Дибала может подать в суд на «Юве» и потребовать 54 млн евро – компенсацию за срыв продления контракта и долг по зарплате

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Как сообщает Goal со ссылкой на La Repubblica, адвокат аргентинца Лука Феррари намерен потребовать у туринского клуба финансовую компенсацию за срыв переговоров о продлении контракта.

По версии юриста, переговоры о продлении соглашения между футболистом и туринским клубом начались в июне 2021 года. И осле того, как принципиальное соглашение уже было достигнуто, «Ювентус» внезапно отказался от продолжения сотрудничества, из-за чего Дибале пришлось менять свои планы.

Сторона игрока требует компенсацию, равную разнице между тем, сколько аргентинец заработал бы в «Ювентусе» в случае продления контракта, и тем, сколько он зарабатывает сейчас на основании контракта, подписанного с «Ромой». Также адвокат требует выплатить игроку долг в 3,8 миллионов евро – в свое время «Ювентус» сэкономил эту сумму благодаря «маневрам с зарплатой».

Таким образом, максимальная сумма компенсации может составить 54 миллиона евро.

В мае прошлого года Феррари запросил у «Ювентуса» пять миллионов евро для урегулирования обоих споров, получив отрицательный ответ и встречное предложение – 3 миллиона сразу или 4 миллиона выплатами в течение двух лет. Дибала не принял эти условия.

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