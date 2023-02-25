Анчелотти о завершении карьеры Рамоса в сборной: «Если игрок соответствует требованиям, то не нужно смотреть в паспорт»

Теги ПСЖ Карло Анчелотти Реал Мадрид Серхио Рамос лига 1 Франция Ла Лига Сборная Испании по футболу Футбол

Карло Анчелотти поддержал Серхио Рамоса, завершившего карьеру в сборной Испании.

Напомним, 36-летний защитник «ПСЖ» объявил, что больше не будет играть за национальную команду, поскольку тренер на него не рассчитывает. 

«Вопрос возраста для ветеранов заключается в том же, как и в случае с молодежью. Если игрок соответствует требованиям, то не нужно смотреть в паспорт.

Если в 17 лет он заслуживает того, чтобы играть, пусть играет. Он не должен играть, если он этого не заслуживает или если он не лучше другого игрока. То же самое касается 37-летнего игрока.

Тренер должен оценивать то, что происходит на поле каждый день, на каждой тренировке – все ли в порядке и может ли игрок соответствовать требованиям, независимо от возраста. На мой взгляд, это [возраст игрока] не должен влиять на решение», – сказал главный тренер «Реала».

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17 комментариев

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Nagatomo
Тут 29-ти летний Варан заканчивает карьеру в сборной, а У 36-ого Рамоса, еще огромное желание играть за сборную несмотря на то чего добился, Серега явно лишним бы не был , и дал бы еще этой сборной много страсти, при этом смотришь какие в Испании ц3, Деревянный Лапорт, про Гарсию вообще молчу, а молодому Пау Торресу Рамос еще даст прикурить в забегах в своем то возрасте. а там еще и гениальные решения, Родри на цз вот это я понимаю
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Санёк Смоленский
Ответ Burel
неудивительно, в реале нет воспитанников испанских. Зачем развивать академию, если можно вываливать миллионы из королевской казны на дорогущих звёзд
Начо и Карвахаль шутка для тебя?
+1
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Burel
Ответ error505
Дядя Карло выдал базу
неудивительно, в реале нет воспитанников испанских. Зачем развивать академию, если можно вываливать миллионы из королевской казны на дорогущих звёзд
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tm5pvbngvj
Ответ Burel
рамос, наверно, последний испанец был из меньше, чем клуба в сборной. сейчас в составе полит проекта испанцев днём с огнем не сыщешь
В смысле? Из барселоны ведь куча игроков еще вызывают, как это последний?
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Burel
рамос, наверно, последний испанец был из меньше, чем клуба в сборной.
сейчас в составе полит проекта испанцев днём с огнем не сыщешь
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tm5pvbngvj
Ответ rigobersong
ну мнение стада вообще умиляет:) 2022 1/8 финала проиграли по пенальти более слабому соперник тренер физрук, верните Рамоса! 2018 1/8 финала, Рамос игрок основы в 32 года, вылет по пенальти от более слпбого соперника глоры: ну это другое:)) память хуже чем у рыбок, какое же отупление всемирное идет:))
Ооо, вылез из норы😂 А я то думал, что еще пару деньков подождешь после 2 позорного вылета подряд из ЛЕ🤣
Решил подождать пару деньков, чтоб мордой в грязь не мокнули?
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Carlos
Красавчик
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Белые штаны Хави
Ответ Raul Bloodworth
Рамос даже сейчас сильнейший испанский центрдеф
сходу даже и не вспомнишь кто там сейчас в центре играет у Испании
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Andrew Petrov
не уровень Рамоса играть в такой слабой сборной как сейчас,на его фоне померкнут почти все...упадок и разруха там
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ten Hag
Ответ rigobersong
ну мнение стада вообще умиляет:) 2022 1/8 финала проиграли по пенальти более слабому соперник тренер физрук, верните Рамоса! 2018 1/8 финала, Рамос игрок основы в 32 года, вылет по пенальти от более слпбого соперника глоры: ну это другое:)) память хуже чем у рыбок, какое же отупление всемирное идет:))
На выступления сборной влияет игра одного футболиста?)
+4
-1
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Raul Bloodworth
Рамос даже сейчас сильнейший испанский центрдеф
+1
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rigobersong
ну мнение стада вообще умиляет:)

2022 1/8 финала проиграли по пенальти более слабому соперник

тренер физрук, верните Рамоса!

2018 1/8 финала, Рамос игрок основы в 32 года, вылет по пенальти от более слпбого соперника

глоры: ну это другое:))

память хуже чем у рыбок, какое же отупление всемирное идет:))
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Kazbek Ilyassovskiy
Надо уступать дорогу молодым.
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ten Hag
Рамос все еще игрок мирового уровня.
Странное решение не вызывать его в сборную, учитывая заявление тренера ранее о том, что он рассчитывает на Серхио
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леннорыч-абрамович
В РПЛ с этим заявлением могут поспорить!
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Андрей Хенто
Жаль, что из-за травм в последние два сезона Серхио очень много пропустил матчей, что в Мадриде в последний сезон, что полгода в Париже, так бы уже давно преодолел отметку в 200 матчей за сборную. Да и сейчас Серхио находится в прекрасной форме и я был очень удивлен, что тренер не рассчитывает на него, предпочитая ему Гарсию, который в Барселону даже не играет практически. Тем не менее спасибо Рамосу за все, легенда сборной и всего испанского футбола!
+5
0
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error505
Дядя Карло выдал базу
+11
0
+11
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