Пике об обвинении Алвеса в изнасиловании: «Дело сложное и запутанное. Легко заявить, что он виновен, но я хочу дождаться приговора судьи»

высказался об обвинениях в изнасиловании.

Напомним, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии находится под стражей по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

«Это сложное дело, я знаю и уважаю его. Для его товарищей вся эта история очень запутанная.

Я хочу, чтобы правосудие выполнило свою работу. Пока нам не скажут, что он виновен, нужно подождать.

Очень легко заявить, что он виновен, я же хочу дождаться приговора судьи. Следует подчиниться тому, что он скажет. И помочь жертве. Все это очень запутанно», – сказал бывший защитник «Барселоны» в интервью RAC1.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас