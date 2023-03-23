Снейдер о финале ЧМ-2010: «Когда Испания праздновала, Рамос пошел со мной в раздевалку, мы выпили пива. Он знал, как мне было грустно. Я никогда этого не забуду»
Уэсли Снейдер рассказал, как Серхио Рамос поддержал его после финала чемпионата мира.
В 2010 году сборная Испании выиграла турнир, в финале обыграв команду Нидерландов (1:0).
– Какие эмоции были на лицах испанских игроков?
– Некоторые были спокойны, у них была отличная команда. Проиграть такую игру за три минуты до серии пенальти было очень тяжело.
Когда вся его команда праздновала, Серхио Рамос пошел со мной в раздевалку. Он сел рядом со мной на пол и выпил со мной пива.
Он пробыл со мной почти 45 минут, и я никогда этого не забуду. Мы говорили обо всем, он знал, как мне было грустно в тот момент.
Когда меня спрашивают об этом чемпионате мира, это первое, что я вспоминаю.
– Это была лучшая сборная Испании, которую ты видел?
– У нас не было такой хорошей команды, у них были Хави, Иньеста, Бускетс, Вилья... Я также могу сказать, что проиграл финал лучшей команде из тех, которые видел, – сказал бывший полузащитник сборной Нидерландов.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
в четверг в 10 утра пивка с креветками, мм)
А насчет золотого мяча того года , можно было отдать его Иньесте он больше заслужил...
Но как всегда гномика надо было пропиарить
Ой опять ты оставляешь на сайтах....
каникулы твои когда закончатся ? Скоро пора в школу тебе