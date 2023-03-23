рассказал, как поддержал его после финала чемпионата мира.

В 2010 году сборная выиграла турнир, в финале обыграв команду Нидерландов (1:0).

– Какие эмоции были на лицах испанских игроков?

– Некоторые были спокойны, у них была отличная команда. Проиграть такую игру за три минуты до серии пенальти было очень тяжело.

Когда вся его команда праздновала, Серхио Рамос пошел со мной в раздевалку. Он сел рядом со мной на пол и выпил со мной пива.

Он пробыл со мной почти 45 минут, и я никогда этого не забуду. Мы говорили обо всем, он знал, как мне было грустно в тот момент.

Когда меня спрашивают об этом чемпионате мира, это первое, что я вспоминаю.

– Это была лучшая сборная Испании, которую ты видел?

– У нас не было такой хорошей команды, у них были Хави, Иньеста, Бускетс, Вилья... Я также могу сказать, что проиграл финал лучшей команде из тех, которые видел, – сказал бывший полузащитник сборной Нидерландов.

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