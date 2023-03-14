Пике об обвинении Алвеса в изнасиловании: «Дело сложное и запутанное. Легко заявить, что он виновен, но я хочу дождаться приговора судьи»
Жерар Пике высказался об обвинениях Дани Алвеса в изнасиловании.
Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии находится под стражей по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
«Это сложное дело, я знаю и уважаю его. Для его товарищей вся эта история очень запутанная.
Я хочу, чтобы правосудие выполнило свою работу. Пока нам не скажут, что он виновен, нужно подождать.
Очень легко заявить, что он виновен, я же хочу дождаться приговора судьи. Следует подчиниться тому, что он скажет. И помочь жертве. Все это очень запутанно», – сказал бывший защитник «Барселоны» в интервью RAC1.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Ало спортс! У меня реклама вылетела на 1/4 экрана, перекрывает контент и её нельзя закрыть. Вы что там курите? Или доходы совсем упали?
Коллеги - это футболисты?
Для юристов дело не столь сложное