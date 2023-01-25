Шченсного, Дибалу, Рабьо, Бонуччи, Артура и еще 11 игроков могут дисквалифицировать на месяц из-за махинаций «Юве» с зарплатами. Роналду бан не грозит

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Игроки «Ювентуса» могут быть дисквалифицированы за финансовые махинации со стороны клуба. 

Напомним, 20 января с туринского клуба сняли 15 очков из-за дела о финансовых махинациях. «Юве» обвинялся в завышении трансферной стоимости игроков, а также занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов.

Как сообщает Get Italian Football News со ссылкой на La Repubblica, Итальянская федерация футбола (FIGC) ведет расследование возможных «маневров с зарплатой». Внимание федерации привлекли соглашения об отсрочке выплаты заработной платы на несколько месяцев, подписанные 16 действующими и бывшими игроками «Юве». 

Согласно Кодексу спортивного правосудия, игроки, которые «получают от клуба компенсацию или вознаграждение в нарушение правил федерации», могут быть дисквалифицированы на 1 месяц. 

Известны имена нескольких игроков, подписавших упомянутые соглашения. Это Адриен Рабьо, Войчех Шченсны, Леонардо Бонуччи, Хуан Куадрадо, Уэстон Маккенни, Пауло Дибала (сейчас играет за «Рому»), Артур (сейчас в «Ливерпуле») и Федерико Бернардески (в «Торонто»).

Один из игроков, которому бан, вероятно, не грозит, – Криштиану Роналду. Несмотря на споры с «Ювентусом» о выплатах 19,9 млн евро по тайному соглашению, португалец не подписывал документ об этих выплатах.

