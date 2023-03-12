Мама Алвеса о сыне в тюрьме: «Предатели-иуды забрали его у меня, но мою веру в Бога не отнять»

Мама Дани Алвеса поддерживает сына, находящегося в тюрьме по обвинению в изнасиловании.

После того как ее сын попал в тюрьму, женщина размещала в социальных сетях несколько сообщений, ссылаясь на его невиновность. Она посвятила сыну ряд постов.

«Моя семья – это моя жизнь, я люблю ее до бесконечности. Я знаю, что мой сын в тюрьме, но я люблю его. Бог соединил нас. Никто не разлучит нас. Я знаю, что мой сын надоел людям, что предатели-иуды забрали его у меня, но мою веру в Бога не отнять, я остаюсь сильной», – написала Люсия Алвес.

В последнем сообщении мать экс-игрока «Барселоны» опубликовала стих из Библии, из книги пророка Даниила: «Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле; Он избавил Даниила от силы львов».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас