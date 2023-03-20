«Торпедо» подало протест из-за участия Михайлова в матче с автозаводцами. «Пари НН» грозит техническое поражение

Теги премьер-лига Россия РФС Торпедо КДК РФС Артур Григорьянц Пари НН Матч ТВ Ярослав Михайлов Футбол

«Торпедо» подало протест в КДК РФС после матча Мир РПЛ с «Пари НН» (1:1).

В матче 20-го тура чемпионата России в составе «Пари НН» играл полузащитник Ярослав Михайлов, который в этом сезоне получил по две желтые карточки за «Зенит‑2» во Второй лиге и нижегородскую команду в РПЛ.

Согласно дисциплинарному регламенту РФС, футболист был обязан понести наказание в виде автоматической дисквалификации на игру с «Торпедо». «Пари НН» теперь могут засчитать техническое поражение.

«От «Торпедо» пришел протест. Заседание назначено на среду. На заседание приглашены представители обоих клубов», – сказал глава комитета Артур Григорьянц.

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17 комментариев

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d.xoxlov
Ответ Доктор*
Ура! 10 очков! И каких-то 3 очка до Химок. Такъ побѣдимъ!
Только у Рейны дебютный гол аннулируется, выходит.
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tolstiy
Ответ Спартак Уокер
Ну и правильно надо следить за игроками
я так понимаю это косяк рпл, а не парижан....
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vladosthebest
Как можно в 2023 году такие вещи не блокировать в процессе заявки? Это не оправдывает клуб, но все же
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gospodin_nikto
Ответ Кирилл Захаров
Торпедо очень нужны 3 очка , так что в ход будут идти любые способы
Им эти три очка уже ничем не помогут. Отрыв большой, игры нет, вылет однозначно.
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redbalance
Опять фигурирует непотребное слово «зенит», не ну реально эти черти достали уже…
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Доктор*
Ура! 10 очков!
И каких-то 3 очка до Химок.
Такъ побѣдимъ!
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Владимир Самсонов
Ответ Андрей Андреев
Неужели в клубе вообще никто не следит за игроками?
Кто-то следит, но видимо, спустя рукава.
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Владимир Самсонов
Логичное решение. НН сами виноваты.
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Андрей Андреев
Неужели в клубе вообще никто не следит за игроками?
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d.xoxlov
Ответ Кирилл Захаров
Торпедо очень нужны 3 очка , так что в ход будут идти любые способы
Ну пока что только законные)
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Johnie
Я сначала подумал про Стаса…
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Ярик01
Ответ инок
Устроили бюрократию. Если нарушили, то автоматом технарь. К чему все эти протесты, комиссии, разбирательства.
Определиться нарушили или нет, с протестами и позицией сторон можно только на заседании.
+4
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Fes25
В РПЛ пошли под сокращения сотрудники отвечающие за заявку?!
0
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Кирилл Захаров
Торпедо очень нужны 3 очка , так что в ход будут идти любые способы
+3
-2
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инок
Устроили бюрократию. Если нарушили, то автоматом технарь. К чему все эти протесты, комиссии, разбирательства.
+18
-1
+17
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Спартак Уокер
Ну и правильно надо следить за игроками
+12
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psixyec
Обоих в пердив.
+3
-5
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