Конте считает, что часть игроков «Тоттенхэма» не хочет выходить из зоны комфорта. Он уверен, что клуб с неправильной культурой не добьется успеха

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Антонио Конте Футбол

Антонио Конте недоволен отношением игроков «Тоттенхэма» к делу.

Как сообщает Sky Sports, критические высказывания тренера после игры с «Саутгемптоном» (3:3) были связаны с негативными явлениями, которые он долгое время наблюдал, находясь в этом клубе.

Так, итальянец считает, что некоторые игроки «шпор» не хотят выходить из зоны комфорта и довольствуются посредственными результатами, независимо от того, кто является тренером. По мнению Конте, клуб с неправильной культурой никогда не добьется успеха.

Ранее сообщалось, что некоторые футболисты лондонской команды хотят немедленной отставки тренера после его слов. 

«Тоттенхэм» занимает 4-е место в АПЛ, набрав 49 очков за 28 матчей. У «Ньюкасла», который сыграл на две игры меньше, – 47 баллов.

«Мы не команда, а 11 эгоистов. А вы пытаетесь их выгораживать». Этот монолог Конте войдет в историю «Тоттенхэма»

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41 комментарий

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Kubinec_
Ответ Екн Лор
Если бы подобную речь произнес Тен Хаг, ему можно было бы поверить. Но Конте в каждой команде сливается подобным образом. Все у него нехорошие, один он Д’Артаньян.
Тен хаг в сравнении с Конте пока ещё щенок
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Усатый КозлоБык ©
Физрук опять сливается
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окечуква
Ответ Sergio Mendez
В том, что он оправдывает так свои неудачи при больших трансферных вложениях.
Как меня умиляет этот миф про большие трансферные вложения. Во-первых, никто не просит за середняков переплачивать, а во-вторых ТТХ тратит меньше клубов Манчестера, Челси, да даже Ливерпуль совершал покупки на более крупные суммы. И при таких тратах, Шпоры занимают вполне законное место, 5-6, так что никакой неудачи нет.
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revo
Ответ Екн Лор
Тен Хаг выходил в полуфинал ЛЧ с Аяксом, как его можно с Сульшером сравнивать?
Ну так а Сульшер два раза подряд чемпионат Норвегии брал с Молде)
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saintveles
Простите, а чья задача задача работать над культурой, как не тренера? Понятно, что НЕ ТОЛЬКО его, но В ТОМ ЧИСЛЕ это задача Конте — причем желательно бы без истерик это делать. Не думаю, что у Клоппа сразу был в руках коллектив с правильным менталитетом, что у Пепа он был. Артета с этим работает, Тен Хаг кажется справляется. А у итальянской примадонны снова падучая приключилась
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Evgeniy 72
Ответ Pertinax Gandi
Он видимо и сам хочет свалить. Но хочет, чтоб его уволили, тогда можно неустойку получить.
Не будет неустойки, контракт истекающий.
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Сансей
Про Тотенхем уже все сказано в фильме "Залечь на дно в Брюгге"
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Tydeus
Ответ simplehumble
Для тренера Тоттенхэма это не провал. В лч в прошлом сезоне пробились, а в этом есть еще шансы, матчей достаточно. Но для конте это провал. Несмотря на его постоянные разногласия с руководством клубов которые он тренировал, он почти всегда добивался хороших результатов. Взять например победу с челси в апл, с интером выиграл скудетто. У него явно есть дух победителя, а у споров нет. Вот в чем трагедия
Какой-нибудь Кубок Лиги или Кубок Англии мог бы зацепить, для шпор это успех был бы
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Екн Лор
Ответ спортикетт
чел, твой тен хаг полгода только работает. с каких это ему можно поверить? что ты несешь? ты же потом его увольнять будешь как сульшера
Тен Хаг выходил в полуфинал ЛЧ с Аяксом, как его можно с Сульшером сравнивать?
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Shadow1882
Но ты сам их набирал
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спортикетт
Ответ Sergio Mendez
В том, что он оправдывает так свои неудачи при больших трансферных вложениях.
а клуб как оправдывает свои неудачи? или только тренер виноват? это так работает в твоей картине мира? у конте и моура неудач нет, можешь посмотреть на список их трофеев. неудачи только у твоего клуба, чел.
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tibalt
Ответ Екн Лор
Если бы подобную речь произнес Тен Хаг, ему можно было бы поверить. Но Конте в каждой команде сливается подобным образом. Все у него нехорошие, один он Д’Артаньян.
Серьезно? Он был чемпионом со всеми , кроме ТТХ, можно говорить что долго терпеть его трудно, но и тут опыт Юве показывает обратное, так что сравнение точно не в пользу шпор
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Pertinax Gandi
Он видимо и сам хочет свалить. Но хочет, чтоб его уволили, тогда можно неустойку получить.
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спортикетт
Ответ Екн Лор
Если бы подобную речь произнес Тен Хаг, ему можно было бы поверить. Но Конте в каждой команде сливается подобным образом. Все у него нехорошие, один он Д’Артаньян.
чел, твой тен хаг полгода только работает. с каких это ему можно поверить? что ты несешь? ты же потом его увольнять будешь как сульшера
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Иван Лапин
ой, а Жозе не тоже самое выяснил в ТТХ, а его потом поперли из клуба, так как игрокам ничего не нужно было?
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горбатый видеосудья
проще набрать 10 итальянцев и 10 южноамериканцев
и взять титул
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ManuCherry
Ответ simplehumble
У него кажется контракт 1.5 года. Немного думаю осталось. Он пришел где то летом в то время когда пришел рангник в мю
У него контракт до лета
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RealJericho
Учитывая достижения Шпор за последние ой как много лет, можно и согласиться с Конте. И тот выход в финал ЛЧ это был максимум, причем не команды, а отдельно взятого Поччетино.
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simplehumble
Ответ Спартак Уокер
Кто знает когда у Тотенхэма было последнее чемпионство ?
Когда Сити выиграл Лч
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simplehumble
Ответ Abu Ibrahim
Конте дали зарплату 18 млн евро , не чтоб он жаловался а чтобы дал какой никакой результат . Дать его он не смог , теперь пытается обелить свое имя .
Для тренера Тоттенхэма это не провал. В лч в прошлом сезоне пробились, а в этом есть еще шансы, матчей достаточно. Но для конте это провал. Несмотря на его постоянные разногласия с руководством клубов которые он тренировал, он почти всегда добивался хороших результатов. Взять например победу с челси в апл, с интером выиграл скудетто. У него явно есть дух победителя, а у споров нет. Вот в чем трагедия
+12
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Амин Чич
Пару дней назад Рыжиков дал интервью:
в краце скажу, что я думал, что если я столько провел в футболе, зачем мне учиться на тренера!? Однако, тренер, этотв первую очередь педагог, психолог, он обязан уметь сплачивать коллектив, расположить к себе игроков и персонал!!!
Пример того же Клопа, за провальный сезон ни разу не упрекнул игроков!
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zzzeeerrrooo
Ответ Екн Лор
Если бы подобную речь произнес Тен Хаг, ему можно было бы поверить. Но Конте в каждой команде сливается подобным образом. Все у него нехорошие, один он Д’Артаньян.
Но с другими он титулы брал , ТТХ лузеры
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Nottingham Forecast
Ответ akschweyan
До вершин не доберётся, так сказать)
Главное, чтоб вном не был 🤭
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Спартак Уокер
Кто знает когда у Тотенхэма было последнее чемпионство ?
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Donald J. Trump
Как у бы у кого не бомбило - Конте по фактам разнес Тоттенхэм. Все сказанное им - правда. Но сам он не попытался переломать менталитет шпор и достать клуб из дна в Брюгге. Просто плыл по течению и в конце решил слиться.
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