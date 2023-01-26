Дибала и Бернардески дали показания по делу о финансовых махинациях «Юве» с зарплатой игроков в сезоне-2019/20

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Пауло Дибала дал показания по делу о финансовых махинациях «Ювентуса» с зарплатой игроков.

Бывший полузащитник «Ювентуса», играющий за «Рому», дал показания относительно зарплаты за последние месяцы сезона-2019/20.

«Нам предложили отказаться от зарплаты за четыре месяца – не помню точно, за какие именно. Многие из нас были поражены таким предложением и не согласились, потому что не хотели отказываться от зарплаты за столько месяцев. Тогда нам предложили выплатить зарплату за три месяца из этих четырех в следующем сезоне, а одну удержать в качестве солидарности.

У нас был групповой чат в Whatsapp с товарищами по команде и Маттео Фабрисом (начальник команды – прим. Sports.ru). Когда началось смутное время (речь о пандемии коронавируса, приведшей к остановке европейских чемпионатов в марте 2020 года – прим. Sports.ru), кто-то уехал, а кто-то остался в Италии.

Я помню, что мы решили принять общее решение – принять предложение или отказаться от него всей командой. Я не помню, чтобы лично говорил об этом с Паратичи и Недведом.

Позже вышел пресс-релиз, и многие люди думали, что мы отказались от четырех месяцев [зарплаты] – тогда никто не знал, что нам вернут деньги за три месяца, их заплатили позже. То, что было написано в пресс-релизе, не соответствовало действительности.

Когда нас попросили отказаться от зарплаты за четыре месяца, мы были поражены, и многие из нас сказали «нет». С руководством общались три капитана – Бонуччи, Кьеллини и Буффон. Я не знаю, ходили ли они когда-нибудь [к руководству] все вместе.

[В сезоне-2020/21] мы поступили аналогично, но ничего не удерживая, даже за один месяц. Я не помню, было ли это обязательным или каждый решал сам. В то время мы с «Юве» говорили о продлении [контракта] и не могли достичь соглашения.

Я не хотел никаких операций с зарплатой, я просто хотел получать ее каждый месяц. Но мои представители сказали, что будет лучше согласиться, чтобы сохранить хорошие отношения с клубом и иметь больше шансов на продление контракта», – рассказал Дибала.

Показания Дибалы подтвердил и Федерико Бернардески, который сейчас выступает за «Торонто».

«Я помню, что после первоначального предложения, которое было высоким, некоторые возражали и выражали недоумение.

Почти все сначала были против [отказа от] четырех ежемесячных выплат. Я тоже был против – сказал, что это слишком большая сумма. Конечно, часть команды ничего не говорила, а некоторые пытались найти компромисс», – рассказал Бернардески.

С «Ювентуса» сняли 15 очков – за махинации с доходами. Какие?

21 комментарий

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Forza Juve
Ответ dmitryGoose
Руководство Юве вытирало о Дибалу ноги, он всего лишь ответил взаимностью. Даже после его ухода умудрились унизить, дав ту зарплату, которую он требовал, в 3 раза более стеклянным Погба и Ди Мария, у которых на двоих хороших игр меньше, чем у Дибалы голов Абсолютная некомпетентность менеджмента Юве не вызывает вопросов уже ни у кого. Парень всё правильно сделал и наслаждается футболом ДАЖЕ У МОУРИНЬО. Где блин Аллегри второго прихода находится в иерархии автобусников?
ДА ТЫ ЧЕ! Вытирало ноги о вечно травмированного Дибалу, предлагая такой контракт, который ему потом больше нигде не предложили? При том что он уже пару лет не показывал игры, достойной тех денег. Отказались с ним дальше продолжать переговоры после того как стало известно, что за спиной у Юве он вел переговоры с интером. А ты если не в теме, не пиши чушь.
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Aleks Del Piero
Ответ dmitryGoose
Да вот нифига. Дибала получал в 3,5 раза меньше португеса, в то время как был признан MVP чемпионата. Вот уж на кого гнать, так это не на Дибалу. Даже с учетом провального сезона с Пирло у него лучшее соотношение цена/качество в атаке после Тевеса
Порток это вообще самая чёрная страница современной истории, с него все и началось, ковид лишь добил до этой горячки.
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dmitryGoose
Ответ Forza Juve
Мда, оба еще раз подтвердили что бабло для них важнее команды. Один "просто хотел получать зарплату каждый месяц" и ради бабла просрал место в Юве и дауншифтнулся в Рому, второй вообще в Канаду укатил.
Руководство Юве вытирало о Дибалу ноги, он всего лишь ответил взаимностью. Даже после его ухода умудрились унизить, дав ту зарплату, которую он требовал, в 3 раза более стеклянным Погба и Ди Мария, у которых на двоих хороших игр меньше, чем у Дибалы голов

Абсолютная некомпетентность менеджмента Юве не вызывает вопросов уже ни у кого.
Парень всё правильно сделал и наслаждается футболом ДАЖЕ У МОУРИНЬО. Где блин Аллегри второго прихода находится в иерархии автобусников?
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-2
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Forza Juve
Мда, оба еще раз подтвердили что бабло для них важнее команды. Один "просто хотел получать зарплату каждый месяц" и ради бабла просрал место в Юве и дауншифтнулся в Рому, второй вообще в Канаду укатил.
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dmitryGoose
Какой позор
Я рад, что это руководство идиотов выгнали к чертям. ВСЁ держалось на Маротте
Не удивлён, что результаты команды так просели и что игроки не идут на встречу такому поганому менеджменту

Представьте, что вас вынуждают отказаться от 1/3 зп добровольно-принудительно. Вам ок будет? Или вы в школу ходите еще?)))

Другое дело, как здесь поступали другие команды. И при чем здесь очки текущего сезона...
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dmitryGoose
Ответ Aleks Del Piero
Из-за короны практически все клубы просили от лиг и УЕФА фин. помощи и понимания от игроков, максимум что дали в ответ: смягчили ФФП на пару лет, ПСЖ и Сити сказали спасибо! Уверен, что многие аналогичным образом сокращали свои расходы и "добровольно" отказывались от зарплат, которые, в дальнейшем, им выплачивали в конвертах. Но в этой ситуации страдает только Юве. Почему? Видите ли, нечего котироваться на бирже, тогда и проблем бы не было. Позволило ли это достигать каких-то спортивных преимуществ? Крайне маловероятно, но штрафовать будут как за спортивные нарушения, очками, банами еврокубков и т.д. Л - логика. Вообще забавно, конечно, что все эти бедные миллионеры так во штыки воспринимали просьбы клубов пойти им навстречу и отказаться от части ЗП, особенно тогда, когда был реальный карантин и все тупо сидели по домам, никаких матчей - ничего, но требовали, чтобы ЗПшка капала как и прежде, а после "возобновления турниров", клубы как и прежде продолжали нести убытки из-за отсутствия доходов от "матчдей", но таких работяг как Дибала, который и без того 2/3 игр наблюдал с больничной койки из J-медикал, это волновало мало. Совесть это что-то эдакое. O tempora, o mores! :) Ладно, переживем. Fino alla fine.
Да вот нифига. Дибала получал в 3,5 раза меньше португеса, в то время как был признан MVP чемпионата.

