создает, как некоторые футболисты
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Homelender_666
Ответ Vićtor Diaź
Черепашки ниндзя милые. По мультику помню
Черепашки 2003 года навсегда в сердечке ❤️
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Vićtor Diaź
Черепашки ниндзя милые. По мультику помню
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Homelender_666
В неподобающем поведении замечен не был. Зато достойно отреагировал на поведение Мартинеса. Всё, что имеется - это вбросы от журналистов про манию величия. Но этому нет доказательств.
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ман сити фейк
Пошла секта черепахи
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