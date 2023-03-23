Рэмсдейлу угрожали из-за перехода в «Арсенал»: «Идиоты в интернете пытались меня запугать: «Мы знаем, где ты живешь»

Теги премьер-лига Англия Арсенал болельщики Аарон Рэмсдейл Футбол

Аарон Рэмсдейл рассказал, что сначала фанаты не одобрили его переход в «Арсенал».

«Канониры» приобрели голкипера у «Шеффилд Юнайтед» за 24 млн фунтов летом 2021 года.

«Я получил много негатива в интернете. Идиоты говорили мне не подписывать контракт, угрожали, пытаясь запугать меня, говоря: «Мы знаем, где ты живешь», – сказал 24-летний голкипер.

В текущем сезоне Рэмсдейл провел 31 матч за «Арсенал» во всех турнирах и пропустил 29 мячей. Его статистику можно найти здесь.

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