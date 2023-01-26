Рэмсдейл о Хендерсоне: «Фанаты недооценивают его, потому что он не делает все эти эффектные штуки. Игроки его любят»

считает, что болельщики недооценивают Джордана Хедерсона.

«Его так недооценивают, потому что он не делает разные эффектные штуки. Он пробегает около 12 километров за игру, по-особенному разговаривает с людьми на поле.

Он может сделать невероятный пас или кросс, но об этом не будут говорить, потому что он, вероятно, сделал это всего один раз за игру.

В Англии его по-настоящему недооценивают болельщики, но не игроки. Они любят его», – сказал вратарь « » о хавбеке «Ливерпуля» в подкасте The Fellas.