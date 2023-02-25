Анчелотти о завершении карьеры Рамоса в сборной: «Если игрок соответствует требованиям, то не нужно смотреть в паспорт»
Карло Анчелотти поддержал Серхио Рамоса, завершившего карьеру в сборной Испании.
Напомним, 36-летний защитник «ПСЖ» объявил, что больше не будет играть за национальную команду, поскольку тренер на него не рассчитывает.
«Вопрос возраста для ветеранов заключается в том же, как и в случае с молодежью. Если игрок соответствует требованиям, то не нужно смотреть в паспорт.
Если в 17 лет он заслуживает того, чтобы играть, пусть играет. Он не должен играть, если он этого не заслуживает или если он не лучше другого игрока. То же самое касается 37-летнего игрока.
Тренер должен оценивать то, что происходит на поле каждый день, на каждой тренировке – все ли в порядке и может ли игрок соответствовать требованиям, независимо от возраста. На мой взгляд, это [возраст игрока] не должен влиять на решение», – сказал главный тренер «Реала».
сейчас в составе полит проекта испанцев днём с огнем не сыщешь
Решил подождать пару деньков, чтоб мордой в грязь не мокнули?
2022 1/8 финала проиграли по пенальти более слабому соперник
тренер физрук, верните Рамоса!
2018 1/8 финала, Рамос игрок основы в 32 года, вылет по пенальти от более слпбого соперника
глоры: ну это другое:))
память хуже чем у рыбок, какое же отупление всемирное идет:))
Странное решение не вызывать его в сборную, учитывая заявление тренера ранее о том, что он рассчитывает на Серхио