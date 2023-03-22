Негрейра указал в отчете, что Айтекин несколько раз ошибся в пользу «Барсы» в матче с «ПСЖ» (6:1): не дал пенальти за фол на Ди Марии и дал после падения Суареса

Судья Дениз Айтекин сделал ряд ошибок в пользу «Барселоны» в матче с «ПСЖ в 2017 году.

Об этом в отчете, подготовленном для каталонцев, написали бывший вице-президент испанского судейского комитета и его сын.

Как сообщает COPE со ссылкой на материалы так называемого дела Негрейры, находящиеся в распоряжении EFE, в ответной игре 1/8 финала чемпионов главный арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота «блауграны» на 84-й минуте.

« нанес Ди Марии удар в очевидной голевой ситуации в штрафной площади «Барселоны», – говорится в отчете с пометкой, что верным решением было бы указать на точку.

В случае с одиннадцатиметровым в ворота «ПСЖ» на 89-й минуте сказано, что форвард испанской команды «воспользовался легким толчком и упал». Корректно было бы не назначать пенальти, который привел к счету 5:1.

Также Негрейра отметил, что решение дать «Барселоне» исполнить одиннадцатиметровый за фол на Неймаре на 47-й минуте было слишком строгим.

В то же время эксперт подчеркнул, что в матче было два решения не в пользу «Барселоны». На 33-й минуте можно было дать пенальти за фол на Неймаре (хотя игрок преувеличил силу контакта, как отмечается). На 58-й минуте на то, что игрок парижан прихватывал у штрафной «ПСЖ», судья тоже никак не отреагировал.