Конте считает, что часть игроков «Тоттенхэма» не хочет выходить из зоны комфорта. Он уверен, что клуб с неправильной культурой не добьется успеха
Антонио Конте недоволен отношением игроков «Тоттенхэма» к делу.
Как сообщает Sky Sports, критические высказывания тренера после игры с «Саутгемптоном» (3:3) были связаны с негативными явлениями, которые он долгое время наблюдал, находясь в этом клубе.
Так, итальянец считает, что некоторые игроки «шпор» не хотят выходить из зоны комфорта и довольствуются посредственными результатами, независимо от того, кто является тренером. По мнению Конте, клуб с неправильной культурой никогда не добьется успеха.
Ранее сообщалось, что некоторые футболисты лондонской команды хотят немедленной отставки тренера после его слов.
«Тоттенхэм» занимает 4-е место в АПЛ, набрав 49 очков за 28 матчей. У «Ньюкасла», который сыграл на две игры меньше, – 47 баллов.
«Мы не команда, а 11 эгоистов. А вы пытаетесь их выгораживать». Этот монолог Конте войдет в историю «Тоттенхэма»
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в краце скажу, что я думал, что если я столько провел в футболе, зачем мне учиться на тренера!? Однако, тренер, этотв первую очередь педагог, психолог, он обязан уметь сплачивать коллектив, расположить к себе игроков и персонал!!!
Пример того же Клопа, за провальный сезон ни разу не упрекнул игроков!