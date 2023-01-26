Дибала и Бернардески дали показания по делу о финансовых махинациях «Юве» с зарплатой игроков в сезоне-2019/20
Пауло Дибала дал показания по делу о финансовых махинациях «Ювентуса» с зарплатой игроков.
Бывший полузащитник «Ювентуса», играющий за «Рому», дал показания относительно зарплаты за последние месяцы сезона-2019/20.
«Нам предложили отказаться от зарплаты за четыре месяца – не помню точно, за какие именно. Многие из нас были поражены таким предложением и не согласились, потому что не хотели отказываться от зарплаты за столько месяцев. Тогда нам предложили выплатить зарплату за три месяца из этих четырех в следующем сезоне, а одну удержать в качестве солидарности.
У нас был групповой чат в Whatsapp с товарищами по команде и Маттео Фабрисом (начальник команды – прим. Sports.ru). Когда началось смутное время (речь о пандемии коронавируса, приведшей к остановке европейских чемпионатов в марте 2020 года – прим. Sports.ru), кто-то уехал, а кто-то остался в Италии.
Я помню, что мы решили принять общее решение – принять предложение или отказаться от него всей командой. Я не помню, чтобы лично говорил об этом с Паратичи и Недведом.
Позже вышел пресс-релиз, и многие люди думали, что мы отказались от четырех месяцев [зарплаты] – тогда никто не знал, что нам вернут деньги за три месяца, их заплатили позже. То, что было написано в пресс-релизе, не соответствовало действительности.
Когда нас попросили отказаться от зарплаты за четыре месяца, мы были поражены, и многие из нас сказали «нет». С руководством общались три капитана – Бонуччи, Кьеллини и Буффон. Я не знаю, ходили ли они когда-нибудь [к руководству] все вместе.
[В сезоне-2020/21] мы поступили аналогично, но ничего не удерживая, даже за один месяц. Я не помню, было ли это обязательным или каждый решал сам. В то время мы с «Юве» говорили о продлении [контракта] и не могли достичь соглашения.
Я не хотел никаких операций с зарплатой, я просто хотел получать ее каждый месяц. Но мои представители сказали, что будет лучше согласиться, чтобы сохранить хорошие отношения с клубом и иметь больше шансов на продление контракта», – рассказал Дибала.
Показания Дибалы подтвердил и Федерико Бернардески, который сейчас выступает за «Торонто».
«Я помню, что после первоначального предложения, которое было высоким, некоторые возражали и выражали недоумение.
Почти все сначала были против [отказа от] четырех ежемесячных выплат. Я тоже был против – сказал, что это слишком большая сумма. Конечно, часть команды ничего не говорила, а некоторые пытались найти компромисс», – рассказал Бернардески.
С «Ювентуса» сняли 15 очков – за махинации с доходами. Какие?
Абсолютная некомпетентность менеджмента Юве не вызывает вопросов уже ни у кого.
Парень всё правильно сделал и наслаждается футболом ДАЖЕ У МОУРИНЬО. Где блин Аллегри второго прихода находится в иерархии автобусников?
Я рад, что это руководство идиотов выгнали к чертям. ВСЁ держалось на Маротте
Не удивлён, что результаты команды так просели и что игроки не идут на встречу такому поганому менеджменту
Представьте, что вас вынуждают отказаться от 1/3 зп добровольно-принудительно. Вам ок будет? Или вы в школу ходите еще?)))
Другое дело, как здесь поступали другие команды. И при чем здесь очки текущего сезона...
Вот уж на кого гнать, так это не на Дибалу. Даже с учетом провального сезона с Пирло у него лучшее соотношение цена/качество в атаке после Тевеса
Так вот кто придумал рычаги
В пердив эту помойку!