Анчелотти о завершении карьеры Рамоса в сборной: «Если игрок соответствует требованиям, то не нужно смотреть в паспорт»

поддержал , завершившего карьеру в сборной .

Напомним, 36-летний защитник « » объявил, что больше не будет играть за национальную команду, поскольку тренер на него не рассчитывает.

«Вопрос возраста для ветеранов заключается в том же, как и в случае с молодежью. Если игрок соответствует требованиям, то не нужно смотреть в паспорт.

Если в 17 лет он заслуживает того, чтобы играть, пусть играет. Он не должен играть, если он этого не заслуживает или если он не лучше другого игрока. То же самое касается 37-летнего игрока.

Тренер должен оценивать то, что происходит на поле каждый день, на каждой тренировке – все ли в порядке и может ли игрок соответствовать требованиям, независимо от возраста. На мой взгляд, это [возраст игрока] не должен влиять на решение», – сказал главный тренер « ».