Пике об обвинении Алвеса в изнасиловании: «Дело сложное и запутанное. Легко заявить, что он виновен, но я хочу дождаться приговора судьи»

Теги Барселона Дани Алвес Жерар Пике Ла Лига происшествия Футбол

Жерар Пике высказался об обвинениях Дани Алвеса в изнасиловании. 

Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии находится под стражей по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. 

«Это сложное дело, я знаю и уважаю его. Для его товарищей вся эта история очень запутанная.

Я хочу, чтобы правосудие выполнило свою работу. Пока нам не скажут, что он виновен, нужно подождать.

Очень легко заявить, что он виновен, я же хочу дождаться приговора судьи. Следует подчиниться тому, что он скажет. И помочь жертве. Все это очень запутанно», – сказал бывший защитник «Барселоны» в интервью RAC1.

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20 комментариев

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DolJun
гавич знает, что вполне вероятно и этим судьям барса платила в надежде на благоприятный результат для своей легенды)
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janitor
Ответ Pelerin
"Правдоруб" Пике может только про проблемы Реала рубить с плеча - если дело касается Барсы или его партнёров, он тихонько помалкивает ))
Не все так однозначно)
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Pelerin
"Правдоруб" Пике может только про проблемы Реала рубить с плеча - если дело касается Барсы или его партнёров, он тихонько помалкивает ))
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Vikeif
Простите что не по теме.

Ало спортс! У меня реклама вылетела на 1/4 экрана, перекрывает контент и её нельзя закрыть. Вы что там курите? Или доходы совсем упали?
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Nike of FW
Ответ ZaSvabody
Презумпция невиновности? Нет, не слышали.
слышали они, но болту вертели
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Nike of FW
Ответ Азиз Ибодуллаев
А судья не может ошибиться ведь, да Жерар?
судья может ошибаться, именно для этого предусмотрены возможности апелляций
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Nike of FW
Ответ ХавиГави_Паратрупер
После вирусологов и военных экспертов спортс заполонили юристы. От Негрейры до дел Алвеса и условного Хакими, во всём уже разобрались и вынесли приговор🤓
приэтом что , местами, это одни и те же люди ...
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Nike of FW
тогда почему еще не передали в суд или в прокуратуре сидят дилетанты , а один ты Д Артаньян ?
После вирусологов и военных экспертов спортс заполонили юристы. От Негрейры до дел Алвеса и условного Хакими, во всём уже разобрались и вынесли приговор🤓
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Азиз Ибодуллаев
А судья не может ошибиться ведь, да Жерар?
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ZaSvabody
Ответ Ovi174
Комментарий удален пользователем
Презумпция невиновности? Нет, не слышали.
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Nike of FW
Ответ Alex1104
"Это дело, по мнению его коллег, очень запутанное" Коллеги - это футболисты? Для юристов дело не столь сложное
тогда почему еще не передали в суд или в прокуратуре сидят дилетанты , а один ты Д Артаньян ?
+11
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NIK7478
Если бы после контакта заплатил, сколько нужно, ничего бы не было.
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perfect10
Пике это мастер клише
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Роман
Дадут 12 лет и все забудут что был такой футболист Данька Алвес.
+3
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Konstantin Meerov
Дадут 5 лет
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Ovi174
Комментарий удален пользователем
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Оливер Кан удаляет Роберту
Пике об обвинении Алвеса в изнасиловании: "Дналвес? Первый раз слышу эту фамилию, кто это?".
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Alex1104
"Это дело, по мнению его коллег, очень запутанное"
Коллеги - это футболисты?
Для юристов дело не столь сложное
+4
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Zlatan Ibra
А когда скажут, что он виновен, можно переставать ждать. (с) Пике
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Владимир Владимирович
Про себя думает , да с кем не бывает . А вслух правосудие лялятополя….
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А. Мостовой
только барселонские могут защищать насильника
+3
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