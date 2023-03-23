Снейдер о финале ЧМ-2010: «Когда Испания праздновала, Рамос пошел со мной в раздевалку, мы выпили пива. Он знал, как мне было грустно. Я никогда этого не забуду»

Теги ПСЖ сборная Нидерландов по футболу Уэсли Снейдер Серхио Рамос лига 1 Франция Ла Лига Сборная Испании по футболу ЧМ-2010 алкоголь и спорт Футбол

Уэсли Снейдер рассказал, как Серхио Рамос поддержал его после финала чемпионата мира. 

В 2010 году сборная Испании выиграла турнир, в финале обыграв команду Нидерландов (1:0). 

– Какие эмоции были на лицах испанских игроков?

– Некоторые были спокойны, у них была отличная команда. Проиграть такую игру за три минуты до серии пенальти было очень тяжело.

Когда вся его команда праздновала, Серхио Рамос пошел со мной в раздевалку. Он сел рядом со мной на пол и выпил со мной пива.

Он пробыл со мной почти 45 минут, и я никогда этого не забуду. Мы говорили обо всем, он знал, как мне было грустно в тот момент.

Когда меня спрашивают об этом чемпионате мира, это первое, что я вспоминаю.

– Это была лучшая сборная Испании, которую ты видел?

– У нас не было такой хорошей команды, у них были Хави, Иньеста, Бускетс, Вилья... Я также могу сказать, что проиграл финал лучшей команде из тех, которые видел, – сказал бывший полузащитник сборной Нидерландов. 

