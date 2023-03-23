Дибала может подать в суд на «Юве» и потребовать 54 млн евро – компенсацию за срыв продления контракта и долг по зарплате

Теги Рома Ювентус серия А Италия Пауло Дибала деньги Футбол

Пауло Дибала может подать в суд на «Ювентус». 

Как сообщает Goal со ссылкой на La Repubblica, адвокат аргентинца Лука Феррари намерен потребовать у туринского клуба финансовую компенсацию за срыв переговоров о продлении контракта. 

По версии юриста, переговоры о продлении соглашения между футболистом и туринским клубом начались в июне 2021 года. И осле того, как принципиальное соглашение уже было достигнуто, «Ювентус» внезапно отказался от продолжения сотрудничества, из-за чего Дибале пришлось менять свои планы. 

Сторона игрока требует компенсацию, равную разнице между тем, сколько аргентинец заработал бы в «Ювентусе» в случае продления контракта, и тем, сколько он зарабатывает сейчас на основании контракта, подписанного с «Ромой». Также адвокат требует выплатить игроку долг в 3,8 миллионов евро – в свое время «Ювентус» сэкономил эту сумму благодаря «маневрам с зарплатой». 

Таким образом, максимальная сумма компенсации может составить 54 миллиона евро. 

В мае прошлого года Феррари запросил у «Ювентуса» пять миллионов евро для урегулирования обоих споров, получив отрицательный ответ и встречное предложение – 3 миллиона сразу или 4 миллиона выплатами в течение двух лет. Дибала не принял эти условия. 

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23 комментария

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Иван Тасминский
"И осле того" заменить на "И после того"
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Nekrasen
Ответ Syroezhkin
Это как бы если Юве подал в суд на Дибалу за то, что он не забил голы в ЛЧ иизза это команда не проқла дальшк. Тем самым клуб не заработал опред сумму
Если точнее, что за 3 сезона сыграл в 2 матчах 1/8 из 6 )
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Парень со двора Шмурнова
Ответ Лионель Петрович Баджио
В рамках правового поля какие-либо "договорённости" между сторонами не заверенные документально не имеют юридической силы
Вы глубоко ошибаетесь.
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Лионель Петрович Баджио
Ответ Парень со двора Шмурнова
Что значит не имеет смысла? Вы работаете, договорились предварительно с работодателем о продлении имеющегося соглашения, по которому вы будете получать столько же или даже больше, в итоге все срывается и вы вообще уходите с работы на улицу и вынуждены искать новое место. Вы бы не хотели взыскать с работодателя то, что могли бы получить, особенно если сразу не получилось бы найти новую работу?
В рамках правового поля какие-либо "договорённости" между сторонами не заверенные документально не имеют юридической силы
+1
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Парень со двора Шмурнова
Ответ Заяцволк
Предварительный - это в любом случае ещё не заключенный контракт. А требует он так, будто контракт уже был заключён. Ну а то, что руководство поменяло решение - это вообще обычный процесс, планы у людей могут меняться каждый день/час/минуту, и актуализироваться исходя из текущей ситуации. Например, в 2018 году Путин говорил "У нас нет в планах менять конституцию", а в 2020 году такие планы появились, вроде обычное дело, но наша честная оппозиция почему-то обвиняет его, мол он "обещал не менять", хотя на самом деле он ничего не обещал, а просто поменялись планы. Или например говорили "Киев будет взят за 3 дня", а потом оказалось, что всё НАТО за них вступилось, и планы надо уже пересматривать. Или ещё в июне прошлого года говорили "мобилизации не будет, профессиональная армия справится", а в сентябре - оп, мобилизация, то же самое - поменялись планы. Если бы за каждое такое изменение планов приходилось доплачивать, вообще хаос образовался бы
Очень странные примеры, но я, быть может, удивлю вас - предварительный договор тоже влияет на возникновение прав и обязанностей.
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Парень со двора Шмурнова
Ответ Jamil Israfilov
Ну требования его обоснованны. Тут понятное дело. Но вот сможет ли адвокат без соответствующих документов выиграть выплату компенсаций, в чём я сильно сомневаюсь.
Тут сложно делать какие-либо выводы не зная полностью всей подноготной.
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l1973
Как наши банкиры говорят-имеем право отказать без объяснения причин. Так же и этого персонажа вечно перспективного туда послать.
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Заяцволк
Ответ Парень со двора Шмурнова
Что значит не имеет смысла? Вы работаете, договорились предварительно с работодателем о продлении имеющегося соглашения, по которому вы будете получать столько же или даже больше, в итоге все срывается и вы вообще уходите с работы на улицу и вынуждены искать новое место. Вы бы не хотели взыскать с работодателя то, что могли бы получить, особенно если сразу не получилось бы найти новую работу?
Предварительный - это в любом случае ещё не заключенный контракт. А требует он так, будто контракт уже был заключён. Ну а то, что руководство поменяло решение - это вообще обычный процесс, планы у людей могут меняться каждый день/час/минуту, и актуализироваться исходя из текущей ситуации. Например, в 2018 году Путин говорил "У нас нет в планах менять конституцию", а в 2020 году такие планы появились, вроде обычное дело, но наша честная оппозиция почему-то обвиняет его, мол он "обещал не менять", хотя на самом деле он ничего не обещал, а просто поменялись планы. Или например говорили "Киев будет взят за 3 дня", а потом оказалось, что всё НАТО за них вступилось, и планы надо уже пересматривать. Или ещё в июне прошлого года говорили "мобилизации не будет, профессиональная армия справится", а в сентябре - оп, мобилизация, то же самое - поменялись планы. Если бы за каждое такое изменение планов приходилось доплачивать, вообще хаос образовался бы
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Златан Кубарев
Павлик морозов
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Syroezhkin
Это как бы если Юве подал в суд на Дибалу за то, что он не забил голы в ЛЧ иизза это команда не проқла дальшк. Тем самым клуб не заработал опред сумму
+6
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Jamil Israfilov
Ответ Парень со двора Шмурнова
В новости говорится про «принципиальное соглашение». Я лично предполагаю, что был предварительный контракт заключен. Я не предлагал углубляться в вопрос юридического оформления взаимоотношений игрока и клуба, я исключительно с точки зрения разумности / неразумности и обоснованности / необоснованности требований Дибалы и его юристов.
Ну требования его обоснованны. Тут понятное дело. Но вот сможет ли адвокат без соответствующих документов выиграть выплату компенсаций, в чём я сильно сомневаюсь.
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YoRHa
"По версии юриста, переговоры о продлении соглашения между футболистом и туринским клубом начались в июне 2021 года"

