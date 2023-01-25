Шченсного, Дибалу, Рабьо, Бонуччи, Артура и еще 11 игроков могут дисквалифицировать на месяц из-за махинаций «Юве» с зарплатами. Роналду бан не грозит

Игроки « » могут быть дисквалифицированы за финансовые махинации со стороны клуба.

Напомним, 20 января с туринского клуба сняли 15 очков из-за дела о финансовых махинациях. «Юве» обвинялся в завышении трансферной стоимости игроков, а также занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов.

Как сообщает Get Italian Football News со ссылкой на La Repubblica, Итальянская федерация футбола (FIGC) ведет расследование возможных «маневров с зарплатой». Внимание федерации привлекли соглашения об отсрочке выплаты заработной платы на несколько месяцев, подписанные 16 действующими и бывшими игроками «Юве».

Согласно Кодексу спортивного правосудия, игроки, которые «получают от клуба компенсацию или вознаграждение в нарушение правил федерации», могут быть дисквалифицированы на 1 месяц.

Известны имена нескольких игроков, подписавших упомянутые соглашения. Это Адриен , , , , Уэстон Маккенни, Пауло Дибала (сейчас играет за «Рому»), Артур (сейчас в «Ливерпуле») и Федерико Бернардески (в «Торонто»).

Один из игроков, которому бан, вероятно, не грозит, – Криштиану Роналду. Несмотря на споры с «Ювентусом» о выплатах 19,9 млн евро по тайному соглашению, португалец не подписывал документ об этих выплатах.