Вот уж на кого гнать, так это не на Дибалу. Даже с учетом провального сезона с Пирло у него лучшее соотношение цена/качество в атаке после Тевеса
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bagire84@gmail.com
Где в их показаниях речь идёт ,о З .П. в конвертах?
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ForzaGandzasar
"Когда нас попросили отказаться от зарплаты за четыре месяца, мы были поражены," реальность, хотим или нет
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Е.Р.
АХАХАХА
Так вот кто придумал рычаги
В пердив эту помойку!
+2
-6
-4
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Lo Zio
ДНК Рубе в их крови 💪
+1
-3
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Aleks Del Piero
Из-за короны практически все клубы просили от лиг и УЕФА фин. помощи и понимания от игроков, максимум что дали в ответ: смягчили ФФП на пару лет, ПСЖ и Сити сказали спасибо! Уверен, что многие аналогичным образом сокращали свои расходы и "добровольно" отказывались от зарплат, которые, в дальнейшем, им выплачивали в конвертах. Но в этой ситуации страдает только Юве. Почему? Видите ли, нечего котироваться на бирже, тогда и проблем бы не было. Позволило ли это достигать каких-то спортивных преимуществ? Крайне маловероятно, но штрафовать будут как за спортивные нарушения, очками, банами еврокубков и т.д. Л - логика. Вообще забавно, конечно, что все эти бедные миллионеры так во штыки воспринимали просьбы клубов пойти им навстречу и отказаться от части ЗП, особенно тогда, когда был реальный карантин и все тупо сидели по домам, никаких матчей - ничего, но требовали, чтобы ЗПшка капала как и прежде, а после "возобновления турниров", клубы как и прежде продолжали нести убытки из-за отсутствия доходов от "матчдей", но таких работяг как Дибала, который и без того 2/3 игр наблюдал с больничной койки из J-медикал, это волновало мало. Совесть это что-то эдакое. O tempora, o mores! :) Ладно, переживем. Fino alla fine.
+12
-5
+7
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Заяцволк
Ответ Дмитрий
Я сразу предлагал отдать эти 15 очков черно-синим. Теперь вот всего 11 остались. Надо торопиться
Если сразу, было бы подозрительно. Могли бы заподозрить наш честный непреступный Интер )
+11
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Dzhansug Bukiya
Ну и? Заплатили зарплату за 3 месяца вместо 4, на след год эту лишнюю зарплату должны были выплатить и выплатили? В чем нарушение? Бред какой-то
+4
0
+4
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Кинглер
Ответ Александр Колесников
Конечно лучше в тюрьму присесть же, да?
Просто решил ляпнуть про тюрьму. Какая нафиг тюрьма. Господи, дай людям мозги
0
-3
-3
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Кинглер
Ответ Александр Колесников
Конечно лучше в тюрьму присесть же, да?
Остальных кто показания не дал посадили в тюрьму? Тот же Буффон, Кьеллини, они же по словам Дибалы были посредниками между руководством и командой. Они просто не такие крысы как Дибала и Бернардески
+2
-3
-1
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Vadim Vadiara
Там ДеЛигт и Де Шильо сразу всех вломили. Поэтому следующие опрашиваемые врядли будут врать. Думаю, следователям чат уже показали первые два Иуды
+8
-4
+4
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Дмитрий
Ответ Заяцволк
Ну честность похвальна, ок, Роме и Торонто присуждается по 2 очка из 15 отобранных у Ювентуса, осталось разыграть ещё 11. Если не найдутся желающие, можно нашему Интеру отдать, не пропадать же добру
Я сразу предлагал отдать эти 15 очков черно-синим. Теперь вот всего 11 остались. Надо торопиться
+6
0
+6
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Заяцволк
Ну честность похвальна, ок, Роме и Торонто присуждается по 2 очка из 15 отобранных у Ювентуса, осталось разыграть ещё 11. Если не найдутся желающие, можно нашему Интеру отдать, не пропадать же добру
+23
-3
+20
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Александр Колесников
Ответ Кинглер
Два черта, играли в лучшем случае одну игру, а пять пропускали из-за травмы или пешком по полю ходили. Мало того что отказались помочь клубу в трудное время, так еще и слили всю информацию
Конечно лучше в тюрьму присесть же, да?
+7
-3
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Белые штаны Хави
Очень интересно, но ничего не понятно
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Кинглер
Комментарий скрыт
+4
-13
-9
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