Конате о Мбаппе: «Очень хороший человек. Некоторые думают, что он высокомерен. Я отвечаю: «Вы с ума сошли? Он очень мил»

охарактеризовал .

«Он молодой парень, который любит смеяться и веселиться. Вот и все.

Он такой же человек, как и все остальные, и очень хороший человек. Некоторые могут подумать, что он высокомерен. Этот вопрос мне часто задавали в моем клубе и других местах. Но я отвечаю им: «Вы с ума сошли или что? Он очень мил». Конечно, он будет хорошим капитаном [сборной], – сказал защитник « » и сборной Франции.

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