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68 комментариев

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Gustav Forsberg
Ответ Бухгалтер2021
Крым
как похорошел крым при россии!
в четверг в 10 утра пивка с креветками, мм)
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Gustav Forsberg
Ответ justburn
Просто свободный и самодостаточный мужчина))
красивое
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Товарищ Наркотик
Ответ AF007
Я к тому, что и там и там проигравшие в финале играли абсолютно на равных и вполне могли взять кубок, но в целом по турниру и поколению игроков все-таки заслужили победу меньше, чем те Испания и Германия
Голландцы не меньше Испанцев заслужили. Роббен, Снейдер, ван Перси, тоже шикарное поколение было
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VERBLYUD
Ответ Dimonty
Ну так тренеры и капитаны Папуа и Зимбабве в топ-1 вывели Месси. По старым правилам получил бы Снейдер, чекай.
А по новым правилам мяч Яшина должен был забирать Пеле. Нужно смотреть на те правила, которые были в определенный период. Если бы ЗМ-2022 вручали по старым правилам, то Бензема остался бы без мяча.
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Analjinn
Ответ AF007
При всём уважении к Голландии-10 и Аргентине-14, те турниры должны были забрать те, кто их забрали
Но это не было безвольным поражением, голландцы сражались будь здоров против сильнейшей команды.
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Mikas7
Ответ predMBAPPE
Победит победитель, ты просто гений!)
ну когда выиграла Греция это явно не заслужила
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Alex Green
Ответ AF007
Я к тому, что и там и там проигравшие в финале играли абсолютно на равных и вполне могли взять кубок, но в целом по турниру и поколению игроков все-таки заслужили победу меньше, чем те Испания и Германия
а по какому критерию матчи заслуживают, а не выигрывают?
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gvo
Ответ AF007
Я к тому, что и там и там проигравшие в финале играли абсолютно на равных и вполне могли взять кубок, но в целом по турниру и поколению игроков все-таки заслужили победу меньше, чем те Испания и Германия
В целом по турниру Голландия смотрелась, как минимум, не хуже Испании, которая проиграла первую игру и заняла первое место в группе только благодаря тому, что Швейцария не смогла обыграть Гондурас в последнем туре.
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All These Things I Hate
Ответ AF007
Хороший, качественный игрок, но звездой первого калибра был только в одном, максимум, двух сезонах. В отличие от, например, Роббена и Рибери
Снайдер в том сезоне заслуживал ЗМ, как и Рибери в 13м
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Tsamourlidis_mufc
Ответ Бухгалтер2021
Крым
Чей?
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All These Things I Hate
Ответ AF007
При всём уважении к Голландии-10 и Аргентине-14, те турниры должны были забрать те, кто их забрали
Германия была прекрасна, но с учётом прецедентов в мировом спорте ее следует дисквалифицировать и отдать титул Аргентине
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Иван Абланов
Ответ Бухгалтер2021
Крым
З-зависть.
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Sul Abd
Ответ Экспертное мнение
Истинный обладатель ЗМ, который не попал даже в тройку? Как такое возможно? Или кому-то не нравится, что тройка состояла только из игроков Барселоны))) Спустя время можно что угодно болтать. Но в 2010 году весь мир помнит, какую позорную игру Интер выдал на Камп Ноу, и прошли за счет левого гола из офсайда на Сан-Сиро. И не забываем, лучшим игроком Интера был признан Диего Милито, почему не ему ЗМ? Ну и фаталити, напоминаю слова Снейдера, Хави и Иньесты после ЗМ-2010: Мы провели хороший год, но если мы сравним себя с Месси, то понимаем, что он сильнее как игрок. Напомним, что ЗМ награда индивидуальная, а не командная)
Интер дома просто п@имел Барсу во всё дырки , никогда проход Майкона не забуду !)
А насчет золотого мяча того года , можно было отдать его Иньесте он больше заслужил...
Но как всегда гномика надо было пропиарить
Ой опять ты оставляешь на сайтах....
каникулы твои когда закончатся ? Скоро пора в школу тебе
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Amalfitano
Ответ Ilia Maksiokov
Донжума обиделся...
Данжума из Эре перешел сразу в топ клуб? Данжума уже лет 5 играет вне Эре, но так и не достиг уровня игрока топ команды. Да он даже в сборной не основной. Да он даже не в топ клубе не в основе.
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Amalfitano
Ответ Yerbo
Эриксен
Эриксен голландец? Перечитай мой пост.
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Alex Ur
С тех пор так пивко и попивал,судя по фото
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Alex Legend
Ответ Yerbo
Эриксен
Эриксен всё же датчанин, из системы Аякса
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FortMinor
Ответ Ночной кошмар Логинова
В сравнении с аргентинцами, Рамос - инопланетянин
нет это просто аргентинцы оказались скотами
+3
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Yerbo
Ответ Amalfitano
Снейдер последний атакующий голландский топ который из Эре перешел в топ клуб и на долгие годы там закрепился.
Эриксен
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Рэд Уайт
голландия так же была суперзвездной: снейдер,ван перси,роббен,кейт
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Dimonty
Ответ Экспертное мнение
Истинный обладатель ЗМ, который не попал даже в тройку? Как такое возможно? Или кому-то не нравится, что тройка состояла только из игроков Барселоны))) Спустя время можно что угодно болтать. Но в 2010 году весь мир помнит, какую позорную игру Интер выдал на Камп Ноу, и прошли за счет левого гола из офсайда на Сан-Сиро. И не забываем, лучшим игроком Интера был признан Диего Милито, почему не ему ЗМ? Ну и фаталити, напоминаю слова Снейдера, Хави и Иньесты после ЗМ-2010: Мы провели хороший год, но если мы сравним себя с Месси, то понимаем, что он сильнее как игрок. Напомним, что ЗМ награда индивидуальная, а не командная)
Ну так тренеры и капитаны Папуа и Зимбабве в топ-1 вывели Месси. По старым правилам получил бы Снейдер, чекай.
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Dimonty
Ответ gPk
Вот как он может быть лучшим, если болельщики Интера признали лучшим Милито, а в сборной Роббен был лучший. Он в своих командах лучшим не был, как он мог быть в таком случае лучшим в мире?
Лол... В совокупности. Не додумался?
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Yerbo
Ответ AF007
При всём уважении к Голландии-10 и Аргентине-14, те турниры должны были забрать те, кто их забрали
ну не знаю , если учитывать что Испания вымучивала победы( где то даже очень везло с тем же Парагваем и Португалией ) весь плей офф в отличии от той же германии , то это спорное утверждение .
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Dimonty
Ответ gPk
Заслужил ЗМ , при этом лучшим в том сезоне игроков болельщики Интера признали Милито, а в сборной Роббен был лучше. Парадокс. Благо жизнь всё расставила по местам. Пивной Снейдер скатился, а победитель тех лет ещё больше 10 лет показывал свой уровень
Зм давали за календарный год, причём тут твои тирады за жизнь, непонятно.
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[Ingush]
Ответ Экспертное мнение
Истинный обладатель ЗМ, который не попал даже в тройку? Как такое возможно? Или кому-то не нравится, что тройка состояла только из игроков Барселоны))) Спустя время можно что угодно болтать. Но в 2010 году весь мир помнит, какую позорную игру Интер выдал на Камп Ноу, и прошли за счет левого гола из офсайда на Сан-Сиро. И не забываем, лучшим игроком Интера был признан Диего Милито, почему не ему ЗМ? Ну и фаталити, напоминаю слова Снейдера, Хави и Иньесты после ЗМ-2010: Мы провели хороший год, но если мы сравним себя с Месси, то понимаем, что он сильнее как игрок. Напомним, что ЗМ награда индивидуальная, а не командная)
А то, что Пике забил с офсайда ты не помнишь?))
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