Они ещё осенью 20-го начались, при Пирло. Уже тогда недоМесси в позу вставал.
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Automatic
Л - легенда, К - капитан
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Парень со двора Шмурнова
Ответ Jamil Israfilov
Предварительно это как? Есть бумага? Или честное слово Аньелли достаточно?
В новости говорится про «принципиальное соглашение». Я лично предполагаю, что был предварительный контракт заключен.

Я не предлагал углубляться в вопрос юридического оформления взаимоотношений игрока и клуба, я исключительно с точки зрения разумности / неразумности и обоснованности / необоснованности требований Дибалы и его юристов.
+1
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Jamil Israfilov
Ответ Парень со двора Шмурнова
Что значит не имеет смысла? Вы работаете, договорились предварительно с работодателем о продлении имеющегося соглашения, по которому вы будете получать столько же или даже больше, в итоге все срывается и вы вообще уходите с работы на улицу и вынуждены искать новое место. Вы бы не хотели взыскать с работодателя то, что могли бы получить, особенно если сразу не получилось бы найти новую работу?
Предварительно это как? Есть бумага? Или честное слово Аньелли достаточно?
+12
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Кори Тэйлор
Устроился на другую работу, где платят поменьше и через пару лет потребовал с прошлой конторы доплатить разницу за этот период? Гениально.
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Парень со двора Шмурнова
Ответ Digart
Я понимаю, что Дибала требует деньги, которые он заработал, но «компенсация за непродление контракта» вообще не имеет смысла.
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Halicarnassus
Выяснится что Дибала фанат Ромы , а адвокат представляющий интересы - Наполи. Дибала извинится и заплатит Юве 2-3 млн компенсации )
+8
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Кирилл Павлюченко
Агент Паши полностью облажался - теперь решил хайпануть на фоне жалких 6 млн - которые он выбил из Ромы. Но с Юве он получит "от мёртвого осла уши".
+18
-1
+17
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Румынский Клуж
Ответ Severfan
может и мне подать на Дибалу в суд и потребовать заплатить мне столько денег, сколько бы он мне заплатил бы, если бы я бы был бы его адвокатом бы и судился бы с Ювентусом бы
Слишком много "бы"
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-1
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Digart
Я понимаю, что Дибала требует деньги, которые он заработал, но «компенсация за непродление контракта» вообще не имеет смысла.
+37
-1
+36
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Batt Monner
Комментарий скрыт
0
-11
-11
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Severfan
может и мне подать на Дибалу в суд и потребовать заплатить мне столько денег, сколько бы он мне заплатил бы, если бы я бы был бы его адвокатом бы и судился бы с Ювентусом бы
+11
-4
+7
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