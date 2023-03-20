Конте считает, что часть игроков «Тоттенхэма» не хочет выходить из зоны комфорта. Он уверен, что клуб с неправильной культурой не добьется успеха

недоволен отношением игроков « » к делу.

Как сообщает Sky Sports, критические высказывания тренера после игры с «Саутгемптоном» (3:3) были связаны с негативными явлениями, которые он долгое время наблюдал, находясь в этом клубе.

Так, итальянец считает, что некоторые игроки «шпор» не хотят выходить из зоны комфорта и довольствуются посредственными результатами, независимо от того, кто является тренером. По мнению Конте, клуб с неправильной культурой никогда не добьется успеха.

Ранее сообщалось, что некоторые футболисты лондонской команды хотят немедленной отставки тренера после его слов.

«Тоттенхэм» занимает 4-е место в , набрав 49 очков за 28 матчей. У «Ньюкасла», который сыграл на две игры меньше, – 47 баллов.

«Мы не команда, а 11 эгоистов. А вы пытаетесь их выгораживать». Этот монолог Конте войдет в историю «Тоттенхэма»

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