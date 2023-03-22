Негрейра указал в отчете, что Айтекин несколько раз ошибся в пользу «Барсы» в матче с «ПСЖ» (6:1): не дал пенальти за фол на Ди Марии и дал после падения Суареса

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Хавьер Маскерано Анхель Ди Мария Луис Суарес Неймар Дениз Айтекин Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Судья Дениз Айтекин сделал ряд ошибок в пользу «Барселоны» в матче с «ПСЖ в 2017 году.

Об этом в отчете, подготовленном для каталонцев, написали бывший вице-президент испанского судейского комитета Хосе Мария Энрикес Негрейра и его сын.

Как сообщает COPE со ссылкой на материалы так называемого дела Негрейры, находящиеся в распоряжении EFE, в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов главный арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота «блауграны» на 84-й минуте.

«Маскерано нанес Ди Марии удар в очевидной голевой ситуации в штрафной площади «Барселоны», – говорится в отчете с пометкой, что верным решением было бы указать на точку.

В случае с одиннадцатиметровым в ворота «ПСЖ» на 89-й минуте сказано, что форвард испанской команды Луис Суарес «воспользовался легким толчком и упал». Корректно было бы не назначать пенальти, который привел к счету 5:1.

Также Негрейра отметил, что решение дать «Барселоне» исполнить одиннадцатиметровый за фол на Неймаре на 47-й минуте было слишком строгим.

В то же время эксперт подчеркнул, что в матче было два решения не в пользу «Барселоны». На 33-й минуте можно было дать пенальти за фол на Неймаре (хотя игрок преувеличил силу контакта, как отмечается). На 58-й минуте на то, что игрок парижан прихватывал Лионеля Месси у штрафной «ПСЖ», судья тоже никак не отреагировал.

Материалы по теме

53 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stas D
Айтекин очень посредственный судейка и не заслуживает судить такие матчи априори
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Parce
☄️ Вот уже даже мадридская Marca подключается и признает, что отчеты были

На сайте они выкладывают целые статьи с подробным разбором матчей. Да, помимо отчетов о самих судьях, Негрейра делал разборы матчей с первой по последнюю минуту.

Здесь, например, говорится о Класико 2016 года. Тогда Негрейра указал на то, что «Реал» пострадал от судейских решений. Помимо этого, были даже отчеты, связанные с тем, как расположение арбитров повлияло на те или иные эпизоды, а также неудачные вводы мяча из аута, угловые и тд.

При всем этом в разборах указаны абсолютно все ошибки, и не важно, в чью сторону свистел судья. Поэтому Негрейра писал как о трех ошибках в пользу «Барсы» в Класико, так и об ошибках в пользу той же «Барсы» в матче с ПСЖ, который закончился со счётом 6-1.

🗞️ В конце статьи редакторы пишут, что стоимость этих отчетов и правда субъективна, но они составлены довольно качественно и имеют определеную ценность

BLAUGRANA | BARCELONA
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
h4ww7xkqkz
Все прекрасно видели,что пенка была левая,а если бы сейчас смотрели на Варе,то 2-3 гола БЧК точно можно было отменить из-за офсайда 😂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
predMBAPPE
Ответ Теннисный абсолют
Похоже весьма объективный человек, зря на него гадости льют.
Каждый человек даёт то что у него есть, дальше читай комментарии и делай выводы)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Имя Фамилия
Платили ему за судейство, а отчёты это просто отмыв грязных денег. Вы почитайте что он там накарякал, 2 пенальти бедной барсе не дали, с вас 8 миллионов 🤡
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mj23.net
Ответ Iamliam
В случае с ’фолом’ Маскерано нет ни одного четкого повтора, что он в ногу играл, ДиМария так же мог это все изобразить как и Суарес.
Там очень четкий повтор есть
https://youtu.be/JhYXbGO7ylc?t=15
Ставьте на замедление. Там четко виден удар в опорную.
И видно, как стопа ушла в землю после удара.
Без ВАР конечно не просто разобраться. Но без ВАР и фолы парижан, за которые ставили пенки, еще тяжелее было увидеть. Фол на Суаресе просто дикое позорище.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Имя Фамилия
Ответ Фёдор Коновалов
Не поклонник Барсы, но в том вылете парижан прежде всего виновны пассивность ПСЖ с одной стороны и желание+класс Барсы с другой. При том, что да - какие-то ошибки судьи тоже могли быть.
В вылете ПСЖ виновато судейство и ничего больше, пассивный ПСЖ напихал этому цирку 5 голов + пенальти на Ди Марии, и ещё куча моментов с игры, а барса нашакалила стандартов, левых пенок и ещё подфартило с автоголом. Безвольный слив Ювентусу в 1/4 показал кто есть кто, там должен был играть ПСЖ.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Parce
Ответ Konvicted
Барса заплатила больше 7-ми миллионов евро Капитану Очевидность.
Услуги профессионалов дорого стоят, даже если они несут очевидные вещи
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
шампион
Негрейра это как тот блогер, который стебется над всякими "лайфхаками", делая вместо них очевидные и простые вещи.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iamliam
Ответ Акрапович
Действительно, ногу же не сломал ему, значит ничего и не было раз тебе не видно на повторе. Проблема только в том что Маскерано потом сам признался, что фолил
Он сказал что у него было намерение сфолить, а не что он фолил)
Еще раз - покажи хоть один внятный повтор, где видно как он касается ноги ДиМарии.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Ответ mj23.net
Абидаля удалили на 66.
Самое ржачное в том матче, что Барса в меньшинстве играя возила Челси в гостях как котят)) Почему-то об этом не принято вспоминать, будь на месте синего буса уважаемая команда, просто накидали бы им еще не выпрашивая нырками левые пенальти. Можете представить, какую унылую команду пытаются оправдать Эвребой)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Parce
Ответ ХавиГави_Паратрупер
"Можно было дать", "было слишком строгим", "воспользовался толчком". То есть всё на уровне понятий и "футбольного духа", а не конкретных правил. Профессионал и объективный человек, ничего не скажешь, Хусаинов отдыхает🤓 Пысы Тот случай ДиМы с Маскерано на ВАРе бы сейчас минут 5 рассматривали, настолько там можно играться с ракурсами. Да и до конца тут, судя по гыгыканью в комментариях, никто не читал🤷‍♂️
Ну будем честны и сейчас судьи похожие эпизоды по разному трактуют
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alberto-m
Ответ Айлин 1990
Когда подобные слова дождёмся про Кашаи, Оливер, Чакыр, Рокки, Клатенбург, Брых????? Или у них президент настолько крутой, что про этих никогда не поднимут тему.
Там Барселона забыла проплатить
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alberto-m
Ответ Parce
Нет, платили чтоб Барселоне подсуживали в Испании, тут же местные эксперты объясняли🤓
🤣🤣🤣👍👍👍
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Ответ mj23.net
Абидаля удалили на 66.
Даже если на 66. То до этой минуты не было поставлены 4 пенальти. Ещё один под конец игры.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
babalunga_357
Ответ Роман Марченко
и за это они ему платили? всё это очень комично
А если представить, что это банальный отмыв денег, то уже чуть менее комично, дыа?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alberto-m
Ответ Теннисный абсолют
Похоже весьма объективный человек, зря на него гадости льют.
А самое интересное, что теперь у хейтеров Барсы, будет повод сказать, что он ещё и подкупал судей в Лиге Чемпионов
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Родя Раскольников
Ответ mj23.net
Абидаля удалили на 66.
Так он этот матч видел только по нарезкам в ютубе, не стоит судить строго тикток поколение.

Бтв там был еще пенальти на Анри в первом матче, который менял бы абсолютно всё, но опять же сложно запомнить это по 8-минутной нарезке. Понимаемо.
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ХавиГави_Паратрупер
Ответ Теннисный абсолют
Похоже весьма объективный человек, зря на него гадости льют.
"Можно было дать", "было слишком строгим", "воспользовался толчком". То есть всё на уровне понятий и "футбольного духа", а не конкретных правил. Профессионал и объективный человек, ничего не скажешь, Хусаинов отдыхает🤓
Пысы Тот случай ДиМы с Маскерано на ВАРе бы сейчас минут 5 рассматривали, настолько там можно играться с ракурсами. Да и до конца тут, судя по гыгыканью в комментариях, никто не читал🤷‍♂️
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пинающий Достоинства
Это классическое «в ходе любого расследования главное не выйти на самого себя»
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vlad
Ответ Фёдор Коновалов
Не поклонник Барсы, но в том вылете парижан прежде всего виновны пассивность ПСЖ с одной стороны и желание+класс Барсы с другой. При том, что да - какие-то ошибки судьи тоже могли быть.
Вот именно, что у ПСЖ не было такой жажды победить. Барса победила не без ошибок айтекина. Ну ладно, не был бы счёт 6:1. Но в любом случае тот матч ПСЖ проиграл бы. Из-за своей бесхарактерности. Согласитесь хотя бы в этом, ненавистники Барсы.
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вероника Иванова
Ответ Айлин 1990
Когда подобные слова дождёмся про Кашаи, Оливер, Чакыр, Рокки, Клатенбург, Брых????? Или у них президент настолько крутой, что про этих никогда не поднимут тему.
Для этого фк Негрейре нужно пройти очищение сегундой
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акрапович
Ответ Iamliam
В случае с ’фолом’ Маскерано нет ни одного четкого повтора, что он в ногу играл, ДиМария так же мог это все изобразить как и Суарес.
Действительно, ногу же не сломал ему, значит ничего и не было раз тебе не видно на повторе. Проблема только в том что Маскерано потом сам признался, что фолил
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Goozla
Ответ mj23.net
Абидаля удалили на 66.
когда ещё полностью не было решено
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mj23.net
Ответ Роман
Отчёт по Эвребе: 5 раз судья ошибся, когда не поставил пенальти в ворота Барсы. 1 раз ошибочно удалил Абидаля на 80 минуте, но этот эпизод уже ничего не решал.
Абидаля удалили на 66.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий