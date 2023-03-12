Мама Алвеса о сыне в тюрьме: «Предатели-иуды забрали его у меня, но мою веру в Бога не отнять»

Теги Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия религия Футбол

Мама Дани Алвеса поддерживает сына, находящегося в тюрьме по обвинению в изнасиловании.

После того как ее сын попал в тюрьму, женщина размещала в социальных сетях несколько сообщений, ссылаясь на его невиновность. Она посвятила сыну ряд постов.

«Моя семья – это моя жизнь, я люблю ее до бесконечности. Я знаю, что мой сын в тюрьме, но я люблю его. Бог соединил нас. Никто не разлучит нас. Я знаю, что мой сын надоел людям, что предатели-иуды забрали его у меня, но мою веру в Бога не отнять, я остаюсь сильной», – написала Люсия Алвес.

В последнем сообщении мать экс-игрока «Барселоны» опубликовала стих из Библии, из книги пророка Даниила: «Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле; Он избавил Даниила от силы львов».

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16 комментариев

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Лысый череп
Раз блокирован новый персонаж?
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alwes
А он даже писечки не нюхал.
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Bayern2004
Предатели иуды они такие.
Накончают где ни попадя ироды.
Креста на них нет!
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Старый Сухи
Ответ Горькие слёзы Моуриньо
Немного христианства на спортсе не повредит
"предатели-иуды забрали его у меня" это больше смахивает на мракобесие чем на христианство.
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Джавез Тилл
Ответ ⚽️Juve⚽️
А почему он животное ?
Ни раз оскорблял чувства сливок из королевства!
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M93
Люди интересные существа. Сколько насилия человек оправдывал верой в Бога, цитатами из Библии, Корана и т.д.
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Alex Ser
Ответ Растиньяк
Там шиза. Нормальная женщина не могла вырастить такое животное
альфасамец а не животное
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⚽️Juve⚽️
Ответ Растиньяк
Там шиза. Нормальная женщина не могла вырастить такое животное
А почему он животное ?
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AmanEsen
Ох что бы тут началось, если бы она была мусульманкой
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Антон Фалафель
Вот иуды а! Посадили бедного мальчика за изнасилование!
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0mertas626
Ответ Горькие слёзы Моуриньо
Немного христианства на спортсе не повредит
повредит
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Max Zhomkov
Ответ Горькие слёзы Моуриньо
Немного христианства на спортсе не повредит
так то по любой ветви христианства секс вне брака это грех, а сынишка Алвес походу налево ходил постоянно, раз присунул аж без резинки в туалете (ещё возможно и насильно)
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Lana Rhoades
Бедного сыночка ни за что оклеветали(
Предали! Он всего лишь взял силой понравившуюся ему девушку
Данечку родного оболгали и подставили
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Karl0709
Жаль маму Алвеса.
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Растиньяк
Там шиза. Нормальная женщина не могла вырастить такое животное
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Горькие слёзы Моуриньо
Немного христианства на спортсе не повредит
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