Шченсного, Дибалу, Рабьо, Бонуччи, Артура и еще 11 игроков могут дисквалифицировать на месяц из-за махинаций «Юве» с зарплатами. Роналду бан не грозит
Игроки «Ювентуса» могут быть дисквалифицированы за финансовые махинации со стороны клуба.
Напомним, 20 января с туринского клуба сняли 15 очков из-за дела о финансовых махинациях. «Юве» обвинялся в завышении трансферной стоимости игроков, а также занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов.
Как сообщает Get Italian Football News со ссылкой на La Repubblica, Итальянская федерация футбола (FIGC) ведет расследование возможных «маневров с зарплатой». Внимание федерации привлекли соглашения об отсрочке выплаты заработной платы на несколько месяцев, подписанные 16 действующими и бывшими игроками «Юве».
Согласно Кодексу спортивного правосудия, игроки, которые «получают от клуба компенсацию или вознаграждение в нарушение правил федерации», могут быть дисквалифицированы на 1 месяц.
Известны имена нескольких игроков, подписавших упомянутые соглашения. Это Адриен Рабьо, Войчех Шченсны, Леонардо Бонуччи, Хуан Куадрадо, Уэстон Маккенни, Пауло Дибала (сейчас играет за «Рому»), Артур (сейчас в «Ливерпуле») и Федерико Бернардески (в «Торонто»).
Один из игроков, которому бан, вероятно, не грозит, – Криштиану Роналду. Несмотря на споры с «Ювентусом» о выплатах 19,9 млн евро по тайному соглашению, португалец не подписывал документ об этих выплатах.
Вроде в цивилизованной Европе так не делают, там же сплошь чистота и кристальность..
Хочешь не хочешь, а персонально отвечать пришлось бы.
Бомбануло бы у Жозе?
Думаю, да, его право.
Но в целом всё логично же.
Как вы себе это представляете, он же в Саудовской Аравии?
Максимум на что можно рассчитывать, что если вдруг он в будущем подпишет контракт с итальянским клубом, то первый месяц будет вне игры.