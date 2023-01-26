Рэмсдейл о Хендерсоне: «Фанаты недооценивают его, потому что он не делает все эти эффектные штуки. Игроки его любят»
Аарон Рэмсдейл считает, что болельщики недооценивают Джордана Хедерсона.
«Его так недооценивают, потому что он не делает разные эффектные штуки. Он пробегает около 12 километров за игру, по-особенному разговаривает с людьми на поле.
Он может сделать невероятный пас или кросс, но об этом не будут говорить, потому что он, вероятно, сделал это всего один раз за игру.
В Англии его по-настоящему недооценивают болельщики, но не игроки. Они любят его», – сказал вратарь «Арсенала» о хавбеке «Ливерпуля» в подкасте The Fellas.
Вы откуда это взяли?!
Смотрим статистику этого сезона:
Хендо - 22 игры, из них 16 в АПЛ, 3 в ЛЧ.
Кейта - 9 игр, 5 АПЛ, 0 в ЛЧ. Причём в АПЛ (за искл. матча с Челси - 63 мин.) он НИ РАЗУ не сыграл больше тайма.
Или вы судите по последним ненужным кубковым играм, где даже Байетич бегал? По вашей логике Фабиньо тоже "проиграл конкуренцию" 18-летнему испанцу?! А Алисона посадил на лавку ирландец?!
Фанаты (настоящие, разбирающиеся в футболе) Хендерсона ещё как уважают - что ранее, что сейчас.
ps. знаки препинания придумали не просто так, да и фамилии пишутся с большой буквы
его место - лазарет