Пети о недовольстве Гризманна капитанством Мбаппе: «То, что он усирается из-за этого, показывает, что не нужно отдавать повязку ему. Полномочия принимают, а не требуют»

Теги ПСЖ Атлетико Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Эммануэль Пети Антуан Гризманн Килиан Мбаппе контент Футбол

Эммануэль Пети высказался о недовольстве Антуана Гризманна выбором капитана сборной Франции.

Сообщалось, что форвард «Атлетико» разочарован решением Дидье Дешама назначить капитаном национальной команды менее опытного Килиана Мбаппе и может уйти из сборной из-за этого.

«Я не знаю, почему это вызвало у него разочарование. В глубине души он считает, что он самый достойный, потому что на данный момент он самый старший в сборной. Но полномочия принимают, а не требуют.

Повязка должна прийти к игроку естественным образом, при единогласном согласии, потому что она объединяет всех в раздевалке. То, что он настойчиво просит ее и усирается, простите меня, из-за того, что не получил ее, прекрасно показывает, почему не нужно давать повязку именно ему.

Он поступает эгоистично, как будто именно он должен поднять трофей, если мы что-то выиграем, быть на первом плане на фотографиях и оказаться в вечности. Мне не нравится такой подход.

Вы видите Гризманна в этой роли? Как он будет объединять игроков? На чемпионате мира он был лидером в своей игре, но был ли он лидером в том, как он относился ко всем вокруг себя, как помогал игрокам, попавшим в трудную ситуацию?

Я могу понять, что он разочарован, но такое чувство, что именно этого он с нетерпением ждал после ухода Варана и Льориса. Капитанство не требуют, оно передается», – сказал бывший хавбек сборной Франции в передаче Rothen s’enflamme.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

32 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
grek087
Тот кто назначил капитаном Мбаппе неправ. Должна быть преемственность поколений. Нельзя тупо перескочить через игрока. Нет, наверное можно, как практика показывает, но все должно идти своим чередом. Тогда и микроклимат будет хорошим, и недовольных не будет. Странно это все
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dancosmodan
Ответ Екн Лор
На мой взгляд, судьбу повязки во многом определил финал ЧМ. Антуан 70 минут ходил пешком и не создал ни одного момента, тогда как Мбаппе тащил французов в конце второго тайма как только мог. Это и показывает, кто настоящий лидер
без гризмана не было бы никакого финала. алло? что за бред ты пишешь.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dancosmodan
Ответ mudskipper
Гризманн растворился в финале и был заменен. Мбаппе тащил финал на себе. Это просто факты.
весь чм22 гризман был лучший игроком не только франции но и всего турнира. нет другого игрока который влиял бы на игру как гризманн.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Павлюков
Если вам 30+- вы считаете что решенее тренера неоднозначное. Давать повязку в столь молодом возврасте тренеру нужно понимать, что команда понимает: возможно новый капитан сейчас не тянет, но в будущем, будет лютым тащером, поэтому сейчас нужно поддержать и старым и малым. Но я считаю, что в этом случае решение не правильное, МБапе уже и так закормлен, как бы не пошло в минус ему это капитанство. + Как минимум уважение к старшим нужно воспитывать, сборная не всегда пацаны одногодки
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
karaDENIZZZ
Мбаппе то конечно по заслугам и по статусу повязка достанется.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Madcomposer
Ответ Ебздрогыч
Власть забирают, ее не требуют. Капитанство не требуют, оно дается. Я что-то не понял, капитанство забирают или оно дается?
Там что-то об отдаче и принятии (с)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jwbmwbqvih
Ответ Роман
Там же не выборы проходят, чтобы между игроками выбирать. Тренер как опытный, знающий психологию игроков, как раз выбирает лидера команды.
Пусть выбирает лидера. А команда выбирает капитана.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shikari
Ответ Фалькао к нам не поедет ©
Комментарий удален модератором
énervé
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александра Александрова
Французики сами создают себе проблемы на ровном месте , вечно выясняют , кто из них круче , не удивлюсь если на следующем чемпионате мира , какая нибудь Аргентина их просто разгромит и поедут они со своим Мбаппе домой ) все таскались так с этим Мбаппе он тащер он решает все один , а он просто поехал домой после игр с Баварией , растворился на поле , так же и в финале пока не вышел игрок Баварии Коман и пару игроков центра поля , его не было видно и слышно !
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Ответ jwbmwbqvih
Никогда не понимал назначения капитана тренером. Есть команда,она и должна решать. С другой стороны,были пару раз новости,что Киллиан в перерыве разговаривал с раздевалкой и взбадривал их. А новостей что это делал Гризманн не было.
Там же не выборы проходят, чтобы между игроками выбирать.
Тренер как опытный, знающий психологию игроков, как раз выбирает лидера команды.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
black livoin
Думаю, финал чм доказывает что мбаппе тоже достоин статуса лидера. Он в перерыве финала чм мотивировал своих товарищей. И тем самым дав отпор сопернику. Роналду, Месси, Неймар они тоже в свои 22, 23 стали капитанами своей сборной
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jwbmwbqvih
Никогда не понимал назначения капитана тренером. Есть команда,она и должна решать. С другой стороны,были пару раз новости,что Киллиан в перерыве разговаривал с раздевалкой и взбадривал их. А новостей что это делал Гризманн не было.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mudskipper
Гризманн растворился в финале и был заменен. Мбаппе тащил финал на себе. Это просто факты.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sevuska
Истеричный лейтенант не должен быть капитаном сборной Франции.
Правильно всё Пети говорит .
Капитанство даётся тренером сборной Франции на его усмотрение самому авторитетному и подходящему для этой роли игроку , независимо от его возраста и половой ориентации 👍
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
морозки
Ответ Ебздрогыч
Власть забирают, ее не требуют. Капитанство не требуют, оно дается. Я что-то не понял, капитанство забирают или оно дается?
Запутался при даче интервью. Как и при «единогласном согласии».
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Я лопнул от смеха
Пусть пол меняет в знак протеста, и капитанит в женской сборной
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Гризманн с радужными прическами.. Лучше уж Мбаппе, тот показал что достоин, когда камбекнул 3 мяча в финале ЧМ.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Азрет-Али Айбазов
На победном ЧМ 18 забил 4 года и отдал 2 голевые.
Чем не лидер.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Теннисный абсолют
эманюэль пети был великим игроком
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екн Лор
На мой взгляд, судьбу повязки во многом определил финал ЧМ. Антуан 70 минут ходил пешком и не создал ни одного момента, тогда как Мбаппе тащил французов в конце второго тайма как только мог. Это и показывает, кто настоящий лидер
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Новиков
Гризманну видимо суждено быть вечным лейтенантом
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Комментарий удален модератором
Леее куда прешь Гризманн, не видишь Пети идет
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jonny_Evans
Ауф!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
Смешно, что Антуан еще ничего не сделал, была только чья-то там инфа в Фигаро и все. А Пети уже в грязь втоптал Гризманна, будто тот вообще ничего не сделал для сборной
+28
-3
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ХавиГави_Паратрупер
Ответ Фалькао к нам не поедет ©
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий