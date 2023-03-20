«Торпедо» подало протест из-за участия Михайлова в матче с автозаводцами. «Пари НН» грозит техническое поражение
«Торпедо» подало протест в КДК РФС после матча Мир РПЛ с «Пари НН» (1:1).
В матче 20-го тура чемпионата России в составе «Пари НН» играл полузащитник Ярослав Михайлов, который в этом сезоне получил по две желтые карточки за «Зенит‑2» во Второй лиге и нижегородскую команду в РПЛ.
Согласно дисциплинарному регламенту РФС, футболист был обязан понести наказание в виде автоматической дисквалификации на игру с «Торпедо». «Пари НН» теперь могут засчитать техническое поражение.
«От «Торпедо» пришел протест. Заседание назначено на среду. На заседание приглашены представители обоих клубов», – сказал глава комитета Артур Григорьянц.
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