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69 комментариев

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Under
Ответ Давид Agabekyan
А Бернардески?
Что Бернардески?
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juveforzajuve
Ответ Александр Тарасенко
Да и Рабиот после ЧМ так играть стал, что не особо-то и нужен
Да, но в отличие от остальных он может прибавить
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Under
Ответ Адепт Суперлиги
так и делают на 90% предприятий
Это не значит, что это легально.
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a2wai
В контексте этой новости очень интересна реакция Моуринью на то, что его главного творца в атаке могут тупо на месяц забанить.
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Александр Шейфер
Ответ Александр Романов
Мне кажется у игроков бы тямы не хватило на такое , здесь надо агентов тармошить
Подписывают документы то игроки.
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Руслан Мозговой
Ответ Gadzhiev JR
Это уже перебор
Недобор. по факту в серии б уже должна чиллить старушка
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Aibek Mak
Ответ Агаханов Арслан
А на Роналду это не действует?
Там же написано что он не подписывал документ
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TravenS
Как обычно, всем одинаково, но кому-то ничего.
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Александр Тарасенко
Ответ juveforzajuve
Из этого списка разве что Рабьо нужен. Остальные могут отдыхать. Наконец то Перин заменит Щесны. Куадрадо пусть отдохнёт. Бонуччи уже стар и стал лишним
Да и Рабиот после ЧМ так играть стал, что не особо-то и нужен
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Juve164
Это точно не происходит в России(уж слишком похоже)?
Вроде в цивилизованной Европе так не делают, там же сплошь чистота и кристальность..
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Адепт Суперлиги
Ответ corazón blanco
Не стоит этого делать, достаточно того, что клуб уже сполна наказали. Рома тоже может пострадать, все-таки Дибала сейчас один из главных лидеров команды.
Если есть заказ, то будут до конца топить.
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Адепт Суперлиги
Ответ Under
Если это дисквалификация от итальянской федерации, то вряд ли. Как вы себе это представляете, он же в Саудовской Аравии? Максимум на что можно рассчитывать, что если вдруг он в будущем подпишет контракт с итальянским клубом, то первый месяц будет вне игры.
Он из-за дисквы в АПл первые 2 матча пропускал за Аль-Наср
+2
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Адепт Суперлиги
Ответ Under
Если работник на производстве хочет 50к в месяц, а ему говорят - давай мы дадим тебе регулярный оклад 10к, а 40к будешь получать как премию/в конверте, он должен о чём-то задуматься.
так и делают на 90% предприятий
+4
-1
+3
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Давид Agabekyan
Ответ Under
Если это дисквалификация от итальянской федерации, то вряд ли. Как вы себе это представляете, он же в Саудовской Аравии? Максимум на что можно рассчитывать, что если вдруг он в будущем подпишет контракт с итальянским клубом, то первый месяц будет вне игры.
А Бернардески?
0
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Адепт Суперлиги
Игроков дисквалифицировать за то, что они пошли на помощь клубу в тяжелой ситуации с финансами из -за ковида, мм) в то же время в какой-то условной серии С постоянно пара команд на грани банкротства откладывает зарплаты на месяцы, тупо из-за отсутствия спонсоров. Ну их мы трогать не будем, зачем, сами сдохнут))
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2RIN
Ответ Кирилл Шмидт
В этой истории довольно интересно будет посмотреть на условную рому, если Дибалу дисквалифицируют) они вообще не причём, тупо взяли игрока, а его дисквалифицируют за грехи предыдущего клуба. Там у Жозе тааааккк бомбанет)
Дибала слил эту переписку, так что скорее всего отделается штрафом
+1
0
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2RIN
Аньелли ввязался в дело, которого не потянул, и теперь за его авантюры расплачивается Ювентус, я никогда не видел чтобы так прессовали какой-либо клуб, надо срочно продавать Ювентус арабам
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закрыт по беспределу
Во дела
0
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Under
Ответ krutoska
А в контрактах как-то прописывается хоть какое-то возмещение условной Роме, если и Дибала на месяц отстранён будет? Зп то сразу на ум приходит, но спортивные потери велики могут быть и больше по итогу ударят
В контрактах между кем/чем?
0
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Under
Ответ Кирилл Шмидт
В этой истории довольно интересно будет посмотреть на условную рому, если Дибалу дисквалифицируют) они вообще не причём, тупо взяли игрока, а его дисквалифицируют за грехи предыдущего клуба. Там у Жозе тааааккк бомбанет)
Точно так же, как если бы он в другом клубе допинг ел, а пробы вскрылись бы только сейчас.
Хочешь не хочешь, а персонально отвечать пришлось бы.
Бомбануло бы у Жозе?
Думаю, да, его право.
Но в целом всё логично же.
+5
-3
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Under
Ответ Назар Игорь
Игроки за что? Махинации у руководства, а их наказывают. Если работнику на производстве начисляют премию он не бежит узнавать за какие заслуги награда, он просто кладëт денежки в карман.
Если работник на производстве хочет 50к в месяц, а ему говорят - давай мы дадим тебе регулярный оклад 10к, а 40к будешь получать как премию/в конверте, он должен о чём-то задуматься.
+7
-1
+6
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Кирилл Шмидт
В этой истории довольно интересно будет посмотреть на условную рому, если Дибалу дисквалифицируют) они вообще не причём, тупо взяли игрока, а его дисквалифицируют за грехи предыдущего клуба. Там у Жозе тааааккк бомбанет)
+8
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Under
Ответ Агаханов Арслан
А на Роналду это не действует?
Если это дисквалификация от итальянской федерации, то вряд ли.
Как вы себе это представляете, он же в Саудовской Аравии?
Максимум на что можно рассчитывать, что если вдруг он в будущем подпишет контракт с итальянским клубом, то первый месяц будет вне игры.
+1
-5
-4
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Назар Игорь
Игроки за что? Махинации у руководства, а их наказывают. Если работнику на производстве начисляют премию он не бежит узнавать за какие заслуги награда, он просто кладëт денежки в карман.
+1
-2
-1
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иц а мэн
Договорентус как всегда, ничего не меняется
+1
-5
-4
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