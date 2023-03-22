Негрейра указал в отчете, что Айтекин несколько раз ошибся в пользу «Барсы» в матче с «ПСЖ» (6:1): не дал пенальти за фол на Ди Марии и дал после падения Суареса
Судья Дениз Айтекин сделал ряд ошибок в пользу «Барселоны» в матче с «ПСЖ в 2017 году.
Об этом в отчете, подготовленном для каталонцев, написали бывший вице-президент испанского судейского комитета Хосе Мария Энрикес Негрейра и его сын.
Как сообщает COPE со ссылкой на материалы так называемого дела Негрейры, находящиеся в распоряжении EFE, в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов главный арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота «блауграны» на 84-й минуте.
«Маскерано нанес Ди Марии удар в очевидной голевой ситуации в штрафной площади «Барселоны», – говорится в отчете с пометкой, что верным решением было бы указать на точку.
В случае с одиннадцатиметровым в ворота «ПСЖ» на 89-й минуте сказано, что форвард испанской команды Луис Суарес «воспользовался легким толчком и упал». Корректно было бы не назначать пенальти, который привел к счету 5:1.
Также Негрейра отметил, что решение дать «Барселоне» исполнить одиннадцатиметровый за фол на Неймаре на 47-й минуте было слишком строгим.
В то же время эксперт подчеркнул, что в матче было два решения не в пользу «Барселоны». На 33-й минуте можно было дать пенальти за фол на Неймаре (хотя игрок преувеличил силу контакта, как отмечается). На 58-й минуте на то, что игрок парижан прихватывал Лионеля Месси у штрафной «ПСЖ», судья тоже никак не отреагировал.
На сайте они выкладывают целые статьи с подробным разбором матчей. Да, помимо отчетов о самих судьях, Негрейра делал разборы матчей с первой по последнюю минуту.
Здесь, например, говорится о Класико 2016 года. Тогда Негрейра указал на то, что «Реал» пострадал от судейских решений. Помимо этого, были даже отчеты, связанные с тем, как расположение арбитров повлияло на те или иные эпизоды, а также неудачные вводы мяча из аута, угловые и тд.
При всем этом в разборах указаны абсолютно все ошибки, и не важно, в чью сторону свистел судья. Поэтому Негрейра писал как о трех ошибках в пользу «Барсы» в Класико, так и об ошибках в пользу той же «Барсы» в матче с ПСЖ, который закончился со счётом 6-1.
🗞️ В конце статьи редакторы пишут, что стоимость этих отчетов и правда субъективна, но они составлены довольно качественно и имеют определеную ценность
BLAUGRANA | BARCELONA
https://youtu.be/JhYXbGO7ylc?t=15
Ставьте на замедление. Там четко виден удар в опорную.
И видно, как стопа ушла в землю после удара.
Без ВАР конечно не просто разобраться. Но без ВАР и фолы парижан, за которые ставили пенки, еще тяжелее было увидеть. Фол на Суаресе просто дикое позорище.
Еще раз - покажи хоть один внятный повтор, где видно как он касается ноги ДиМарии.
Бтв там был еще пенальти на Анри в первом матче, который менял бы абсолютно всё, но опять же сложно запомнить это по 8-минутной нарезке. Понимаемо.
Пысы Тот случай ДиМы с Маскерано на ВАРе бы сейчас минут 5 рассматривали, настолько там можно играться с ракурсами. Да и до конца тут, судя по гыгыканью в комментариях, никто не читал🤷♂️