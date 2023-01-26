Дибала и Бернардески дали показания по делу о финансовых махинациях «Юве» с зарплатой игроков в сезоне-2019/20

дал показания по делу о финансовых махинациях « » с зарплатой игроков.

Бывший полузащитник «Ювентуса», играющий за «Рому», дал показания относительно зарплаты за последние месяцы сезона-2019/20.

«Нам предложили отказаться от зарплаты за четыре месяца – не помню точно, за какие именно. Многие из нас были поражены таким предложением и не согласились, потому что не хотели отказываться от зарплаты за столько месяцев. Тогда нам предложили выплатить зарплату за три месяца из этих четырех в следующем сезоне, а одну удержать в качестве солидарности.

У нас был групповой чат в Whatsapp с товарищами по команде и Маттео Фабрисом (начальник команды – прим. Sports.ru). Когда началось смутное время (речь о пандемии коронавируса, приведшей к остановке европейских чемпионатов в марте 2020 года – прим. Sports.ru), кто-то уехал, а кто-то остался в Италии.

Я помню, что мы решили принять общее решение – принять предложение или отказаться от него всей командой. Я не помню, чтобы лично говорил об этом с и .

Позже вышел пресс-релиз, и многие люди думали, что мы отказались от четырех месяцев [зарплаты] – тогда никто не знал, что нам вернут деньги за три месяца, их заплатили позже. То, что было написано в пресс-релизе, не соответствовало действительности.

Когда нас попросили отказаться от зарплаты за четыре месяца, мы были поражены, и многие из нас сказали «нет». С руководством общались три капитана – , Кьеллини и Буффон. Я не знаю, ходили ли они когда-нибудь [к руководству] все вместе.

[В сезоне-2020/21] мы поступили аналогично, но ничего не удерживая, даже за один месяц. Я не помню, было ли это обязательным или каждый решал сам. В то время мы с «Юве» говорили о продлении [контракта] и не могли достичь соглашения.

Я не хотел никаких операций с зарплатой, я просто хотел получать ее каждый месяц. Но мои представители сказали, что будет лучше согласиться, чтобы сохранить хорошие отношения с клубом и иметь больше шансов на продление контракта», – рассказал Дибала.

Показания Дибалы подтвердил и Федерико Бернардески, который сейчас выступает за «Торонто».

«Я помню, что после первоначального предложения, которое было высоким, некоторые возражали и выражали недоумение.

Почти все сначала были против [отказа от] четырех ежемесячных выплат. Я тоже был против – сказал, что это слишком большая сумма. Конечно, часть команды ничего не говорила, а некоторые пытались найти компромисс», – рассказал Бернардески.

С «Ювентуса» сняли 15 очков – за махинации с доходами. Какие?