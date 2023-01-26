Рэмсдейл о Хендерсоне: «Фанаты недооценивают его, потому что он не делает все эти эффектные штуки. Игроки его любят»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Арсенал Джордан Хендерсон Аарон Рэмсдейл Футбол

Аарон Рэмсдейл считает, что болельщики недооценивают Джордана Хедерсона.

«Его так недооценивают, потому что он не делает разные эффектные штуки. Он пробегает около 12 километров за игру, по-особенному разговаривает с людьми на поле.

Он может сделать невероятный пас или кросс, но об этом не будут говорить, потому что он, вероятно, сделал это всего один раз за игру.

В Англии его по-настоящему недооценивают болельщики, но не игроки. Они любят его», – сказал вратарь «Арсенала» о хавбеке «Ливерпуля» в подкасте The Fellas.

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mr. Jones
Увы, но в современном футболе на первое место давно уже вылез пиар. И работяги даже топового уровня давно не в почете.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kostylb
Ответ Jade CAT Odessa
"проиграл конкуренцию уходящему в конце сезона кейта" Вы откуда это взяли?! Смотрим статистику этого сезона: Хендо - 22 игры, из них 16 в АПЛ, 3 в ЛЧ. Кейта - 9 игр, 5 АПЛ, 0 в ЛЧ. Причём в АПЛ (за искл. матча с Челси - 63 мин.) он НИ РАЗУ не сыграл больше тайма. Или вы судите по последним ненужным кубковым играм, где даже Байетич бегал? По вашей логике Фабиньо тоже "проиграл конкуренцию" 18-летнему испанцу?! А Алисона посадил на лавку ирландец?! Фанаты (настоящие, разбирающиеся в футболе) Хендерсона ещё как уважают - что ранее, что сейчас. ps. знаки препинания придумали не просто так, да и фамилии пишутся с большой буквы
келлехер в кубке это ок, я про матч апл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jade CAT Odessa
Ответ kostylb
сейчас фанаты его не уважают потому что он никуда не успевает и проиграл конкуренцию уходящему в конце сезона кейта
"проиграл конкуренцию уходящему в конце сезона кейта"
Вы откуда это взяли?!
Смотрим статистику этого сезона:
Хендо - 22 игры, из них 16 в АПЛ, 3 в ЛЧ.
Кейта - 9 игр, 5 АПЛ, 0 в ЛЧ. Причём в АПЛ (за искл. матча с Челси - 63 мин.) он НИ РАЗУ не сыграл больше тайма.

Или вы судите по последним ненужным кубковым играм, где даже Байетич бегал? По вашей логике Фабиньо тоже "проиграл конкуренцию" 18-летнему испанцу?! А Алисона посадил на лавку ирландец?!

Фанаты (настоящие, разбирающиеся в футболе) Хендерсона ещё как уважают - что ранее, что сейчас.

ps. знаки препинания придумали не просто так, да и фамилии пишутся с большой буквы
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alim_liver_kz
Хендо был топом 3-4 года. И выиграл практический все с ЛФК. Но ему уже 32, и лучшие годы позади..
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кефир- гантели
Ответ Footballeur
Давно говорил, Хендерсон не игрок уровня топ команды, вообще. Крепкий середняк, не более того.
Хендо- хороший игрок, а не "середняк". Не всем быть Месси и Зиданом.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
al
Ответ kostylb
сейчас фанаты его не уважают потому что он никуда не успевает и проиграл конкуренцию уходящему в конце сезона кейта
сейчас там почти никто никуда не успевает но Кейта...
его место - лазарет
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kostylb
сейчас фанаты его не уважают потому что он никуда не успевает и проиграл конкуренцию уходящему в конце сезона кейта
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валера
Беллингем именно по его наводке перейдет в Ливерпуль.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Константин Черешинский
Дружно уважаем и любим Хендорсона. Но годы берут своё. И с этим не поспоришь. Спасибо капитан, не забудем твои слёзы в объятиях Клоппа.
+22
0
+22
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tyush
Ответ Footballeur
Давно говорил, Хендерсон не игрок уровня топ команды, вообще. Крепкий середняк, не более того.
Хендерсон середняк, а все ответы на твой коммент - в топ.
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Footballeur
Давно говорил, Хендерсон не игрок уровня топ команды, вообще. Крепкий середняк, не более того.
+4
-12
-8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alexis2020
Ответ Arima Baki
Учитывая что Хендо с капитанской повязкой брал ЛЧ и АПЛ то скорее Эррера это игрок по типу Хендерсона, мы же не говорим что Де Брюйне игрок по типу Смита-Роу)
По достижениям, да, Хендерсон лучше, но Эррера по игре не особо хуже него
+7
-11
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arima Baki
Ответ alexis2020
Хендерсон это игрок по типу Эрреры. Тот тоже особо ярких перформансов не выдавал казалось бы, но всегда полезен для своих команд и не выдает плохих матчей
Учитывая что Хендо с капитанской повязкой брал ЛЧ и АПЛ то скорее Эррера это игрок по типу Хендерсона, мы же не говорим что Де Брюйне игрок по типу Смита-Роу)
+35
-4
+31
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alexis2020
Хендерсон это игрок по типу Эрреры. Тот тоже особо ярких перформансов не выдавал казалось бы, но всегда полезен для своих команд и не выдает плохих матчей
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий