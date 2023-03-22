Пети о недовольстве Гризманна капитанством Мбаппе: «То, что он усирается из-за этого, показывает, что не нужно отдавать повязку ему. Полномочия принимают, а не требуют»

Эммануэль Пети высказался о недовольстве Антуана Гризманна выбором капитана сборной Франции.

Сообщалось, что форвард «Атлетико» разочарован решением Дидье Дешама назначить капитаном национальной команды менее опытного Килиана Мбаппе и может уйти из сборной из-за этого.

«Я не знаю, почему это вызвало у него разочарование. В глубине души он считает, что он самый достойный, потому что на данный момент он самый старший в сборной. Но полномочия принимают, а не требуют.

Повязка должна прийти к игроку естественным образом, при единогласном согласии, потому что она объединяет всех в раздевалке. То, что он настойчиво просит ее и усирается, простите меня, из-за того, что не получил ее, прекрасно показывает, почему не нужно давать повязку именно ему.

Он поступает эгоистично, как будто именно он должен поднять трофей, если мы что-то выиграем, быть на первом плане на фотографиях и оказаться в вечности. Мне не нравится такой подход.

Вы видите Гризманна в этой роли? Как он будет объединять игроков? На чемпионате мира он был лидером в своей игре, но был ли он лидером в том, как он относился ко всем вокруг себя, как помогал игрокам, попавшим в трудную ситуацию?

Я могу понять, что он разочарован, но такое чувство, что именно этого он с нетерпением ждал после ухода Варана и Льориса. Капитанство не требуют, оно передается», – сказал бывший хавбек сборной Франции в передаче Rothen s’enflamme.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас